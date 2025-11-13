Latin Grammy 2025: hora, cuándo y dónde ver la transmisión en vivo desde Colombia

¿Dónde ver en vivo los Latin Grammy 2025 desde Colombia? Canal de televisión y streaming de la ceremonia de premiación

La expectativa por la 26° edición de los Latin Grammy crece a medida que se acerca la fecha de la ceremonia, que tendrá lugar el 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Este evento, considerado el galardón internacional más relevante de la música latina, reconoce la excelencia tanto artística como técnica en la industria musical, y se distingue por ser el único premio otorgado por profesionales del sector.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista oficial de nominados, en la que se destaca una amplia representación de artistas colombianos en diversas categorías.

El proceso de selección involucra a miembros activos de la Academia, quienes provienen de diferentes áreas creativas de la música, como intérpretes, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla.

Latin Grammys 2025: Maluma será el anfitrión principal de la gala en Las Vegas - crédito montaje @maluma / Instagram - captura de pantalla @Latin grammys / YouTube

Cada uno de estos profesionales emite su voto para elegir a los artistas y obras más sobresalientes del año, lo que asegura una muestra diversa de géneros y estilos que reflejan la riqueza musical del mundo latino.

La transmisión de la ceremonia estará disponible a través de múltiples plataformas. Televisa Univision será la encargada de llevar el evento a la pantalla, con Univisión como canal oficial para los usuarios.

El canal oficial de la Latin Recording Academy en YouTube ofrecerá la cobertura completa de cada momento de la noche musical.

Por otro lado, en Colombia, la plataforma gratuita Ditu de Caracol Televisión iniciará una transmisión exclusiva desde las 4:00 p. m., permitiendo a los espectadores vivir la experiencia en tiempo real.

Marcio Guilherme, CEO de Ditu, expresó al canal: “Nuestro propósito es que cada colombiano viva los Latin Grammy como si estuviera allí: en tiempo real, con emoción, orgullo y conexión. Porque la música también se ve, se siente y se comparte”.

KAROL G

Además, aquellas personas que cuenten con televisión por cable, el canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max dispondrán de espacios para la transmisión del evento.

La presencia colombiana en los Latin Grammy 2025 es notable, con artistas y productores nominados en una amplia variedad de categorías. Entre los destacados figuran Ali Stone (Mejor Canción de Rock), Annasofía (Mejor Nuevo Artista), y Andrés Cepeda, quien compite en Canción del Año, Mejor Álbum Pop Tradicional y Mejor Canción Pop.

Los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo aspiran al reconocimiento como Productor del Año. Camilo está nominado a Mejor Canción Pop por “Querida Yo”, junto a Yami Safdie, mientras que Camilo Sanabria figura en la categoría de Mejor Música para Medios Visuales por su trabajo en la serie de Cien Años De Soledad.

En el ámbito de la música infantil, Carlos Vives, el Coro de Ríogrande, Juanes, Felipe Pelaez, Andrea Echeverri y Andrés Cepeda compiten por el Mejor Álbum de Música Infantil. La categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato incluye a Checo Acosta, Karen Lizarazo, Los Cumbia Stars, Peter Manjarrés junto al acordeonero Luis José Villa, y Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella. Diamante Eléctrico está nominado a Mejor Álbum Pop/Rock, mientras que Ela Minus compite por la Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina.

Shakira reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina - crédito @shakira/IG

Elsa Y Elmar aspira al premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo, y Fariana al de Mejor Álbum Música Urbana. Fonseca suma dos nominaciones a Mejor Canción Tropical, por “Nunca Me Fui” junto a Rubén Blades y por “Venga Lo Que Venga” con Rawayana.

Karol G destaca con nominaciones en Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical. Maluma compite en Mejor Canción Urbana y Mejor Canción Regional Mexicana, mientras que Mike Bahía y Puerto Candelaria están nominados a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

La lista se completa con Monsieur Periné y Bejuco en la nueva categoría de Mejor Canción Raíces, Morat en Mejor Álbum de Pop/Rock, y Ovy On The Drums junto a Béele en Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana. Finalmente, Shakira figura entre las candidatas a Mejor Canción Pop, consolidando la fuerte presencia de Colombia en la edición 2025 de los Latin Grammy.