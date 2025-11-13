Colombia

Policía frustró linchamiento de un ciudadano en Unilago, Bogotá: habría intentado pagar con una transacción falsa

El ciudadano fue golpeado en repetidas ocasiones por ciudadanos enfurecidos, mientras era sacado del lugar por las autoridades

Guardar
Las autoridades se llevaron a la persona que habría intentado pagar con una transacción falsa - crédito Redes sociales/X

En medio de una aglomeración y de indignación, un ciudadano que se encontraba en el centro comercial Unilago de Bogotá fue golpeado por varias personas tras percatarse de que, al parecer, habría intentado hacer una compra pagando con una transacción falsa.

Los comerciantes y ciudadanos presentes en el lugar rechazaron el intento de hurto y reaccionaron con violencia, tomando la justicia por sus propias manos. La situación pudo haber terminado en una tragedia, como en otros casos recientes que se han registrado en la capital colombiana, pero las autoridades llegaron a tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con un video divulgado en redes sociales, varios agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para atender la emergencia y se llevaron al presunto ladrón. Mientras era trasladado por los uniformados, varios sujetos siguieron golpeando al ciudadano con puños y patadas.

La ciudadanía golpeó al presunto
La ciudadanía golpeó al presunto ladrón en repetidas ocasiones mientras era detenido por las autoridades - crédito Policía Nacional y captura de pantalla/X

Los agentes lograron contener la violencia ejercida por las personas y alejaron a quienes intentaron por todos los medios continuar agrediendo al señalado delincuente.

La situación generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde la ciudadanía dejó en evidencia las falencias que existen en materia de seguridad en la ciudad y los problemas que rodean a la justicia colombiana.

“La gente está aburrida porque no hay calidad en la justicia, por el calvario que es interponer una denuncia”; “La gente en un país extremadamente violente se cansó de una justicia extremadamente inepta”; “Somos una sociedad enferma y los políticos lo saben, por eso estamos como estamos y elegimos lo que elegimos”, señalaron algunos usuarios en X.

En Bogotá se han presentado dos situaciones recientes que corresponderían a la búsqueda de justicia por mano propia. El 31 de octubre de 2025 fue asesinado el estudiante Jaime Esteban Moreno tras salir de una fiesta; fue señalado de haber acosado a una mujer y dos hombres lo golpearon hasta causarle la muerte.

El 11 de noviembre de 2025, el ciudadano Mauricio Cendales Parra, de 35 años, fue linchado por motociclistas luego de que este los atropellara. Se indicó que estaba ebrio al momento del conducir, pero su familia negó los señalamientos y aseguró que tenía problemas de salud mental.

En desarrollo...

Temas Relacionados

LinchamientoBogotáUnilagoPolicía NacionalJusticia por mano propiaColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti se disculpó con la magistrada Cristina Lombana y Cathy Juvinao le envió mensaje: “Ojalá no se repita”

La representante a la Cámara destacó la importancia del arrepentimiento mostrado por el ministro del Interior tras sus declaraciones ofensivas hacia la magistrada, subrayando la necesidad de evitar incidentes similares en el futuro

Armando Benedetti se disculpó con

Corte Constitucional da nueva orden a Colpensiones: deberá entregar más pruebas sobre Héctor Carvajal relacionadas con la reforma pensional

El alto tribunal ordenó remitir documentos elaborados por Carvajal cuando fue contratista de la entidad, relacionados con la reforma pensional y actualmente vinculados al expediente sobre su constitucionalidad

Corte Constitucional da nueva orden

“Que estarán pensando las bases liberales”: exministro del Interior lanzó fuertes críticas al Partido Liberal

Luis Fernando Velasco generó controversia al cuestionar las prioridades del colectivo político y sugirió que las disputas por los símbolos opacaron las causas fundamentales del partido

“Que estarán pensando las bases

‘Armero Vive’: la historia del barrio y la fundación que nació en Soacha tras la tragedia: “Quedamos huérfanos”

En diálogo con Infobae Colombia, María Teresa Fuenmayor narró cómo fue crear una comunidad con sobrevivientes del 13 de noviembre de 1985

‘Armero Vive’: la historia del

Abogado de la familia de Valeria Afanador denunció retrasos en la investigación sobre muerte de la niña de 10 años: “Una incertidumbre total”

Julián Quintana detalló que contemplan dos hipótesis principales sobre la desaparición de la menor

Abogado de la familia de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fotógrafo de Pablo Escobar

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’,

Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó cómo abordó con sus padres el tema de su orientación sexual: “Nunca estuve de acuerdo con salir del clóset”

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Se estaría alistando una nueva temporada de ‘Pedro, el escamoso’: esto es lo que se sabe

Renzo, del ‘Desafío’, aseguró que ahora lleva una buena relación con Anamar, pero la mujer lo desmintió: “No mueve un dedo por el bebé”

Juliana Calderón le envió mensaje a Alofoke tras la renuncia de Yina Calderón a ‘La mansión de Luinny’: “Lo dejó viendo un chispero”

Deportes

Néstor Lorenzo reveló el tipo

Néstor Lorenzo reveló el tipo de club al que le gustaría que llegara James Rodríguez: “Vas a jugar”

EN VIVO Junior vs. Atlético Nacional, fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II: los verdes buscan el punto invisible

EN VIVO Fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II: se definen los clasificados a cuadrangulares en la última jornada

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar