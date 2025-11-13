La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo registró al narco Pablo Escobar: Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Colombia

La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo Edgar Jiménez 'El Chino' y 'Microdosis para domar el hipopótamo interior'

La muestra se extenderá hasta el 4 de diciembre, finalizando con una fiesta de clausura en la Casa Échele Cabeza, situada en la localidad de Teusaquillo

crédito Échele cabeza cuando se dé en la cabeza/Facebook | archivo Colprensa | @echelecabeza/IG

La Casa Échele Cabeza, ubicada en el barrio Teusaquillo de Bogotá, se convirtió desde el 6 de noviembre de 2025 en el escenario de una muestra artística que busca provocar reflexión y diálogo en torno a diversas realidades sociales colombianas.

La exposición, titulada Microdosis para domar el hipopótamo interior, reúne a veinte artistas contemporáneos que exploran el simbolismo del hipopótamo ligado a la Hacienda Nápoles (uno de los lugares con más historias y simbólico para el capo colombiano Pablo Escobar) y su transformación en ícono de contradicciones nacionales.

La exhibición fue curada por Santiago Rueda y organizada por la Corporación Acción Técnica Social (ATS), presenta una amplia variedad de formatos.

Los visitantes pueden recorrer esculturas, tapices, pinturas al óleo, graffitis, posters, animaciones realizadas con inteligencia artificial, inflables, fotografía documental e incluso instalaciones de cultivo de hongos psicoactivos en estiércol de hipopótamo. La diversidad de obras busca estimular una mirada crítica sobre la estetización de la violencia, la falsificación del patrimonio, las huellas medioambientales y la relación entre psicotropía, naturaleza y cultura contracultural.

crédito Échele cabeza cuando se dé en la cabeza / Facebook

El espacio que alberga la exposición es también un laboratorio de reducción de daños en el consumo de sustancias, cedido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Teniendo en cuenta lo anterior, la muestra convierte al hipopótamo, animal exótico que se ha vuelto símbolo grotesco de la estética ligada al narcotráfico, en un elemento central para examinar profundas tensiones sociales y ambientales de Colombia.

La propuesta no se limita a una muestra estática. Cada jueves, a las 7:00 p.m., se realizan foros abiertos y conversatorios que permiten la participación de expertos, artistas y visitantes.

El fotógrafo que retrató la vida de Pablo Escobar: Edgar Jiménez “El Chino”

La charla inaugural contó con el fotógrafo Edgar Jiménez “El Chino”, quien documentó vivencias en la Hacienda Nápoles; un dialogo sobre la vida social de los hipopótamos conducido por Narcolombia (un proyecto de creación de Omar Rincón, Lucas Ospina y X Andrade, con las imágenes de Gabriel Linares); y un foro sobre los cruces entre ambientalistas, animalistas y usuarios de sustancias psicoactivas.

La muestra se extenderá hasta el 4 de diciembre, y finalizará con una fiesta de clausura.

Entre los artistas invitados figuran:

  • Nadin Ospina.
  • Alberto Baraya.
  • Carlos Castro.
  • Manuel Barón.
  • Chocolo.
  • Zoraida Díaz.
  • Narcos Lab.
  • Stephen Ferry.
  • Camilo Restrepo.
  • Iván Navarro.
  • X Andrade.
  • José Manco.
  • Harold Ortiz.
  • Divino Maik.
  • Andrés Villa.
  • Senil.
  • Edgar Jiménez “El Chino”.
  • Marcel Marentes.
  • Lesivo.

Cada uno de ellos aporta una perspectiva distinta al diálogo sobre el impacto del hipopótamo en la sociedad colombiana.

La exposición busca interpelar al público para asumir una postura crítica frente a la relación entre el arte, los símbolos del narcotráfico, las consecuencias ecológicas y los debates en torno a la reducción de daños en el consumo de sustancias. La propuesta artística convierte el arte en una microdosis para enfrentar las contradicciones individuales y colectivas de una sociedad marcada por historias complejas.

crédito @echelecabeza/IG

Microdosis para domar el hipopótamo interior estará abierta al público en la Casa Échele Cabeza (Calle 33 #19-60, Teusaquillo), de miércoles a sábado entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. Durante su duración, el espacio pretende consolidarse en Bogotá como un punto de encuentro para la reflexión y el intercambio de ideas alrededor de los desafíos y paradojas contemporáneas del país.

“Yo tomé la foto de los dos primeros hipopótamos que llegaron a Colombia. Yo considero que, que mi labor como fotógrafo está desligada del contexto de la guerra contra la droga. Yo sí considero que esa es una guerra fallida y me siento muy honrado de haber sido invitado a esta invitación con estos excelentes artistas, magníficos artistas”, indicó el fotógrafo en un video que sirvió como invitación a la ciudadanía para que asista al evento sin ningún costo.

