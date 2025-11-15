Colombia

Fernando “el Flaco” Solórzano le pidió matrimonio a Lorena Altamirano tras 11 años de relación: “Fue perfecto”

La pareja de actores selló su historia con una propuesta inesperada en Venecia, dejando a sus fans a la espera de más detalles sobre la boda y el futuro de esta relación

El actor cumplió su promesa
El actor cumplió su promesa y propuso matrimonio a su pareja en un destino europeo - crédito Fotomontaje Infobae (@lorenaaltamiranoactriz/Instagram)

Tras más de 11 años de relación con Fernando “el Flaco” Solórzano, Lorena Altamirano aceptó la propuesta de matrimonio que el actor organizó en Venecia, Italia.

El actor, conocido por su reciente participación en La casa de los famosos Colombia, y por su larga trayectoria en producciones como Las muñecas de la mafia, Vecinos y El cartel de los sapos, anunció el viernes 14 de noviembre su compromiso con la también actriz.

La noticia fue revelada por el propio Solórzano durante un viaje por Europa, que la pareja ha estado realizando en las últimas semanas, y en el que eligieron la ciudad de Venecia como escenario para este momento significativo en su vida personal.

Fernando "El Flaco" Solórzano anunció
Fernando "El Flaco" Solórzano anunció su compromiso matrimonial con Lorena Altamirano tras 11 años de relación sentimental- crédito cortesía del Canal RCN

Según lo publicado por el actor de 62 años en una historia de su cuenta de Instagram, la propuesta tuvo lugar en el icónico Puente de los Suspiros, reconocido por su relevancia histórica y su simbolismo romántico dentro de la ciudad.

En la imagen compartida, Altamirano exhibe el anillo de compromiso, mientras Solórzano escribe: “¡Me dijo que sí! El Puente de los Suspiros es testigo de mi amor por ti”, confirmando así la aceptación de la propuesta.

Altamirano, también actriz, respondió públicamente a la publicación con un mensaje que resalta la espontaneidad y el valor sentimental del momento: “Fue un momento tan único como tú. Cuando menos me lo esperaba. Fue perfecto”.

Hasta el momento, la pareja no ha dado a conocer detalles adicionales sobre la fecha de la boda, el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia o la lista de invitados, ni han publicado más imágenes del instante del compromiso.

Lorena Altamirano es más de
Lorena Altamirano es más de dos décadas menor que Fernando Solórzano - crédito Flacosolorzano/Instagram

Un hecho sí confirmado es que este nuevo capítulo coincide con la reciente celebración de su aniversario número 11, motivo por el cual habían decidido emprender su recorrido por Europa.

Más de una década de amor

En febrero de 2025, antes de ingresar al reality La casa de los famosos Colombia, El Flaco Solórzano, concedió una entrevista al programa Buen día Colombia, donde manifestó su orgullo y cariño hacia Altamirano, con quien mantiene desde hace una década una relación estable.

Solórzano y Altamirano se conocieron durante la grabación de la película La caleta y la novela Niche. Según detalló el actor en su entrevista, Altamirano ha desempeñado roles como actriz y productora audiovisual, participando en proyectos como El olvido que seremos, Leonera, Lala’s Spa y El cartel de los sapos.

Uno de los datos revelados por Solórzano fue el interés de Altamirano por competir en Miss Universe Valle. Por esos días, ella anunció en sus redes sociales su selección como aspirante oficial al certamen de belleza, expresando: “He trabajado con disciplina por este propósito. Hoy comienza un viaje inolvidable y estoy lista para vivirlo. Fui seleccionada como candidata oficial rumbo a Miss Universe Valle”. Sin embargo, la artista no fue seleccionada y el título se lo llevó Eliana Duque, que participó en el reality y certamen del Canal RCN.

Hasta ahora, la pareja no
Hasta ahora, la pareja no ha revelado detalles sobre la fecha, el lugar o los invitados de la boda - crédito Fotocomposición Infobae (@lorenaaltamiranoactriz/Instagram)

Consultado por la diferencia de edad en su relación, Solórzano, de 61 años, explicó que Altamirano tiene 34, lo que representa una diferencia de 27 años. Ante las críticas sobre esta situación, el actor respondió que: “Hay dos condiciones, o ella se vuelve cuchita o yo me vuelvo joven. Entonces ocurrió que me volví joven. No me gustaba la electrónica, me gusta la electrónica. No hacía contenido en redes, hago contenido en redes. Yo me dejé influenciar positivamente con ella”.

Cabe destacar que durante más de dos décadas, Solórzano compartió matrimonio con Claudia Jaramillo, con quien tiene dos hijos: Martín y Josué.

Aunque ninguno de los involucrados ha realizado declaraciones públicas sobre la ruptura, la noticia de la separación circuló tras difundirse información sobre una presunta relación de Solórzano con una modelo considerablemente más joven. De acuerdo con una persona del entorno del actor, la decisión de finalizar la relación ocurrió cuando Jaramillo tuvo conocimiento de este vínculo sentimental, hecho que causó desconcierto entre quienes consideraban sólida la relación de la pareja.

