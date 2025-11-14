Colombia

Corrupción Ungrd: avalan preacuerdo entre Luis Carlos Barreto y la Fiscalía; pagará más de tres años en prisión

El ex subdirector de Conocimiento debe responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado

Luis Carlos Barreto está involucrado
Luis Carlos Barreto está involucrado en desviación de recursos y direccionamiento de contratos de la Ungrd

Una jueza de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito entre el ex subdirector de Conocimiento la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Luis Carlos Barreto Gantiva y la Fiscalía General de la Nación, en relación con el proceso penal que afronta por hechos de corrupción registrados en la entidad.

Lo acordado indica que el procesado tendrá que cumplir con una pena privativa de la libertad de tres años, siete meses y 13 días en un centro carcelario. A cambio del establecimiento de esta pena, el exfuncionario de la Ungrd deberá declarar ante la justicia por los hechos acaecidos y brindar información sobre 16 personas involucradas en el entramado.

Aunado a ello, el ex subdirector devolvió $150 millones por sus actuaciones delictivas, relacionadas con la desviación de recursos estatales y el direccionamiento de contratos.

No obstante, la defensa del exdirector de la Ungrd Olmedo López, salpicado en los hechos de corrupción, presentó un recurso de apelación. “La jueza aprobó el preacuerdo desconociendo el concurso de conductas y la estricta tipicidad”, precisó la defensa en la audiencia.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado debe responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

Según expuso, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, se gestionó la entrega de $100.000 millones de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. De ese dinero, se direccionaron varios contratos.

“Acudió al abogado Riveros Rey para que seleccionara empresas y particulares que participarían en las invitaciones a contratar y definiera la asignación a cada contrato”, indicó.

En desarrollo...

