Ola de reacciones políticas tras ataque armado al senador Temístocles Ortega en Popayán

Seis disparos alcanzaron el vehículo en el que se trasladaba el senador Temístocles Ortega por la vía a Popayán.

A pesar de la intensidad del atentado, que incluyó una persecución de al menos quince minutos por una carretera escarpada, Ortega, su conductor y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no sufrieron lesiones.

El atentado generó una inmediata ola de reacciones en el ámbito político y social.

Leonardo González Perafán, defensor de derechos humanos, expresó su solidaridad con Ortega y advirtió que el ataque representa una nueva señal del grave deterioro de la seguridad en el Cauca.

González Perafán subrayó que la delincuencia del Bloque Occidental y otras estructuras armadas continúan imponiendo miedo y violencia en la región.

Además, recordó la existencia de la Alerta Temprana de Inminencia 004-2025, emitida por la Defensoría del Pueblo para Popayán y su zona rural, la cual advierte sobre los riesgos que enfrentan autoridades y comunidades locales.

“El Gobierno Nacional debe adoptar medidas urgentes y eficaces de protección, no solo para Temístocles Ortega sino para todas las autoridades, liderazgos sociales y comunidades que hoy enfrentan un riesgo creciente. El Cauca necesita presencia integral del Estado, respeto por la vida y garantías reales de seguridad”, afirmó Perafán.

Otras figuras políticas también manifestaron su respaldo al senador.

María José Pizarro envió un mensaje de solidaridad y exigió el pronto esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, Alejandro Carlos Chacón Camargo, senador y ex presidente de la Cámara de Representantes, celebró que Ortega y su equipo hayan salido ilesos y le transmitió apoyo en este momento difícil.

Clara López Obregón, senadora del Pacto Histórico, expresó su total solidaridad y condenó la violencia ejercida por los grupos armados, afirmando que estos buscan generar zozobra en la población, pero no lograrán sus objetivos: “Total solidaridad, colega y amigo Temistocles (sic). Los grupos armados están intentando por todos los medios generar sozobra en la población a través de la violencia. No lograrán sus objetivos”.

“Me solidarizo con mi colega @temisortega, y solicito, se investigue y sancione a los responsables de este hecho de violencia en su contra”, afirmó el senador del Pacto Historio, Iván Cepeda

El incidente ocurrió en el sector conocido como El Túnel, poco antes de llegar a la capital caucana.

Según el testimonio de Ortega, los agresores, armados con armas largas y cortas, se movilizaban en dos vehículos que flanquearon el automóvil oficial, uno por delante y otro por detrás.

El senador destacó la pericia y valentía de su conductor y del escolta de la Policía Nacional, quienes lograron evadir a los atacantes y conducir el vehículo hasta la entrada de Popayán.

Ortega señaló que había solicitado previamente a la UNP el refuerzo de su esquema de seguridad, sin obtener respuesta, y calificó la situación de inseguridad en el Cauca como “muy difícil”.