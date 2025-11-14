Andrés Guerra Hoyos renunció a su precandidatura presidencial en el Centro Democrático y pidió volver al Senado

Andrés Guerra Hoyos formalizó su renuncia a la precandidatura presidencial y expresó su intención de volver al Senado - crédito Andrés Guerra Hoyos/Facebook

El dirigente antioqueño Andrés Guerra Hoyos anunció su renuncia a la precandidatura presidencial del Centro Democrático, decisión que comunicó en una extensa carta enviada al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a los integrantes del proceso interno: Gabriel Vallejo Chujfi, director de la colectividad, y los demás precandidatos Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño.

Con ello, pone fin a una aspiración que había asumido desde 2024 y que definió como un “viaje de quilates increíble por Colombia”.

En la misiva, conocida por La W, Guerra Hoyos hace un repaso emocional y político de su paso por la precampaña, que describe como un “doctorado de conocimiento y momentos de permanente enseñanzas”.

Asegura que este proceso lo obligó a adaptarse a los cambios y tensiones propias de la vida pública, desde el crecimiento en redes sociales hasta el desgaste por ataques y críticas.

Esa experiencia, afirma, le enseñó a “aprender con los cinco sentidos” y a moverse entre la euforia de los escenarios y la frustración de esperar entrevistas que no llegaban.

Los precandidatos del Centro Democrático —Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño— continúan en la contienda interna tras la renuncia de Andrés Guerra Hoyos, quien anunció que abandona su aspiración presidencial y buscará regresar al Senado - crédito redes sociales

Uno de los ejes de su reflexión es la importancia de la autenticidad en la política, representada en símbolos personales como el sombrero y el guayacán.

También reconoce que nunca fue el favorito dentro del proceso interno y que debió interpretar “los vientos” de la contienda mientras enfrentaba la diversidad, el conflicto y la tensión entre lo legal y lo ilegal en el país.

Su inteligencia emocional, dice, fue “puesta a prueba diariamente en un país que es un volcán de emociones en constante ebullición”.

Guerra Hoyos dedica un apartado especial al atentado de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

“Padecimos el cruel atentado y la muerte de Miguel Uribe Turbay en una tarde soleada… no estaba en la periferia… fue en pleno corazón de la capital del país, en Bogotá, donde la institucionalidad no operó por 5 minutos. Los enemigos lo sabían, le pegaron en la cabeza a Miguel, pero también al mismo tiempo le pegaron al corazón de nuestro proceso”, lamentó.

Guerra Hoyos también recordó la jornada del juicio contra Álvaro Uribe Vélez en el juzgado 44, un momento que, según dijo, le mostró la realidad de la justicia colombiana: “Durante 11 horas, entendí desde el lenguaje corporal la realidad de nuestra justicia”.

En su carta de renuncia, Andrés Guerra Hoyos evocó el liderazgo y las enseñanzas de Álvaro Uribe Vélez, a quien calificó como una inspiración en su trayectoria política - crédito Reuters

El dirigente defendió el papel del Centro Democrático como oposición: “Fuimos y hoy somos el único partido con verdadero barniz político en oposición, desde el 7 de agosto de 2022 al gobierno… Llegué primíparo al Senado en 2022… me postulé a la precandidatura sin vacilaciones… muchos rumoraron ‘Andrés está loco’. Sentí la soledad de mis colegas, de mi bancada, de la militancia”.

Al final de la misiva, Andrés Guerra Hoyos formalizó su retiro del proceso presidencial: “Así las cosas, renuncio a la precandidatura a la presidencia que asumí desde 2024… Desde mañana buscaré regresar al Senado, ojalá el partido me brinde esa oportunidad en lista cerrada o abierta”.

La renuncia de Guerra se da después de que el Centro Democrático anunciara una modificación sustancial en su cronograma de selección interna para la elección de su candidato presidencial de 2026, al decidir que su aspirante será escogido durante la consulta interpartidista de marzo del próximo año.

La colectividad precisó que la fecha límite para la inscripción de candidaturas será el seis de febrero de 2026, lo que implica un aplazamiento respecto al proceso previsto inicialmente para el 28 de noviembre.

Centro Democrático reveló la fecha y el mecanismo en el que elegir a uno o más candidatos en el partido - crédito @CeDemocratico/X

El partido dejó abierta la posibilidad de utilizar cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos, desde votaciones internas hasta una designación directa, lo que mantiene en suspenso el método final de selección.

En su comunicado, el Centro Democrático reiteró su postura opositora frente al Gobierno de Gustavo Petro y calificó sus políticas como “neocomunismo destructor”, expresión que, según el partido, sintetiza su crítica a las transformaciones económicas y sociales impulsadas por la actual administración.