Colombia

Sorpresa en el sistema financiero: la Generación Z usa mejor el crédito que los adultos en Colombia

Un nuevo informe reveló que los jóvenes están entrando al sistema crediticio con más responsabilidad de la esperada, tienen altas tasas de acceso a tarjetas, bajos niveles de mora y una participación creciente que ya transforma las estrategias de los bancos

El acceso al crédito en Colombia crece entre jóvenes de 18 a 30 años, impulsando la inclusión financiera - crédito Freepik

El acceso al crédito dejó de ser un tema reservado para adultos con trayectoria laboral. En Colombia, los jóvenes están ganando terreno en el sistema financiero y lo están haciendo con mayor responsabilidad de la que muchos imaginan. Un estudio de TransUnion, titulado Innovación con propósito, mostró que las personas entre 18 y 30 años no solo están accediendo a productos financieros con más frecuencia, también presentan buenos niveles de cumplimiento en sus pagos.

De acuerdo con los datos del informe, este grupo representa cerca del 20% de toda la industria del crédito tradicional en el país. A junio de 2025, había alrededor de tres millones de consumidores activos en ese rango de edad, de los cuales unos 351.000 tenían 30 años. Para ellos, el cupo promedio aprobado en tarjetas de crédito alcanza los 6,5 millones de pesos, una cifra que refleja tanto la confianza de las entidades financieras como la mayor participación de los jóvenes en la vida crediticia.

Un 20% de la industria del crédito tradicional en Colombia está representado por jóvenes, según TransUnion - crédito composición Infobae

Un detalle que llamó la atención es el ritmo al que las nuevas generaciones están entrando al sistema. Los jóvenes de 18 años ya registran una tasa de penetración del 25% en tarjetas de crédito, mientras que ese porcentaje sube al 63% entre quienes tienen 30 años. Además, los integrantes de la Generación Z (entre 18 y 25 años) están solicitando y recibiendo nuevas tarjetas a un ritmo superior al de los millennials, el 42% frente al 38%.

El estudio también desmontó una idea bastante extendida y es que, los jóvenes son más propensos al atraso en los pagos. En realidad, el comportamiento de morosidad en este grupo es incluso mejor que el promedio en créditos de vivienda y vehículo. En el caso de las tarjetas de crédito y los préstamos de libre inversión, los resultados son muy similares a los del resto del mercado. Solo en los créditos otorgados por fintech se observa un desempeño ligeramente más débil, lo que, según TransUnion, está relacionado con “la mayor digitalización y rapidez de aprobación”, factores que aún dificultan la gestión del riesgo.

Los datos son claros. Entre los titulares de tarjetas considerados de riesgo medio, el 15% de las nuevas cuentas abiertas por personas de 21 años presentó más de 60 días de atraso después de un año, exactamente el mismo porcentaje que el promedio general. Esta tendencia refuerza la idea de que las nuevas generaciones están incorporando prácticas de educación financiera con resultados visibles.

La Generación Z supera a los millennials en solicitud y aprobación de nuevas tarjetas de crédito en Colombia - crédito iStock

De hecho, el estudio destacó que los jóvenes “tienen mejor comportamiento que el mercado, excepto en fintech”, una conclusión que rompe con varios estigmas sobre el manejo del dinero entre quienes comienzan su vida laboral. Para los analistas, esta evolución está ligada al acceso a información y a la educación financiera digital, que se convirtió en una herramienta cotidiana para aprender sobre crédito, tasas de interés y manejo de deudas.

Otro aspecto que resaltó el informe es la forma en que los jóvenes conciben la tarjeta de crédito. Aunque la mayoría todavía no accede a productos de largo plazo como vivienda o vehículo, este medio de pago se convirtió en su punto de partida dentro del sistema financiero. Más allá de ser un instrumento de consumo, la tarjeta representa para muchos una oportunidad de construir historial crediticio y abrir camino hacia otros productos.

Los jóvenes colombianos muestran mejores niveles de cumplimiento en pagos de vivienda y vehículo que el promedio - crédito Pixabay

El auge del crédito entre los jóvenes también responde a un contexto de mayor inclusión financiera. En los últimos años, las entidades bancarias ajustaron sus estrategias para atraer a este segmento, ofreciendo productos con montos más bajos, plataformas 100% digitales y programas de fidelización diseñados para quienes recién empiezan a manejar sus finanzas. El resultado, una generación más interesada en aprender, gastar con criterio y planear su futuro económico.

