Buscan solucionar situación de colombianos presos por el régimen de Venezuela: habrá reunión entre las dos cancillerías

La ministra señaló que el encuentro se dará el 25 de mayo de 2026 - crédito Canal del Congreso/YouTube

Para el 25 de mayo de 2026 está previsto a desarrollarse un encuentro formal entre las autoridades de Colombia y Venezuela donde se buscará la liberación de varios ciudadanos colombianos que se encuentran recluidos en las cárceles del vecino país.

Así lo confirmó Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

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“Está la fecha fijada para el 25 de mayo de 2026. Las entidades responsables, en este caso, son el Ministerio de Justicia y el Derecho, el Inpec y el Viceministerio de Asuntos Migratorios Consulares de la Cancillería”, aseguró la canciller en su intervención.

En su intervención, la funcionaria advirtió que, previo a la reunión pactada, remitirán un listado de los connacionales privados de la libertad para, según ella, conocer la información sobre su situación jurídica.

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Familiares de colombianos encarcelados en Venezuela protestan por la liberación de sus seres queridos cerca del Puente Binacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario, Colombia, el viernes 13 de marzo de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara)

“La parte colombiana remitirá a las autoridades venezolanas el listado de ciudadanos colombianos que se encuentren privados de la libertad. Y el mismo día (24 de mayo) nosotros enviamos esta carta solicitando esta nota verbal, justamente solicitando información sobre los detenidos, sobre su ubicación, sobre los motivos por los cuales están privados de libertad”, complementó.

Según expuso Villavicencio, el régimen venezolano sostiene que, a la fecha, hay 801 colombianos que permanecen retenidos en los establecimientos carcelarios del país vecino.

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La reunión se da a conocer tras el encuentro sostenido el 24 de abril entre el presidente Gustavo Petro (Colombia) y su homologa Delcy Rodríguez (Venezuela) en Caracas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablan de la integración de sus países en materia de energía eléctrica y de gas, este viernes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

No obstante, durante la reunión no se abordó esta situación, sino que los gobiernos pactaron la implementación de operativos conjuntos de seguridad en la frontera, incluidos despliegues militares y policiales para combatir mafias y actividades ilegales, según la declaración difundida por las autoridades.

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Entre los acuerdos también figuraron proyectos enfocados en intercambio energético, seguridad alimentaria con énfasis en nutrición infantil y mecanismos para el tránsito migratorio ordenado.

Familias de colombianos piden soluciones

Justamente, por ese encuentro binacional, familiares de colombianos recluidos en Venezuela solicitaron la intervención de Gustavo Petro para que gestione con Delcy Rodríguez la liberación de 16 connacionales detenidos sin orden judicial ni flagrancia.

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En una carta pública, los denunciantes aseguraron que los encarcelados —entre ellos campesinos, mecánicos y enfermeras— fueron privados de libertad bajo una operación militar venezolana denominada Tancol, y denuncian condiciones que “vulneran los estándares mínimos de derechos humanos y el debido proceso”.

A woman holds a photo of one of the Colombians who she and other relatives say were detained in Venezuela during a protest following the cancellation of a meeting between Colombian President Gustavo Petro and Venezuelan interim President Delcy Rodriguez in Cucuta, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez TPX IMAGES OF THE DAY

A su vez, las familias aseguran que muchos de los aprehendidos fueron torturados, incomunicados y procesados por terrorismo con expedientes forjados, circunstancia que, según su relato, también afecta a más de 50 venezolanos.

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“En todos los casos, nuestros familiares fueron detenidos sin orden judicial ni flagrancia. La mayoría de ellos fueron torturados, fueron incomunicados, se les forjó un expediente judicial y enfrentan cargos o han sido condenados ya por el delito de terrorismo. Se suman a más de 50 venezolanos que están en las mismas condiciones”, señalaron en la misiva citada por El Tiempo.

Entre las demandas dirigidas al presidente, los familiares reclaman la revisión judicial inmediata de los casos bajo el operativo Tancol y la promoción de una eventual amnistía, la asistencia consular y acceso del consulado a los penales de Rodeo, Yare, INOF y cárceles de Barinas y Apure, y la creación de una mesa de seguimiento junto a la Cancillería para informar sobre la evolución jurídica de los casos.

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Relatives of the Colombians, who they say were detained in Venezuela, hold photos of their detained family members during a protest following the cancellation of a meeting between Colombian President Gustavo Petro and Venezuelan interim President Delcy Rodriguez in Cucuta, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

“Sabemos de su voluntad a favor de los derechos humanos, en especial de los sectores históricamente excluidos; así como de su obligación constitucional de protección a los derechos de sus connacionales en el exterior“, mencionaron.

La lista de colombianos detenidos incluye a Héctor José Rodríguez Rojas, Yeferson Sneider Clofort Calderón, Henry Javier Muñoz Betancourt, Brando Johan Gutiérrez Rojas, Jhon Edinson Rodríguez Durán, Jhoneider Piñeres Alarcón, Keinly Liliana Páramo Cáceres, José Gilberto Ramírez, Campo Elías Busto Nieto, Fabian Rolando Parra Salinas, Carlos Andrés Angarita Calixto, Miguel Humberto Duarte, Jorge Leonardo Hechenique Guevara, Omar Rodríguez Parada, Rafael Rodríguez y Tania Liceth Velasco Angarita.

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