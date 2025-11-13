Policía frustró linchamiento de un ciudadano en Unilago, Bogotá: habría intentado pagar con una transacción falsa

Las autoridades se llevaron a la persona que habría intentado pagar con una transacción falsa - crédito Redes sociales/X

En medio de una aglomeración y de indignación, un ciudadano que se encontraba en el centro comercial Unilago de Bogotá fue golpeado por varias personas tras percatarse de que, al parecer, habría intentado hacer una compra pagando con una transacción falsa.

Los comerciantes y ciudadanos presentes en el lugar rechazaron el intento de hurto y reaccionaron con violencia, tomando la justicia por sus propias manos. La situación pudo haber terminado en una tragedia, como en otros casos recientes que se han registrado en la capital colombiana, pero las autoridades llegaron a tiempo.

De acuerdo con un video divulgado en redes sociales, varios agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para atender la emergencia y se llevaron al presunto ladrón. Mientras era trasladado por los uniformados, varios sujetos siguieron golpeando al ciudadano con puños y patadas.

La ciudadanía golpeó al presunto ladrón en repetidas ocasiones mientras era detenido por las autoridades - crédito Policía Nacional y captura de pantalla/X

Los agentes lograron contener la violencia ejercida por las personas y alejaron a quienes intentaron por todos los medios continuar agrediendo al señalado delincuente.

La situación generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde la ciudadanía dejó en evidencia las falencias que existen en materia de seguridad en la ciudad y los problemas que rodean a la justicia colombiana.

“La gente está aburrida porque no hay calidad en la justicia, por el calvario que es interponer una denuncia”; “La gente en un país extremadamente violente se cansó de una justicia extremadamente inepta”; “Somos una sociedad enferma y los políticos lo saben, por eso estamos como estamos y elegimos lo que elegimos”, señalaron algunos usuarios en X.

En Bogotá se han presentado dos situaciones recientes que corresponderían a la búsqueda de justicia por mano propia. El 31 de octubre de 2025 fue asesinado el estudiante Jaime Esteban Moreno tras salir de una fiesta; fue señalado de haber acosado a una mujer y dos hombres lo golpearon hasta causarle la muerte.

El 11 de noviembre de 2025, el ciudadano Mauricio Cendales Parra, de 35 años, fue linchado por motociclistas luego de que este los atropellara. Se indicó que estaba ebrio al momento del conducir, pero su familia negó los señalamientos y aseguró que tenía problemas de salud mental.

En desarrollo...