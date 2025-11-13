‘Planchando el despecho’ reúne de nuevo a cinco estrellas en el Astor Plaza para su espectáculo de fin de año

El regreso de Planchando el despecho al Teatro Astor Plaza de Bogotá los días 27 y 28 de noviembre representa uno de los eventos más esperados para quienes disfrutan de la música romántica y el despecho.

El regreso de Planchando el despecho al Teatro Astor Plaza de Bogotá los días 27 y 28 de noviembre representa uno de los eventos más esperados para quienes disfrutan de la música romántica y el despecho. El espectáculo reúne a Laura de León, Majida Issa, Yolanda Rayo, Marbelle y Keyla, cinco artistas que han dejado huella en la música y la televisión colombiana.

La propuesta promete dos noches llenas de emoción, humor y una selección de éxitos que han marcado a varias generaciones, ofreciendo al público la oportunidad de celebrar el cierre del año con un show cargado de sentimiento y energía.

Desde su primera presentación en 2017, Planchando el despecho ha recorrido más de 200 escenarios en diferentes ciudades del país, consolidándose como una tradición en la escena musical colombiana. El espectáculo ha batido récords de taquilla y ha sido aclamado tanto en funciones presenciales como en transmisiones televisivas. La dirección y el guion de Juan Carlos Mazo han sido fundamentales para mantener la frescura y el atractivo de un formato que, a lo largo de una década, se ha convertido en referente del género de conciertos en Colombia.

El elenco de esta temporada destaca por la diversidad y solidez de sus trayectorias. Marbelle es reconocida como una de las voces más representativas de la música popular y del despecho en Colombia, con una carrera que la posiciona como referente del género. Yolanda Rayo ganó notoriedad con su interpretación de “Se dice de mí” en la telenovela Yo soy Betty, la fea, y ha representado a Colombia en escenarios internacionales como el Festival de Viña del Mar, además de participar en múltiples producciones musicales.

Keyla, joven promesa surgida de concursos televisivos como La Voz Kids y La Descarga, aporta frescura y versatilidad al grupo, consolidándose como una de las artistas emergentes más destacadas del país. Majida Issa, reconocida tanto en la actuación como en el canto, ha protagonizado musicales y ha interpretado a figuras icónicas de la música latina en teatro y televisión. Laura de León completa el quinteto con una presencia escénica que conecta con el público y enriquece la propuesta artística.

El espectáculo, con una duración superior a dos horas, se caracteriza por un repertorio que rinde homenaje a grandes exponentes de la música romántica y del despecho, como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, Daniela Romo y Marco Antonio Solís. Las interpretaciones en formato de ‘covers’ se acompañan de más de 12 cambios de vestuario, una escenografía dinámica y un despliegue visual que refuerza la experiencia inmersiva para los asistentes. La producción cuenta con un equipo técnico y artístico de alto nivel, cuidando cada detalle para ofrecer un evento de calidad.

A lo largo de los años, Planchando el despecho ha trascendido el escenario para convertirse en un fenómeno cultural. Su capacidad para evocar la nostalgia y conectar con la memoria colectiva ha hecho que el show se consolide como una cita habitual en el calendario de eventos de Bogotá y otras ciudades. El espectáculo no solo revive clásicos de la música, sino que también celebra la diversidad de estilos y generaciones representadas por sus protagonistas, constituyéndose en un homenaje a la cultura popular y a las historias que acompañan a la música del despecho.

La fusión de talento, repertorio y puesta en escena convierte a Planchando el despecho en una experiencia que invita a revivir emociones y compartir la pasión por la música romántica en un ambiente festivo y cercano.