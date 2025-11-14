Colombia

Jennifer Pedraza sacó a la luz la pieza clave para conocer la verdad en el caso de fraude de Juliana Guerrero: “Manzana podrida”

La representante a la Cámara identificó a Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, como una figura central para esclarecer el trasfondo de este escándalo

Guardar
Jennifer Pedraza sacó a la
Jennifer Pedraza sacó a la luz la pieza clave para conocer la verdad en el caso de fraude de Juliana Guerrero - crédito @ojocolombia2026/X - Jennifer Pedraza/Facebook

Las revelaciones sobre Juliana Guerrero y la obtención de su título como contadora en la Fundación San José desataron una controversia que, según la congresista Jennifer Pedraza, podría ser solo la punta del iceberg en una trama de irregularidades mucho más amplia dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

Mientras Guerrero defendía la legalidad de su título y respondía con una denuncia por calumnia ante la Corte Suprema de Justicia contra Pedraza, la situación tomó un giro inesperado cuando la acusada no se presentó a la citación de conciliación, dejando incluso a los magistrados sin respuesta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La congresista advirtió que el caso de Guerrero no sería un hecho aislado: “Hay hoy indicios de que otros funcionarios del Gobierno pueden tener este patrón, contratistas del Ejecutivo y también de gobiernos territoriales y departamentales”, afirmó Pedraza en entrevista con Semana.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara identificó a Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, como una figura central para esclarecer el trasfondo de este escándalo - crédito redes sociales/Colprensa

De hecho, explicó que ha recibido múltiples denuncias que aún se encuentran en proceso de análisis, lo que, a su juicio, evidenciaría la existencia de una práctica extendida y no de un caso excepcional.

La representante a la Cámara también identificó a Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, como una figura central para esclarecer el trasfondo de este escándalo. Según Pedraza, Pareja no solo fue compañero de fórmula del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Cámara de Representantes por Bogotá, sino que también es propietario del Instituto Triángulo y de otras entidades educativas.

Pedraza recordó que Pareja defendió públicamente a Guerrero, asegurando que ella había asistido a las clases, y sostuvo: “Ese señor es capaz de salir a mentir en medios de comunicación para respaldar un título irregular como el de Juliana”, según declaró al medio citado.

El aumento del 2.051% en
El aumento del 2.051% en la expedición de tarjetas profesionales para contadores públicos de la Fundación Universitaria San José genera preocupación en el sector educativo colombiano - crédito Fundación Universitaria San José

Frente a estos hechos, Pedraza solicitó que la Fiscalía General de la Nación abra una investigación contra Pareja, argumentando que su papel podría ser clave para desentrañar la magnitud de las irregularidades. La representante enfatizó: “Esperamos demostrar que esto es mucho más sistemático, que no es una manzana podrida, sino una práctica más común de lo que creemos”, según sus palabras.

La gestión del ministro de Educación, Daniel Rojas, también fue objeto de críticas por parte de Pedraza, que consideró insuficientes las acciones emprendidas para esclarecer y combatir la corrupción en el sector educativo. La congresista extendió su cuestionamiento al Ejecutivo, señalando deficiencias en el manejo de la educación y aclarando: “Y no tengo ningún problema personal con Juliana Guerrero”, según recogió Semana.

Pedraza instó a Guerrero a revelar la identidad de quienes la habrían ayudado a obtener el título de manera presuntamente irregular, subrayando que la exalumna no sería la figura de mayor peso en este entramado. En sus palabras: “Ella no es la persona más poderosa en este escándalo de corrupción”.

Juliana Guerrero, a la que
Juliana Guerrero, a la que la Fundación San José graduó de contadora sin haber ido a clases - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La representante dijo que los verdaderos responsables permanecen en la sombra y que la colaboración de Guerrero podría ser decisiva: “Yo creo que los poderosos detrás de esta historia la han dejado morir y creo que está en las manos de ella señalar esas grandes redes de corrupción. Mi enemigo no es Juliana Guerrero, sino los corruptos de este país”, declaró.

En paralelo, señaló que la joven, exasesora del Ministerio del Interior, no asistió a la conciliación por calumnia y delitos informáticos. Guerrero solicitó el aplazamiento de la reunión a causa de fuerza mayor relacionada con su abogado.

“Juliana Guerrero decidió NO presentarse a la conciliación por calumnia y delitos informáticos. Pero esto no termina aquí: no es un conflicto personal. Llamarlo ‘Caso Juliana Guerrero’ encubre a quienes tienen más poder y responsabilidad: el Gobierno Petro, MinEducación, MinIgualdad y la Fundación Universitaria San José. Esta es una denuncia a un nombramiento sin requisitos para un cargo que decide sobre los derechos de la juventud, y a un sistema que no garantizó calidad educativa”, expuso Pedraza.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaJuliana GuerreroFraudeFundación Universitaria San JoseSaber ProFrancisco ParejaGobierno nacionalEscándalo Juliana GuerreroColombia-Noticias

Más Noticias

Así reaccionó Ricardo González tras enterarse de la muerte de Jaime Esteban Moreno: “Miedo, angustia”

El procesado, imputado con cargos por homicidio agravado, golpeó en repetidas ocasiones al estudiante y le propinó una fuerte patada, causándole graves heridas que derivaron en su deceso

Así reaccionó Ricardo González tras

Las contradicciones de Petro: entre cuestionamientos a los bombardeos del Gobierno Duque y las operaciones que hoy ordena

En medio de nuevas operaciones militares contra disidencias de las Farc en el oriente del país, el presidente autorizó varios bombardeos que contrastan con los señalamientos que él mismo hizo siendo opositor del gobierno anterior

Las contradicciones de Petro: entre

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Top de Netflix en Colombia:

El Ministerio del Trabajo canceló la inscripción sindical de Acolfutpro: nuevo golpe para los futbolistas colombianos

En medio de las protestas de los jugadores por la falta de acuerdo con la FCF y la Dimayor por las condiciones laborales, ahora la agremiación perdió otra vez en los estrados judiciales

El Ministerio del Trabajo canceló

Rifirrafe entre Álvaro Uribe y Petro por propuestas de la oposición para rescatar el sistema de salud colombiano: “Es gravísimo”

El líder político del Centro Democrático sugirió avanzar hacia una “modalidad mixta”, en vez de imponer mayores responsabilidades al Estado

Rifirrafe entre Álvaro Uribe y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Balacera en Cali dejó dos

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Las mejores películas en Prime Video en Colombia hoy

Michelle Rouillard desató la tensión en ‘MasterChef Celebrity’ con jugada que puso en aprietos a Alejandra Ávila y a Violeta Bergonzi

Hermana de B King habló de su duelo por el asesinato del músico y emocionó a sus seguidores: “Un dolor que voy a cargar toda mi vida”

Deportes

Esta es la programación de

Esta es la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: comenzará antes de lo esperado

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Carlos Darwin Quintero es embajador: Millonarios confirmó su primer refuerzo para 2026

Colombia vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver a la “Tricolor”

Por críticas de técnico de Italia a las Eliminatorias Sudamericanas, recuerdan declaraciones del Dibu Martínez mencionando a la selección Colombia: “No puedes ni respirar”