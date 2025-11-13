Colombia

Fiscalía reveló los bienes que entregó alias Papá Pitufo a uniformados para sobornarlos, además de dinero en efectivo

Diego Marín Buitrago, el “zar del contrabando”, fue acusado formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer

Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá
Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, afrontará un juicio por sobornar a policías de la Polfa para poder continuar con su negocio de contrabando - crédito Colprensa - Policía Nacional

Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de El Viejo o Papá Pitufo, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación en una audiencia que se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2025. El señalado “zar del contrabando” afrontará un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con el ente acusador, “Papá Pitufo” habría sobornado a uniformados de la Policía Nacional y de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para que facilitaran el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando en Colombia.

Marín habría fijado montos específicos para efectuar esas coimas. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, entregó mensualmente entre $3.500.000 y $5.000.000 a los oficiales de las instituciones, para garantizar su respaldo en las acciones delictivas.

Según la Fiscalía, el señalado contrabandista estaría involucrado en al menos cuatro eventos delictivos en los que entregó coimas a integrantes de la Policía Nacional. Además, habría participado en otros 17 hechos relacionados con la entrega de dinero en efectivo a uniformados.

Pero sus estrategias no se basaron únicamente en la entrega de millonarias sumas de dinero. De acuerdo con el ente investigador, “Papá Pitufo” también habría entregado bienes de alto valor a determinadas personas para que contribuyeran a su negocio ilícito del contrabando.

A través de subalternos, Marín habría entregado vehículos de gama alta a diferentes servidores. Además, puso a disposición de un oficial de la Polfa un apartamento ubicado en Cartagena (Bolívar). El funcionario tenía permitido ocupar la propiedad por el tiempo que requiriera.

En desarrollo...

