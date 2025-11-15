Colombia

Directora del Icbf habló sobre bombardeo que ordenó Petro a disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el que murieron siete menores: “No deja de doler”

Astrid Cáceres invitó a los colombianos a movilizarse en los puntos estratégicos para impedir que las disidencias de las Farc y otros grupos armados recluten jóvenes

Directora del Icbf habló sobre
Directora del Icbf habló sobre bombardeo que ordenó Petro a disidencias de 'Iván Mordisco' en el que murieron siete menores

El 15 de noviembre de 2025 se confirmó que al menos seis menores de edad figuran entre las víctimas mortales de un reciente bombardeo militar en el departamento del Guaviare, lo que reavivó el debate sobre el impacto del conflicto armado en Colombia y la protección de los más vulnerables.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó en un comunicado que la situación refleja el carácter inhumano de la guerra, que golpea especialmente a quienes carecen de protección.

“Todo esto es lamentable; es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, que afecta a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares”, sostuvo Marín en el documento.

crédito Defensoría del Pueblo
crédito Defensoría del Pueblo

A su vez, la funcionaria subrayó que el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra y recordó que, según el Derecho Internacional Humanitario, “ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares” y que las Fuerzas Militares “deben adoptar todas las precauciones factibles para protegerlos”, siempre evitando el uso excesivo de la fuerza.

Bajo la misma línea, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, lamentó el fallecimiento de los jóvenes que se encontraban en el campamento del Guaviare. Además, señaló que la principal labor del Estado es proteger a los niños, niñas y adolescentes bajo el control de las guerrillas.

Astrid Cáceres invitó a los
Astrid Cáceres invitó a los colombianos a movilizarse en los puntos estratégicos para impedir que las disidencias de las Farc y otros grupos armados recluten jóvenes

“Con profundo dolor lamento cada muerte de un adolescente en la guerra que no les pertenece ya lo habíamos dicho en Guaviare y lo hemos repetido en el Cauca, donde la “Jaime Martínez” y las de “Mordisco” creen que entre 15 y 17 años pueden vincularlos, y lo repetimos en cada mesa de paz donde participamos: lo primero es sacar los niños de filas armadas y del uso y la utilización. Hoy aunque hemos trabajado porque se salven, en donde no hay diálogo no se logra”, escribió Cáceres en su cuenta de X.

A renglón seguido sostuvo que “estas dolorosas muertes de siete niños en nuestro propio bombardeo también devela la cruel y repudiable estrategia de incluir en las estructuras adultas y niños al mismo tiempo intercalados. Yo no puedo dejar de dolerme y rechazar la muerte de los siete niños puestos en zona de riesgo, usados como carne de cañon en una estrategia de guerra para sus finanzas, también me duele que no podamos tener cómo detectar con inteligencia militar si hay niños o no en una columna de la delincuencia”.

La directora señaló que el
La directora señaló que el Estado le falló a los menores que fallecieron en el bombardeo

En este contexto, reiteró las fallas del Estado colombiano en la protección de los menores de edad y recalcó los ataques que sufren los funcionarios del Icbf por parte de los grupos armados, ya que los ven como una amenaza para la reclutación de jóvenes a sus tropas.

“Todos les fallamos sí, pero la lectura debe ir más allá, porque también la comunidad indígena y nuestros propios funcionarios de Icbf han sido amenazados y algunos han muerto rescatando niños y niñas, somos muchos los que a diario nos movemos para esto, pero no somos suficientes y no es que nos escuchen los grupos armados. Acá hay un solo enemigo de la vida y no somos nosotros”, denunció la directora del Icbf.

Astrid Cáceres, directora del Icbf,
Astrid Cáceres, directora del Icbf, sostuvo que los grupos amados amenazan a los funcionarios de la entidad que lidera

Así las cosas, pidió a los colombianos aglomerarse en las zonas de reclutación con el fin de evitar que las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales se lleven a los jóvenes a formar sus tropas.

“Yo invito a que nos movilicemos en los puntos más estratégicos donde hemos hecho rescates a ver si nos van a matar a todos por ir por los niños y niñas? A ver si es cierto que no nos los devuelven?”, fue el llamado de Cáceres.

