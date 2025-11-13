Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto de la participación de los artistas colombianos

Los artistas colombianos deslumbran en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, una de las galas más esperadas del año - crédito AP

Llegó la gran noche de la música latina. Desde Las Vegas, los Latin Grammy 2025 reúnen a los artistas más importantes de la región en una edición que promete historia, emociones y muchas sorpresas sobre el escenario. Colombia, como siempre, llega pisando fuerte con una delegación de lujo que representa todos los géneros: del pop al vallenato, del urbano al alternativo.

A lo largo de la gala, los ojos estarán puestos en las nominaciones que podrían traer nuevos triunfos para nuestros artistas y consolidar el sonido colombiano en el panorama internacional. Aquí le contamos, minuto a minuto, todo lo que pasa, quién gana, quién canta, quién sorprende y quién se roba el show.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook