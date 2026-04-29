Cuántas veces al día deben comer un gato o un perro: tasí puede solucionar las necesidades de su mascota

La cantidad y frecuencia del alimento depende de la necesidad de cada mascota - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración de comida en perros y gatos es un proceso que va más allá de una fórmula universal. La clave está en adaptar la alimentación según la especie, la etapa de vida, la frecuencia de las raciones y las necesidades fisiológicas, lo que permite asegurar una calidad de vida superior y reducir riesgos como obesidad o trastornos digestivos.

Para perros, la nutrición se debe ajustar a cada fase de su desarrollo. En cachorros, el metabolismo acelerado y el crecimiento imponen una demanda energética alta. Por eso, se recomiendan de 3 a 4 comidas diarias, ayudando a evitar hipoglucemias y aportando nutrientes esenciales para huesos y músculos en formación.

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Cuando alcanzan la adultez, la mayoría de los caninos estabilizan su requerimiento energético, por lo que 2 raciones diarias suelen ser suficientes. Este esquema promueve niveles de energía estables y ayuda a controlar la ansiedad frente a la comida.

En perros mayores, algunas veces se opta por dividir la comida en porciones aún más pequeñas distribuidas a lo largo del día, para facilitar la digestión y evitar problemas gastrointestinales comunes en la vejez.

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La cantidad de actividad física que mantiene el animal, influye en su alimentación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia y el tamaño de las raciones en perros también varían según la raza y el tamaño. Razas pequeñas, por tener estómagos más diminutos, requieren comidas más frecuentes pero en menor cantidad.

En cambio, los perros grandes, especialmente aquellos que tienden a devorar rápidamente el alimento, se benefician de dos comidas moderadas. Esta estrategia previene el riesgo de torsión gástrica y otros problemas intestinales.

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Implementar un horario fijo de alimentación es fundamental. Alimentar siempre a la misma hora contribuye a la regularidad de su sistema digestivo y mejora sus hábitos fisiológicos. La elección del horario debe considerar la rutina familiar, la edad, el nivel de actividad y la salud general del animal. Un perro activo necesitará más energía en comparación con uno sedentario, por lo que la cantidad y la frecuencia de las raciones deben ajustarse a su estilo de vida.

Respecto a los gatos, estos tienen un comportamiento alimenticio único: son “comedores de bocados”, prefiriendo pequeñas cantidades repartidas a lo largo del día. Los gatitos requieren al menos 3 comidas diarias, pues su metabolismo es intenso y están en pleno desarrollo. Hasta cumplir un año, lo ideal es que siempre tengan disponibilidad de alimento específico para su etapa.

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Los gatos suelen recibir varios bocados durante el día, especialmente cuando son pequeños - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la adultez, los gatos pueden adaptarse a 2 o 3 raciones diarias controladas, especialmente si hay tendencia al sobrepeso. Para gatos sin problemas de peso, dejar el alimento disponible puede ser una opción, siempre que se vigile su condición corporal.

En gatos senior o con enfermedades, el fraccionamiento de las raciones es aún más relevante, ya que facilita la absorción de los más de 40 nutrientes esenciales requeridos para una salud óptima.

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En los hogares con más de un gato, se sugiere que cada felino tenga su propio comedero, especialmente si existen diferencias de edad o salud, para evitar competencia y garantizar que todos reciban la cantidad adecuada de alimento.

En casos de enfermedades o recuperaciones posoperatorias, tanto perros como gatos pueden requerir ajustes en la frecuencia y el tipo de dieta, siguiendo siempre las instrucciones del veterinario. Respetar estos lineamientos es fundamental para el bienestar y la longevidad de las mascotas.

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Ante cualquier duda, lo recomendable es consultar con un veterinario - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En general, la constancia en los horarios y la adaptación del alimento a la edad son prácticas esenciales para el bienestar felino. Además, es importante evitar dietas basadas en sobras de comida humana, ya que no cubren los requerimientos nutricionales mínimos de perros y gatos.

Cualquier modificación en la alimentación de las mascotas debe ser consultada con un veterinario. Las recomendaciones del fabricante del alimento sirven como guía, pero la observación diaria y la asesoría profesional son insustituibles para ajustar la dieta.

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