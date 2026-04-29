La selección Colombia recibirá más pláta por la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el aumento aprobado

La selección Colombia será uno de los equipos que estrene las nuevas reglas para el Mundial 2026 - crédito FCF

El Consejo de la FIFA aprobó en Vancouver un incremento del 15 % en los fondos destinados a las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, alcanzando una cifra total de USD 871 millones para la distribución entre los equipos, según informó la FIFA. Este aumento fue decidido a 44 días del inicio del torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Como resultado, cada federación recibirá USD 2,5 millones (9.050.625.000 pesos colombianos) para la preparación, frente a los USD 1,5 millones de la edición anterior, y USD 10 millones (36.202.500.000 millones) por la clasificación, por encima de los USD 9 millones previamente estipulados, según precisó la FIFA. También se incluyeron subsidios adicionales por más de USD 16 millones relacionados con gastos de delegación y mayor número de entradas para los equipos.

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El presidente Gianni Infantino declaró: “La FIFA se enorgullece de contar con la posición financiera más sólida de su historia, lo que nos permite brindar apoyo sin precedentes a todas nuestras Asociaciones Miembro. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que la Asociación está en el momento financiero más solido de su historia - crédito EFE/Jose Jacome

El excedente generado por el torneo continuará siendo redistribuido para beneficios de las 211 federaciones miembro. El organismo también anunció que, como medida contra el racismo, los futbolistas que se cubran la boca durante disputas en el campo podrán ser sancionados con tarjeta roja.

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El desglose establece que el campeón recibirá USD 50 millones, el subcampeón USD 33 millones, el tercer lugar USD 29 millones y el cuarto puesto USD 27 millones. Los equipos ubicados entre el quinto y el octavo lugar obtendrán USD 19 millones cada uno, mientras que quienes finalicen entre el noveno y el decimosexto puesto recibirán USD 15 millones.

Colombia entre las 10 favoritas en el Mundial, según The Athletic

Ránking de selecciones candidatas a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026, diseñado por el diario The Athletic - crédito The Athletic

Colombia figura en el noveno puesto del ranking de favoritos al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 elaborado por el medio británico The Athletic, según informó la publicación pocas semanas antes del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, previsto para el 19 de julio de 2026.

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El informe de The Athletic, parte del grupo The New York Times, identifica a James Rodríguez como líder de la selección, en un ciclo que podría ser su última Copa del Mundo. Además, destaca el rendimiento de Luis Díaz, resaltando: “James Rodríguez los liderará en la que probablemente sea su última Copa del Mundo, pero el jugador más peligroso es sin duda Luis Díaz, el exextremo del Liverpool que atraviesa un excelente momento de forma en el Bayern Múnich”.

Colombia supera en la clasificación a selecciones como Croacia (décimo puesto), Marruecos (undécimo) y Uruguay (duodécimo), siendo la tercera selección sudamericana mejor ubicada detrás de Argentina (segunda posición global) y Brasil (cuarta). El listado, elaborado por The Athletic, sitúa en primer lugar a España, campeona vigente de la Eurocopa y subcampeona de la Liga de Naciones, por delante de Argentina y de Francia, encabezada por Kylian Mbappé.

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En marzo, la selección Colombia cayó por 2-1 ante Croacia y por 3-1 frente a Francia en partidos amistosos donde ambos equipos europeos presentaron nóminas alternas. Pese a estas derrotas, el último listado FIFA registró el ascenso de Colombia del puesto 14 al 13.

Los partidos de Colombia y sus rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).