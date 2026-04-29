Juan Daniel Oviedo se refirió las declaraciones de Paloma Valencia en las que aseguró que la presidenta será ella: “Ella va a tomar las decisiones”

Juan Daniel Oviedo se define como “rueda de repuesto” en la fórmula de Paloma Valencia - crédito Colprensa - @PalomaValenciaL/X / Montaje Infobae

El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo definió con claridad su rol dentro de la fórmula que lidera Paloma Valencia, al subrayar que su participación responde a un objetivo concreto: “Yo, como vicepresidente, soy una rueda de repuesto, una llanta de repuesto”.

La declaración, recogida por La FM, se da en un momento de fuertes debates internos y externos en torno a la composición del posible gabinete, luego de que Paloma Valencia surgiera con la propuesta de incluir al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa, si gana las elecciones en el 2026.

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Según lo manifestado por Oviedo, resulta natural que la responsabilidad de definir los integrantes del gabinete recaiga sobre la cabeza de la fórmula presidencial. “La presidenta es ella y ella va a tomar las decisiones de su gabinete”, afirmó.

Para el exdirector del Dane, su presencia en la campaña busca “poner a ganar al centro” y fortalecer una propuesta política que busca atraer a un electorado cansado de los extremos. “Estamos alineados con que toca hacer un ajuste fiscal, que no vamos a apretar a la gente, sino que vamos a dar ejemplo y nos vamos a apretar nosotros mismos”, remarcó el candidato.

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Juan Daniel Oviedo descartó tensiones y reafirmó apuesta de centro junto a Paloma Valencia - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook

Las palabras de Oviedo adquieren especial relevancia en un contexto en el que la posible designación de Uribe en la cartera de Defensa ha generado controversia tanto entre los aliados como entre los críticos de la fórmula. No obstante, Oviedo enfatizó la cohesión y el trabajo conjunto al interior del binomio: “Nosotros hablamos Paloma y Oviedo todos los días”, aseguró el candidato, dejando en evidencia la fluidez en la comunicación y la toma de decisiones concertadas.

El aspirante a la vicepresidencia también ilustró, con metáforas, la situación que enfrentan: “El problema es que el carro, ese Renault 4 que nos va a entregar este gobierno, que ella va a manejar, está pinchado. Entonces, necesitamos la llanta de repuesto desde el comienzo”.

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Esta declaración reforzó la idea de que, aunque su papel pueda considerarse secundario, su aporte resulta indispensable en el arranque de una administración que, afirmó, deberá enfocarse en la recuperación económica y la estabilidad institucional.

En su intervención, Oviedo mencionó que la propuesta presentada ante la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y otras entidades económicas responde a una visión “concertada y sensata”.

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Paloma Valencia propuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa - crédito @palomavalencial/Instagram

Según el candidato, la clave está en generar confianza y mostrar capacidad para alcanzar acuerdos en materia fiscal, sin recurrir a medidas impopulares que afecten a la ciudadanía. “Lo importante es que yo confío plenamente en que esta apuesta de gobierno es una apuesta para hacer ganar al centro”, expresó Oviedo.

La distancia marcada frente a los extremos políticos también quedó reflejada en sus definiciones sobre los rivales. El candidato enfatizó su rechazo a los populismos de “izquierda y de derecha que representan Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella”, y resaltó que la fórmula pretende sumar voluntades de todos los sectores con un discurso enfocado en la argumentación y las propuestas.

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“Aquí estamos para ganar a voto limpio y competir con argumentos y con propuestas como las que hemos planteado el día de hoy”, puntualizó, reafirmando el objetivo de ampliar su base electoral y superar la marca de votos alcanzada en ciclos anteriores.

Paloma Valencia afirmó que elegirá a sus ministros y defendió un gabinete plural

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, la selección de los ministros será una decisión exclusiva de la presidencia.

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Juan Daniel Oviedo respaldó liderazgo de Paloma Valencia en medio de debate por el expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

“La presidenta soy yo. La que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país”, sostuvo Valencia, marcando distancia ante cualquier imposición o veto de actores externos, luego del desacuerdo con su fórmula, Juan Daniel Oviedo, sobre la posible llegada de Álvaro Uribe Vélez al Ministerio de Defensa.

Valencia subrayó que su gobierno buscará integrar representantes del uribismo, el centro y la izquierda, siempre que cuenten con las capacidades necesarias.

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“Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro. Y vamos a tener ministros que sean buenos, porque aquí lo que necesitamos es solucionarle los problemas a los colombianos”, afirmó.

La candidata remarcó la importancia de mantener la pluralidad como garantía de gobernabilidad.

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“En un país tiene que caber todo el mundo y esa es la gracia de esta alianza”, declaró. También expresó su deseo de contar con figuras como Uribe en áreas clave y de convocar expertos en educación y perfiles sociales de centro e izquierda.