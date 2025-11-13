Renta Ciudadana y Devolución del IVA: inició el quinto ciclo de transferencias, más de 778.000 hogares serán beneficiados

El proceso de pagos se extiende hasta el 24 de noviembre e involucra una inversión de 324.061 millones de pesos a través del Banco Agrario - crédito Prosperidad Social

A partir del jueves 13 de noviembre, más de 778.408 hogares en todo el territorio colombiano podrán acceder a las transferencias monetarias del quinto ciclo anual de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, impulsados por Prosperidad Social.

De acuerdo con la entidad, el proceso, que se extenderá hasta el 24 de noviembre, contempla un día adicional respecto a la fecha inicialmente anunciada. La inversión para esta fase asciende a 324.061 millones de pesos, entregados a los beneficiarios a través del Banco Agrario de Colombia y su red aliada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcance de esta iniciativa está alineado con el nuevo enfoque de los programas sociales del gobierno, que priorizan el cuidado de la primera infancia. Según datos de la entidad, entre los hogares beneficiados se encuentran 811.966 niñas y niños menores de seis años, población considerada fundamental para el desarrollo de capacidades sociales y productivas a largo plazo.

La iniciativa prioriza el cuidado de la primera infancia, beneficiando a más de 811.000 niñas y niños menores de seis años en todo el país - crédito Prosperidad Social

La distribución de los recursos cubre la totalidad de los departamentos del país. Las regiones con mayor número de hogares habilitados para recibir la transferencia son: Bolívar (58.895), Córdoba (49.789), Valle del Cauca (49.567), Atlántico (43.535), Nariño (43.223), La Guajira (42.032), Magdalena (41.055) y Cesar (42.783).

Este nuevo ciclo de dispersión consolida el proceso de integración entre Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, implementado bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Dentro de los objetivos de esta convergencia de programas, la entidad destaca el fortalecimiento de la política social mediante la optimización de recursos públicos, la mejora en la identificación de beneficiarios, la ampliación de cobertura y la garantía de entregas más rápidas y complementarias para los hogares que presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

El próximo ciclo de pagos está programado del 4 al 15 de diciembre, con una inversión de 320.000 millones de pesos para cerca de 770.000 hogares - crédito Prosperidad Social

El siguiente ciclo de pagos está programado del 4 al 15 de diciembre, abarcando cerca de 770.000 hogares y con una inversión presupuestada de 320.000 millones de pesos para su ejecución. Las autoridades recuerdan que las transferencias no son acumulables, por lo que es indispensable que los hogares realicen el cobro correspondiente al quinto ciclo dentro del periodo asignado. Las fechas, puntos y modalidades para el retiro pueden consultarse en los canales oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario.

En cuanto al acceso a estos beneficios, la entidad subraya que no se requiere ningún tipo de pago, ni la entrega de datos personales a intermediarios o tramitadores para la inclusión en los programas. La vinculación es completamente gratuita y la información oficial se encuentra disponible en las gerencias regionales y en los diferentes canales de atención de la entidad.

El Componente de Corresponsabilidades, central en la arquitectura de estos programas, tiene el propósito de estimular las capacidades de los hogares para superar condiciones de pobreza. Este esquema incorpora líneas de intervención en diferentes áreas, tales como la verificación de identidad mediante documentos válidos en Colombia, el acceso a servicios de salud según las etapas de vida, y la educación, tanto formal como informal, para todos los integrantes del hogar.

La integración de Renta Ciudadana y Devolución del IVA fortalece la política social, optimiza recursos y amplía la cobertura a hogares vulnerables - crédito Prosperidad Social

En el campo del cuidado, se prioriza la atención a la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad, además de la formación en prácticas de cuidado para familias con integrantes en condición de discapacidad. El componente ambiental busca fortalecer capacidades para afrontar riesgos y promover la conservación del entorno, así como fomentar negocios verdes para adolescentes y adultos.

El fortalecimiento del tejido social es otro de los ejes de esta política pública, incentivando la participación ciudadana y el voluntariado desde la adolescencia. En materia de productividad, se impulsa la inserción laboral a través de la participación de jóvenes y adultos en programas de empleo, educación para el trabajo, proyectos productivos, asociaciones y formación en educación financiera.