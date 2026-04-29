Figura del Junior salió expulsado y su compañero le echó la culpa por la derrota en la Copa Libertadores: “Nos arruinó”

Mauro Silveira responsabiliza a Jermein Zidane Peña por la derrota de Junior ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores- crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El 28 de abril de 2026, Junior de Barranquilla cayó por 2-0 ante Sporting Cristal de Perú en el estadio Alejandro Villanueva de Lima por la fecha 3 de la Copa Libertadores.

Durante el desarrollo del partido, el campeón de Colombia sufrió la expulsión del defensor Jermein Zidane Peña tras propinarle un fuerte codazo al defensor Miguel Araújo, situación que complicó a los barranquilleros.

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Pese a que el equipo de Alfredo Arias pudo soportar el juego con 10 hombres en la cancha, en el segundo tiempo, los goles en el segundo tiempo de Santiago González al 52 y de Catriel Ceballos al 90+1 liquidaron al cuadro colombiano que quedó con tan solo un punto en el grupo F, zona que comparte junto al Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay.

El portero uruguayo fue bastante crítico con su compañero de equipo tras la expulsión sufrida ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores-crédito @ESPNColombia/X

Tras finalizado el partido, el portero uruguayo Mauro Silveira, habló con los micrófonos de ESPN, y allí responsabilizó públicamente a Jermein Zidane Peña por la derrota 0-2 ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores, luego de que el defensor fuera expulsado por agredir con un codazo a Miguel Araújo en el minuto 21 del encuentro.

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En las declaraciones que entregó, Silveira explicó que el juego se complicó debido a la expulsión que sufrió su compañero en defensa, afirmando que todo cambió en contra para Junior a raíz de dicha jugada:

“Yo creo que sí, porque nos arruina todo el partido, lo que venimos a planeado acá de visitante y ya es otro partido, ya jugando un equipo acá grande como es Sporting, que tiene claro su idea y con un jugador de menos, casi imposible ganarlo acá“, comenzó a explicar.

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Además en la misma entrevista, Silveira se mostró molesto, y ante ello, el portero uruguayo afirmó sentir una falta de respeto por parte de Peña al ser expulsado, recordando que no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones con el exjugador del Unión Magdalena:

“Sí, la verdad que sí. Es una falta de respeto a nosotros mismos, porque como te decía, no es la primera vez, pero esperemos que el gurí lo, lo mejore y podemos solucionar esto, porque estamos jugando Libertadores, no estamos jugando campeonato local”, complementó.

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Así fue la expulsión de Jermein Zidane Peña en Perú

-El defensor central del Junior dejó a su equipo con 10 jugadores-crédito @ESPNColombia/X

Junior de Barranquilla sumó su segunda derrota consecutiva en la Copa Libertadores 2026 tras caer 2-0 ante Sporting Cristal de Perú el 28 de abril en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, una caída que lo dejó en el último puesto del grupo F y bajo fuerte presión de cara a los próximos partidos.

El equipo, que venía como campeón vigente del fútbol colombiano, se vio marcado desde temprano por la expulsión de Jermein Zidane Peña, quien recibió tarjeta roja al minuto 21, situación que condicionó el desarrollo del encuentro y desató la autocrítica interna a cargo tanto de Alfredo Arias como de Mauro Silveira, después de finalizar el partido.

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Al quedar con un jugador menos por más de una hora de juego, el Junior no pudo reponerse del golpe anímico ni táctico que implicó la acción de Peña, expulsado tras propinar un codazo al defensor peruano Miguel Araujo durante la disputa de un balón aéreo.

El árbitro argentino Maximiliano Ramírez no dudó en sancionar la infracción con tarjeta roja directa, lo que intensificó la tensión en el conjunto dirigido por Alfredo Arias y generó reclamos inmediatos del capitán Teófilo Gutiérrez hacia su compañero Peña.

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Hasta los 20 minutos, Junior intentó tomar la iniciativa en Lima y generó presión sobre la salida de Sporting Cristal. Esa dinámica se rompió con la expulsión de Peña, que obligó al equipo colombiano a replegarse y buscar alternativas a través de jugadas aéreas y balones largos, pero sin éxito en la concreción ofensiva.

El impacto psicológico fue inmediato: la interna del plantel se tensó y la respuesta en el campo se limitó a intentos de empatar mediante acciones de pelota parada.

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La ventaja numérica fue aprovechada por Sporting Cristal, que abrió el marcador mediante un gol de Santiago González tras una jugada individual en el área y un remate desviado en Lucas Monzón que descolocó al arquero uruguayo Silveira.

El segundo gol que selló el marcador definitivo llegó en tiempo de descuento, cuando Catriel Cabellos convirtió con un remate de zurda, garantizando los tres puntos para el equipo peruano y agravando la situación de Junior en la fase de grupos.

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Cuando vuelve a jugar Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores

Jermein Zidane Peña había sufrido una expulsión similar en la derrota ante Deportivo Cali por la Liga BetPlay-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El campeón de Colombia volverá a jugar por la Copa Libertadores el 7 de mayo de 2026, cuando en el estadio Jaime Morón de Cartagena reciba a Cerro Porteño de Paraguay, partido programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y que se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

Así va la tabla de posiciones del grupo F tras la derrota del Junior, y a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Cerro Porteño y Palmeiras, programado para el 29 de abril de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, capital de Paraguay:

Sporting Cristal (Perú): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Palmeiras (Brasil): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Cerro Porteño (Paraguay): 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Junior (Colombia): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)