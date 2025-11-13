Colombia

Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto de la participación de los artistas colombianos

Los grandes nombres de la música nacional se toman el escenario de Las Vegas en una noche llena de emociones, talento y premios

Guardar
Los artistas colombianos deslumbran en
Los artistas colombianos deslumbran en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, una de las galas más esperadas del año

Llegó la gran noche de la música latina. Desde Las Vegas, los Latin Grammy 2025 reúnen a los artistas más importantes de la región en una edición que promete historia, emociones y muchas sorpresas sobre el escenario. Colombia, como siempre, llega pisando fuerte con una delegación de lujo que representa todos los géneros: del pop al vallenato, del urbano al alternativo.

A lo largo de la gala, los ojos estarán puestos en las nominaciones que podrían traer nuevos triunfos para nuestros artistas y consolidar el sonido colombiano en el panorama internacional. Aquí le contamos, minuto a minuto, todo lo que pasa, quién gana, quién canta, quién sorprende y quién se roba el show.

22:00 hsHoy

Mejor Álbum Pop Tradicional

Andrés Cepeda se llevó el Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum Pop Tradicional por Bogotá. El premio le fue entregado en el escenario por Silvestre Dangond, en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Andrés Cepeda recibe el aplauso
Andrés Cepeda recibe el aplauso del público tras recibir su Latin Grammy 2025
21:55 hsHoy

<b>Silvestre</b> Dangond fue elegido para presentar varias categorías

Silvestre Dangond se encuentra en el escenario de los Latin Grammy 2025 presentando varias categorías, animando la ceremonia con su estilo carismático y acercando a los espectadores a los momentos más destacados de la noche.

Silvestre Dangond en el escenario
Silvestre Dangond en el escenario de los Latin Grammy 2025
21:38 hsHoy

Ela Minus y su carrera contra el tiempo en 2025, entre conciertos y su nominación al Latin Grammy: “Lo que yo hago es pop, dentro de todo”

Infobae Colombia habló con Gabriela Jimeno, cantante y productora colombiana nominada al Latin Grammy a ‘Mejor álbum de electrónica’

La cantante y productora de
La cantante y productora de música electrónica Ela Minus cerrará su gira de 2025 en Colombia, antes de asistir a la gala de los Latin Grammy

La carrera de Ela Minus en el panorama de la electrónica internacional es singular por su atrevimiento y capacidad para cautivar desde distintas perspectivas. Como productora, como intérprete y como cantante, Gabriela Jimeno (nombre de pila de la artista) logró cautivar a uno de los sellos indie más importantes del mundo, Domino Recordings, junto a los cuales grabó su primer larga duración Acts of rebellion (2020).

21:32 hsHoy

Presentación de Andrés Cepeda

Andrés Cepeda emocionó al público de los Latin Grammy 2025 con una interpretación de Bogotá, su homenaje musical a la capital. La presentación, acompañada de una puesta en escena sobria y luminosa, se convirtió en uno de los momentos más nostálgicos de la tarde.

Andrés Cepeda durante su interpretación
Andrés Cepeda durante su interpretación de "Bogotá" en los Latin Grammy 2025
21:25 hsHoy

Mejor álbum de música infantil

Los Nuevos Canticuentos (Canticuentos, Coro de Ríogrande) se llevaron el Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil. 👏

El proyecto musical fue reconocido por su propuesta creativa y educativa, que combina ritmos latinoamericanos con mensajes para toda la familia.

21:04 hsHoy

Mejor Música para Medios Visuales

El colombiano Camilo Sanabria se llevó el Latin Grammy 2025 a Mejor Música para Medios Visuales por la banda sonora de Cien Años de Soledad, la serie de Netflix.

El artista y compositor celebró el galardón que reconoce su trabajo en una de las producciones más ambiciosas de la plataforma en América Latina.

Camilo Sanabria celebra su Latin
Camilo Sanabria celebra su Latin Grammy 2025 por la banda sonora de "Cien Años de Soledad"
20:38 hsHoy

Estos son los colombianos nominados por categoría

  • Ali Stone – Mejor Canción de Rock
  • Annasofía – Mejor Nuevo Artista
  • Andrés Cepeda – Canción del Año | Mejor Álbum Pop Tradicional | Mejor Canción Pop.
  • Andrés Torres y Mauricio Rengifo – Productor del Año
  • Camilo – Mejor Canción Pop por “Querida Yo”con Yami Safdie
  • Camilo Sanabria, nominado por la música de la serie de Cien Años De Soledad – Mejor Música para Medios Visuales.
  • Carlos Vives, Coro de Ríogrande, Juanes, Felipe Pelaez, Andrea Echeverri, Andrés Cepeda – Mejor Álbum de Música Infantil.
  • Checo Acosta – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
  • Diamante Eléctrico – Mejor Álbum Pop/Rock
  • Ela Minus – Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
  • Elsa Y Elmar – Mejor Álbum Pop Contemporáneo
  • Fariana – Mejor Álbum Música Urbana
  • Fonseca – Mejor Canción Tropical por dos canciones “Nunca Me Fui”, en compañía de Rubén Blades, y por “Venga Lo Que Venga”, en compañía de Rawayana.
  • Karen Lizarazo – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
  • Karol G – Grabación del Año | Canción del Año | Mejor Canción Tropical.
  • Los Cumbia Stars – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
  • Maluma – Mejor Canción Urbana | Mejor Canción Regional Mexicana
  • Mike Bahía – Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
  • Monsieur Periné, Bejuco – Mejor Canción Raíces (Nueva categoría)
  • Morat – Mejor Álbum de Pop/Rock
  • Ovy On The Drums y Béele – Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana.
  • Peter Manjarrés con el acordeonero Luis José Villa – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
  • Puerto Candelaria – Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
  • Shakira – Mejor Canción Pop.
  • Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

