Colombia

Todo quedaría en familia: Daniel Quintero no descarta que su esposa lo reemplace y sea candidata presidencial

El exalcalde de Medellín reconoce que ha propuesto a Diana Marcela Osorio como opción para la presidencia, mientras espera una resolución de la Registraduría sobre su propio proceso de inscripción

Daniel Quintero considera a su
Daniel Quintero considera a su esposa como alternativa ante los obstáculos para inscribir su propia candidatura - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

En medio de su pelea por inscribirse como candidato presidencial, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, dejó abierta la posibilidad de que su esposa, Diana Marcela Osorio, lo reemplace en la contienda electoral que se realizará en 2026.

En diálogo con Caracol Radio, el exmandatario paisa aseguró que su propuesta obedece a los obstáculos administrativos que ha enfrentado para inscribir su propio comité de firmas, por lo que no ha descartado que su pareja sea una alternativa para los comicios presidenciales.

Sin embargo, aseveró que Osorio aún no ha aceptado su iniciativa e, incluso, ha dejado entrever su desinterés en entrar a la palestra política.

“Diana es una mujer excepcional, con liderazgo propio y un brillo propio (...) yo le he insistido muchas veces que aspire ella, pero pues no he logrado convencerla. A ella no le gusta mucho lo electoral”, manifestó Quintero a la cadena radial.

