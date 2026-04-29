Colombia

Este es el colegio construido por Shakira en Cartagena que estaría en estado de abandono: “Mientras lo tenía ella estuvo bien”

La ausencia de intervención distrital posterior al cambio de administración agrava la falta de servicios esenciales para estudiantes y personal, según testimonios presentados ante una audiencia pública por representantes comunitarios

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La propiedad donada por la cantante barranquillera está ubicada en el corregimiento La Playa, de la capital atlanticense - crédito Fundación Pies Descalzos
Escándalo que salpica a Fundación de Shakira sobre uno de sus colegios que fue entregado a la administración distrital en Cartagena - crédito Fundación Pies Descalzos

La situación de las instituciones educativas construidas por la Fundación Pies Descalzos, bajo la dirección de Shakira, revela una tensión que se divide entre el impulso filantrópico y la responsabilidad estatal.

Desde sus inicios hasta el 2026, al menos 19 colegios propios han sido edificados o mejorados por la organización enel territorio nacional, incluyendo sedes enBarranquilla, Cartagena, Quibdó y La Guajira; además, se han apoyado más de 300 colegios públicos en todo el país.

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Recientes denuncias en el Distrito de Cartagena señalan que, una vez transferidas las escuelas a su administración, surgen condiciones de vulnerabilidad que cuestionan la viabilidad del modelo.

Shakira en compañía de niños que hacen parte de su Fundación Pies Descalzos.
De acuerdo con una líder social, la Fundación Pies Descalzos entrega después de 10 años el colegio en conseción -crédito de redes sociales.

Una líder social de Cartagena, Lorenza Nieto, advirtió ante una audiencia pública en la sede Pies Descalzos que, bajo la tutela de la Secretaría de Educación distrital, las instalaciones presentan graves carencias: “Este colegio actualmente lo está manejando la Secretaría de Educación, pero tiene un sinnúmero de problemas. Hay todas las necesidades que ustedes se puedan imaginar”, declaró a medios de comunicación locales.

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Según la Fundación Pies Descalzos, durante los ciclos 2025-2026 se ejecutan proyectos adicionales como la construcción de nuevas sedes como la entregada en Tibú, Norte de Santander, lo que implica una inversión sostenida en territorios históricamente excluidos.

De acuerdo con la líder social, el modelo de gestión determina que después de 10 años de acompañamiento y administración,la operación de cada colegio es transferida definitivamente al ente estatal correspondiente.

Así lo denunció una líder social que afirmó el distrito de Cartagena no está prestando atención a la institución - crédito @elbolivarense/IG

Nieto detalló la demora acumulada ante problemas estructurales: “En el día de hoy nos encontramos ante una audiencia pública aquí en el colegio Pies Descalzos, debido a una acción popular que instauramos en el 2011 y que hasta hoy, 2026, no se le ha dado el debido cumplimiento a unas órdenes que hay de unos derechos colectivos vulnerados”, afirmó la activista, participante de la acción judicial.

El colegio Pies Descalzos de Cartagena: una década sin agua potable ni saneamiento básico

Transcurridos diez años desde la etapa fundacional, el colegio de la Fundación en Cartagena enfrenta deficiencias que superan el desgaste físico.

Nieto denunció: “Este colegio no tiene agua potable. Aquí los niños consumen el agua en carrotanques, en donde eso les ha generado unas múltiples enfermedades virales. Aquí no hay alcantarillado”.

La ausencia de servicios básicos, sumada a la falta de intervención del distrito desde el traspaso de la administración, refuerza el reclamo comunitario.

Colegio IED Nuevo Bosque
Así son las aulas del nuevo colegio que inauguró Shakira en Barranquilla - crédito Alcaldía de Barranquilla

La denunciante precisó que las órdenes judiciales vigentes obligaban al distrito a garantizar derechos colectivos, ejecutar obras deinfraestructura, saneamiento básico y reubicación para la comunidad educativa.

“El distrito debe de ejecutar en esta comunidad, como son saneamiento básico, obras de infraestructura, reubicación. Nos encontramos en la institución educativa Colegio Pies Descalzos, que pasó a formar parte del distrito de Cartagena”, precisó Nieto en la audiencia.

La Fundación Pies Descalzos asume el diseño, construcción y gestión inicial de los colegios implementados en contextos urbanos y rurales.

Tras una década, la administración y el mantenimiento pasan a manos de la Secretaría de Educación local, fenómeno que denunciantes consideran como una brecha en la sostenibilidad estatal de la infraestructura educativa.

En su publicación, la artista informó que el colegio será construido en pocos meses - crédito Shakira/Instagram
En su publicación, la artista informó que el colegio será construido en pocos meses - crédito Shakira/Instagram

Nieto concluyó que la crisis en Cartagena expone el reto estructural de zonas históricamente relegadas: “Aquí en el día de hoy lanzo mi voz a una situación que históricamente estamos condenados de miseria y de vulnerabilidad. Partiremos a otras instancias donde nos den el debido cumplimiento y nos den a nosotros nuestros derechos a los cuales tenemos. Llevamos años esperando, más de una década. No se trata de una administración, aquí se trata de una comunidad entera”.

Hasta el momento se desconoce algún pronunciamiento de la Secretaría de Educación de Cartagena sobre las denuncias que recaen en la administración del colegio.

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