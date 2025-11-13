Colombia

Lina María Garrido lanzó ácida advertencia a Mafe Carrascal luego hablar de corrupción en su partido: “¿Segura que quiere seguir?”

La representante del Partido Liberal acusó a la líder del Pacto Histórico de actuar bajo órdenes del ministro del Interior, Armando Benedetti, y criticó al presidente Petro, al recordar su inclusión en la Lista Clinton

La disputa entre Lina María Garrido y Mafe Carrascal alcanzó nuevas alturas cuando la congresista del Pacto Histórico acusó a Cambio Radical de estar vinculado a varios casos de corrupción

La polémica política entre Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, y Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, llegó a un punto de no retorno. Todo comenzó cuando la lideresa de izquierda publicó un mensaje en su cuenta de X que destapó nuevamente los cuestionamientos sobre el partido que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

De manera directa, mencionó a figuras de la organización política a la que pertenece Garrido, al señalar varios casos de corrupción que involucran a algunos de sus miembros.

“¿Hacemos una lista de los condenados e investigados del partido Cambio Radical? Empiezo yo con el jefe político de Lina María Garrido y esposo de su asesora en su Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso: Corte Suprema condenó al exgobernador José Facundo Castillo por corrupción en contratación”, inició la congresista en su post.

Mafe Carrascal recordó a personajes de Cambio Radical que están envueltos en corrupción

“El alto tribunal concluyó que se direccionó deliberadamente la contratación para favorecer a un contratista en la entrega de un contrato para la dotación de elementos para aulas escolares en el departamento de Arauca. También está siendo investigado por presuntos vínculos con el ELN”, escribió Mafe Carrascal, lo que rápidamente generó revuelo en las redes sociales.

Lina María Garrido le ‘sacó los trapitos al sol’ a Mafe Carrascal

Ante esas duras palabras, Garrido no se quedó callada, pues la congresista de Cambio Radical respondió con contundencia, al desafiar a su colega del Pacto Histórico y al cuestionar la veracidad de las acusaciones, pero más aún, el tono de la crítica que Carrascal había lanzado en público.

“Qué bueno que por fin le volvieron a poner datos. Pero qué vergüenza verla obedecer órdenes de Benedetti. Con el dedo meñique la mandan a defender al señor que carga encima siete investigaciones por corrupción. Queda claro que usted sí tiene dueños. Yo no. Por eso puedo pararme firme donde sea”, comenzó Garrido, al dejar en claro que no temía enfrentarse a las críticas y defendiendo su independencia política frente a las insinuaciones de Carrascal.

Lina María Garrido respondió con firmeza a las denuncias de Mafe Carrascal sobre corrupción en Cambio Radical

Lina María Garrido acusó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de ser el jefe de Mafe Carrascal debido a la influencia que, según ella, ejerce sobre el Gobierno de Gustavo Petro, además, hay que recordar que el alto funcionario es investigado por la Corte Suprema de Justicia bajo la dirección de la magistrada Cristina Lombana, debido a posibles delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias relacionados con su anterior labor como congresista.

Con tono desafiante, Garrido siguió: “¿Quiere que hablemos de corrupción y podredumbre? ¿De verdad? Le refresco la memoria: Carlos Ramón González, Ungrd, Nicolás Petro, Papá Pitufo, pacto de La Picota, el apoyo de narcos a la campaña, Sandra Ortiz, Ricardo Roa, Unidad de Víctimas… y para rematar, la cereza del pastel: su presidente, incluido en la lista Clinton por fortalecer el narcotráfico. ¿Segura que quiere seguir?”.

Las palabras de Garrido, tan directas como personales, no solo fueron un ataque a la acusación de Carrascal, sino un recordatorio de lo que, según ella, son los vínculos problemáticos que también existen en el Pacto Histórico y en otros sectores del poder político colombiano.

La representante de Cambio Radical no solo respondió con acusaciones de corrupción, sino que desafió a su colega a seguir adelante con su denuncia, recordando los casos que rodean contra el Pacto Histórico

De esta forma, la representante mencionó varios casos de corrupción que afectaron al Gobierno nacional, enfocándose especialmente en la situación de Nicolás Petro, hijo del presidente, que es investigado por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Además, destacó uno de los escándalos más graves de corrupción en los últimos años, no solo en esta administración, sino a nivel general: el caso relacionado con la entidad dirigida que ahora lidera Carlos Carrillo.

Tras la advertencia de Garrido, numerosos usuarios comentaron: “Todos estos zurdos son como el coyote. Con la autoridad moral en las patas”; “Sopa y seco quiere mas”; “Puro engaña bobos. Le afecta que el delicuente Nicolás Petro le haya robado a un narco? Claro está, que a todos ellos denunciaron y echaron”; “Hajajaja quien. Duro 60 años en el poder y solo dejo mierda. Exactamente”.

