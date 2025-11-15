Colombia

Fueron designados nuevos agentes interventores para ocho EPS bajo vigilancia de la Superintendencia de Salud

La entidad confirmó que los nuevos funcionarios empezarán a ejercer de inmediato para asegurar la continuidad en la atención y el avance de los planes de intervención en cada EPS

De acuerdo con la SuperSalud,
De acuerdo con la SuperSalud, los nombramientos se hicieron bajo lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo - crédito imagen de referencia Colprensa

El superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho Rodríguez, designó nuevos agentes interventores en EPS con medida de intervención. Según la entidad, la decisión responde a las inquietudes de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud y busca mayor eficacia en la gestión de las entidades vigiladas.

De acuerdo con la Superintendencia, la selección se realizó mediante el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (Rilco), con perfiles que cumplen parámetros técnicos y profesionales relacionados con criterios de ética, cuidado y protección de los recursos del sistema y del derecho a la salud.

Designaciones en EPS intervenidas

La entidad señaló que los nuevos agentes interventores fueron posesionados el 14 de noviembre y que ejercerán sus funciones desde esa fecha, con el propósito de garantizar continuidad en la prestación del servicio sin afectaciones para los usuarios.

La posesión de los nuevos
La posesión de los nuevos interventores se realizó el 14 de noviembre - crédito SuperSalud

El primero de los designados es Alexander Mesa Romero, médico cirujano, especialista en gerencia de la Salud Pública y en gerencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, magíster en Calidad de Servicios de Salud, con experiencia de casi 7 años en cargos directivos o de asesoría en el sector. Mesa Romero asumirá como agente interventor de Coosalud.

Otra de las designaciones es la de Bety Cecilia Anaya Nieto, administradora de empresas con especialización en auditoría en salud y maestría en Gerencia Estratégica. Registra 24 años de experiencia en niveles directivos o de asesoría y fue nombrada interventora de Capresoca.

Asimismo, Carlos Alberto Betancur Castañeda, médico con especializaciones en Gerencia de la Seguridad Social y auditoría en salud, y 27 años de experiencia en funciones directivas, fue designado agente interventor de Servicios Occidentales de Salud (SOS).

Perfiles con trayectoria en el sector salud

La Supersalud busca fortalecer la
La Supersalud busca fortalecer la respuesta a las demandas de los usuarios y avanzar en los planes de intervención - crédito iStock

Entre los nuevos responsables también se encuentra Germán Darío Gallo Rojas, ingeniero industrial con maestría en Gestión de Servicios de Salud y experiencia de 6 años en labores de dirección o asesoría. Gallo Rojas asumirá como agente interventor de Famisanar.

Ilsen Inés Jaramillo Laserna, abogada especialista en derecho público, con 28 años de experiencia en labores directivas del sector salud, fue nombrada agente interventora de Emssanar.

A esto se suma la designación de Laín Eduardo López Martínez, médico cirujano con especialización en Gerencia Financiera de Servicios de Salud y en Gerencia de la Calidad y auditoría en salud, quien cuenta con 14 años de experiencia en el sector. López Martínez será el agente interventor de Asmet Salud.

Otro de los nombramientos corresponde a William Humberto Salgado Gamboa, contador público con especialización en Gerencia Financiera y experiencia de 4,6 años en labores directivas o de asesoría. Salgado Gamboa fue designado como nuevo agente interventor de Savia Salud EPS.

La Superintendencia señaló que estas designaciones buscan avanzar en los planes definidos para los procesos de intervención y ofrecer respuestas más rápidas a los requerimientos de los usuarios en cada entidad.

Nombramiento en Nueva EPS

Para Nueva EPS, la Superintendente
Para Nueva EPS, la Superintendente Ad Hoc Angie Rodríguez designó a Luis Oscar Galves Mateus como interventor - crédito Leonardo Duque

De otra parte, la entidad indicó que las decisiones relacionadas con Nueva EPS quedaron a cargo de la Superintendente de Salud Ad Hoc, Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Según la información oficial, Rodríguez nombró como nuevo agente interventor de Nueva EPS a Luis Oscar Galves Mateus.

Galves Mateus es bacteriólogo y laboratorista clínico, con especialización en Gerencia de Servicios de Salud y maestría con énfasis en gerencia internacional (en proceso). Registra 18 años de experiencia en labores directivas o de asesoría en el sector salud, de acuerdo con lo informado.

Según la Superintendencia, “con estas nuevas designaciones al frente de estas EPS intervenidas, la Supersalud, en cabeza de Bernardo Camacho Rodríguez, busca el logro de resultados significativos en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención y una respuesta más eficaz e inmediata a las principales demandas de los usuarios y la ciudadanía frente a la prestación eficaz del servicio de salud”.

