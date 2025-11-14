Explosión en mina de carbón en Santander habría dejado tres muertos

Explosión en mina de carbón en Santander dejo varios muertos - crédito CAR

El colapso registrado tras la explosión en una mina de carbón en el sector de Vizcaínos, dentro del municipio de Landázuri, alertó a la comunidad en horas de la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025.

La urgencia de la situación fue advertida de inmediato por los campesinos aledaños, quienes solicitaron la presencia de los equipos de socorro.

Las primeras verificaciones oficiales establecen hasta ahora que cuatro mineros sufrieron lesiones y han sido trasladados a instalaciones de salud.

La emergencia, caracterizada por su gravedad y el desconocimiento del número exacto de personas afectadas, mantiene vigente la inquietud de que otros trabajadores podrían permanecer atrapados bajo tierra, según la información preliminar.

Las acciones iniciales de las autoridades y de la Policía, en estos instantes, se centran en asegurar el perímetro y emprender la elaboración de un listado de quienes se encontraban en la mina al momento del incidente.

La atención de organismos de emergencia se ha desplegado en la vereda Vizcainos, ubicada entre Cimitarra y Landázuri, tras el reporte de un grave incidente minero.

Pedro Conde, responsable de la oficina de Gestión del Riesgo de Santander, indicó que tanto cuerpos de Bomberos como miembros del Ejército y personal del hospital trabajan en el sitio para enfrentar la situación.

Conde le comentó a Blu Radio que “se registra esta emergencia en la vereda Vizcainos, entre Cimitarra y Landázuri. En el momento se encuentran allá los bomberos, el hospital y el ejército. Preliminarmente informan de tres fallecidos y un lesionado”.

Además, el funcionario señaló que la mina afectada se encuentra en un sector de acceso complicado, motivo por el cual los equipos de socorro aún verifican si hay personas atrapadas en el interior.