Colombia

Explosión en mina de carbón en Santander habría dejado tres muertos

Las acciones iniciales de las autoridades y de la Policía se centran en asegurar el perímetro y emprender la elaboración de un listado de quienes se encontraban en la mina al momento del incidente

Guardar
Explosión en mina de carbón
Explosión en mina de carbón en Santander dejo varios muertos - crédito CAR

El colapso registrado tras la explosión en una mina de carbón en el sector de Vizcaínos, dentro del municipio de Landázuri, alertó a la comunidad en horas de la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025.

La urgencia de la situación fue advertida de inmediato por los campesinos aledaños, quienes solicitaron la presencia de los equipos de socorro.

Las primeras verificaciones oficiales establecen hasta ahora que cuatro mineros sufrieron lesiones y han sido trasladados a instalaciones de salud.

La emergencia, caracterizada por su gravedad y el desconocimiento del número exacto de personas afectadas, mantiene vigente la inquietud de que otros trabajadores podrían permanecer atrapados bajo tierra, según la información preliminar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las acciones iniciales de las autoridades y de la Policía, en estos instantes, se centran en asegurar el perímetro y emprender la elaboración de un listado de quienes se encontraban en la mina al momento del incidente.

La atención de organismos de emergencia se ha desplegado en la vereda Vizcainos, ubicada entre Cimitarra y Landázuri, tras el reporte de un grave incidente minero. 

Pedro Conde, responsable de la oficina de Gestión del Riesgo de Santander, indicó que tanto cuerpos de Bomberos como miembros del Ejército y personal del hospital trabajan en el sitio para enfrentar la situación.

Conde le comentó a Blu Radio que “se registra esta emergencia en la vereda Vizcainos, entre Cimitarra y Landázuri. En el momento se encuentran allá los bomberos, el hospital y el ejército. Preliminarmente informan de tres fallecidos y un lesionado”.

Además, el funcionario señaló que la mina afectada se encuentra en un sector de acceso complicado, motivo por el cual los equipos de socorro aún verifican si hay personas atrapadas en el interior.

Temas Relacionados

Explosión en mina de CarbónTres muertosVizcaínos, LandázuriSantandermineria en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 14 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana del último

Presidente Petro le renovó la figura de gestores de paz a los exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’, pero la decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, y Diego Fernando Murillo Bejarano, “Don Berna”, y que purga condena en una cárcel Estados Unidos, podrían quedar por fuera de sistema de justicia transicional

Presidente Petro le renovó la

El colombiano que ganó en los premios Latin Grammy y no pudo subir al escenario porque llegó tarde

Detrás del triunfo está un colombiano, Camilo Sanabria, compositor de la banda sonora de la producción basada en la obra de Gabriel García Márquez

El colombiano que ganó en

Calendario Lunar 2025: estas son las fases de la luna de la semana

En los siguientes días, el astro más cercano al planeta embellecerá las noches con estas fases

Calendario Lunar 2025: estas son

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, pidió al alcalde Galán, replantear la nueva medida del pico y placa que “afecta directamente a Cundinamarca”

Sánchez Perico expresó su sorpresa por la medida y solicitó que se reconsidere, porque la decisión impacta a los municipios vecinos: “Es como si Soacha les cobrara a los carros matriculados de Bogotá”

El alcalde de Soacha, Julián
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presidente Petro le renovó la

Presidente Petro le renovó la figura de gestores de paz a los exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’, pero la decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

ENTRETENIMIENTO

El colombiano que ganó en

El colombiano que ganó en los premios Latin Grammy y no pudo subir al escenario porque llegó tarde

El tenso momento entre Jorge Rausch y participante de ‘Masterchef Celebrity’ que terminó en expulsión: hubo gritos

Manelyk viajó a Cartagena para realizarse nuevas cirugías con famoso doctor colombiano: “Duele hasta su reputísima madre”

El emotivo discurso de Karol G en los Latin Grammy tras llevarse el premio a ‘Canción del Año’: “Sentí que estaba perdiendo mi magia”

Shakira deslumbró en la premier de ‘Zootopia 2′: estuvo en la alfombra roja con sus hijos y reveló participación secreta en la cinta animada

Deportes

Club del fútbol colombiano cambiará

Club del fútbol colombiano cambiará de sede para 2026: esto es lo que se sabe

Fracasó la selección Colombia: la “Tricolor” cayó por 2-0 ante Francia en el Mundial Sub-17 de Qatar

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez: golearon a El Salvador y quedó eliminado del Mundial 2026

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

La Equidad ahora se llamará Internacional: esta es la lista de equipos con el mismo nombre a nivel mundial, incluyendo en el que juega Lionel Messi