Diputado del Valle del Cauca denunció un intento de secuestro en su contra: fue interceptado por ocho hombres armados

Diputado del Valle del Cauca denunció un intento de secuestro en su contra - crédito @jorgelreyest/Instagram

El 14 de noviembre de 2025, el diputado del Valle del Cauca, Jorge Luis Reyes Tascón, dio a conocer que fue víctima de un intento de secuestro mientras se movilizaba en su automóvil.

Según puntualiza un comunicado dirigido a la opinión pública, el funcionario fue interceptado por ocho hombres armados en la vía que conduce a la vereda de Patio Bonito, corregimiento La Floresta, del municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Jorge Luis Reyes Tascón reveló que los individuos lo obligaron a él y a sus acompañantes a bajarse del carro para inmovilizarlos - crédito @jorgelreyest/X

“Hacia las 11:00 a.m. del jueves 13 de noviembre de 2025, en la vía que conduce a la vereda de Patio Bonito, corregimiento La Floresta, del municipio de Ginebra, el vehículo en el que se desplazaba el Diputado, junto con su escolta y conductor, fue interceptado por ocho hombres fuertemente armados, portando armas cortas y largas”, detalla el comunicado.

A su vez, reveló que fue víctima de amenazas por parte de los secuestradores, que lo obligaron a él y a sus acompañantes a bajarse del carro para amordazarlos, logrando así inmovilizarlos.

“Los agresores, mediante amenazas e intimidaciones, obligaron a los ocupantes a descender del vehículo, desarmaron al personal de seguridad y procedieron a amarrarlos de manos y pies, trasladándolos a una zona boscosa cercana al lugar de los hechos”, se lee en la misiva.

En desarrollo...