Diputado del Valle del Cauca denunció un intento de secuestro en su contra: fue interceptado por ocho hombres armados

Jorge Luis Reyes Tascón reveló que los individuos lo obligaron a él y a sus acompañantes a bajarse del carro para inmovilizarlos

Diputado del Valle del Cauca
Diputado del Valle del Cauca denunció un intento de secuestro en su contra

El 14 de noviembre de 2025, el diputado del Valle del Cauca, Jorge Luis Reyes Tascón, dio a conocer que fue víctima de un intento de secuestro mientras se movilizaba en su automóvil.

Según puntualiza un comunicado dirigido a la opinión pública, el funcionario fue interceptado por ocho hombres armados en la vía que conduce a la vereda de Patio Bonito, corregimiento La Floresta, del municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

Jorge Luis Reyes Tascón reveló
Jorge Luis Reyes Tascón reveló que los individuos lo obligaron a él y a sus acompañantes a bajarse del carro para inmovilizarlos

“Hacia las 11:00 a.m. del jueves 13 de noviembre de 2025, en la vía que conduce a la vereda de Patio Bonito, corregimiento La Floresta, del municipio de Ginebra, el vehículo en el que se desplazaba el Diputado, junto con su escolta y conductor, fue interceptado por ocho hombres fuertemente armados, portando armas cortas y largas”, detalla el comunicado.

A su vez, reveló que fue víctima de amenazas por parte de los secuestradores, que lo obligaron a él y a sus acompañantes a bajarse del carro para amordazarlos, logrando así inmovilizarlos.

“Los agresores, mediante amenazas e intimidaciones, obligaron a los ocupantes a descender del vehículo, desarmaron al personal de seguridad y procedieron a amarrarlos de manos y pies, trasladándolos a una zona boscosa cercana al lugar de los hechos”, se lee en la misiva.

En desarrollo...

