Colombia

Parte de Bogotá se quedará sin agua durante 36 horas: gerente del Acueducto explicó qué fue lo que pasó

La interrupción programada busca culminar la instalación de un sistema sísmico en el tanque Santa Ana, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar el abastecimiento en situaciones de emergencia en la red metropolitana

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La reanudación del servicio de agua será gradual y depende del comportamiento hidráulico; hospitales y servicios estratégicos tendrán abastecimiento garantizado mediante carrotanques - crédito Acueducto

El corte programado del servicio de agua en Bogotá inicia el miércoles 29 de abril a las 2:00 p. m. y afecta a sectores de Kennedy, Engativá, Usaquén y al municipio de Cota.

La interrupción, que se espera dure entre 34 y 36 horas, responde a una maniobra técnica en el tanque Santa Ana, pieza clave en la red de distribución de la ciudad.

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La medida es parte de un proceso de modernización de la infraestructura hídrica. Según explicó Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el objetivo principal es instalar la quinta y última válvula de protección sísmica, equipada con un sensor de velocidad capaz de cerrar automáticamente el paso del agua si detecta movimientos telúricos.

La interrupción del suministro busca permitir la instalación de la quinta y última válvula de protección sísmica en el sistema. Esta nueva pieza cuenta con un sensor de velocidad que puede cerrar automáticamente el paso del agua si detecta un movimiento telúrico, evitando así daños mayores en los túneles de abastecimiento.

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- crédito Alcaldía de Bogotá
El corte de agua afecta a varios sectores de Bogotá durante 34 a 36 horas como parte de la instalación de una válvula antisísmica en el tanque Santa Ana - crédito Alcaldía de Bogotá

El tanque Santa Ana recibe una parte significativa del agua tratada que llega desde la planta Viesner, la cual abastece cerca del 70% de la ciudad con recursos provenientes de Chingaza.

La gerente, Natasha Avendaño, explicó a Noticias Caracol que el objetivo es “garantizar que ante cualquier evento que suceda, pues estamos preparados y protegida nuestra infraestructura para que no vaya a haber una afectación mayor para nuestros usuarios”.

La intervención implica la instalación de una válvula con sensor de velocidad, capaz de reaccionar de inmediato ante movimientos sísmicos. “Es una válvula que tiene un sensor de velocidad que permite automáticamente sellar la válvula si se identifica algún cambio”, detalló Avendaño.

El corte se desarrollará en zonas muy específicas, socializadas con anticipación por la empresa. La funcionaria aclaró que “esto es en unas zonas muy específicas de la ciudad que hemos venido anunciando y socializando desde el inicio de esta semana”.

El Acueducto de Bogotá recomienda almacenar agua suficiente y asegurarse de que los tanques de los edificios estén llenos antes del corte programado - crédito Acueducto/X
El Acueducto de Bogotá recomienda almacenar agua suficiente y asegurarse de que los tanques de los edificios estén llenos antes del corte programado - crédito Acueducto/X

Durante el periodo de suspensión, se implementarán medidas de mitigación para garantizar el acceso al agua en puntos estratégicos. Avendaño confirmó la disposición de carrotanques para hospitales y servicios esenciales: “Estaremos priorizando esas infraestructuras críticas (…) listos para poder atenderlos en el evento de que sufran un desabastecimiento de agua”, explicó en Alerta Bogotá.

Para las personas que necesiten apoyo adicional podrán solicitar carrotanques a través de la línea 116. Además, la gerente hizo un llamado a la ciudadanía para que se prepare con antelación: “La invitación (…) es a que guarden agua, a que en las reservas de los edificios los tanques también estén llenos”.

El retorno del servicio no priorizará localidades específicas. Se dará conforme se recuperen los niveles en los tanques de la red, y se espera que hacia el mediodía del viernes 1 de mayo los hogares de las zonas impactadas ya cuenten con suministro.

Durante la fase de restablecimiento, podrían notarse cambios temporales en la coloración del agua. Avendaño advirtió que este fenómeno es normal y se debe a la remoción de sedimentos en las tuberías tras la suspensión: “El agua sigue siendo potable (…) la recomendación es dejar correr la llave”.

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La Eaab anunció cortes de agua para el domingo 4 de febrero por un imprevisto presentado en la Planta El Dorado - crédito Empresa de Acueducto
La Eaab anunció cortes de agua para el domingo 4 de febrero por un imprevisto presentado en la Planta El Dorado - crédito Empresa de Acueducto

La gerente insistió en que esta intervención forma parte de un proceso de modernización para “mantener nuestro sistema actualizado, protegido, para poder prevenir cualquier tipo de afectación mayor”, especialmente ante riesgos como terremotos.

La duración del corte podrá variar según las condiciones técnicas durante la instalación. Avendaño señaló que “puede pasar que se haga en menos tiempo (…) pero también pueden suceder situaciones que nos lleven a alargar la intervención”, garantizando que cualquier cambio será notificado oportunamente a los ciudadanos.

Con la instalación de esta nueva válvula, Bogotá cierra una etapa clave en la actualización de su infraestructura hídrica. La funcionaria subrayó la importancia de estar preparados y de que la ciudadanía colabore en las acciones preventivas para minimizar el impacto de la suspensión temporal.

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