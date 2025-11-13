Colombia

Entre lágrimas Camilo Triana reveló que está pasando por varios problemas de salud debido a su obesidad

El creador de contenido colombiano compartió en un emotivo video las secuelas físicas que enfrenta por los años de malos hábitos: “Estoy paila por eso”

Guardar
Camilo Triana conmueve a sus
Camilo Triana conmueve a sus seguidores al hablar sin filtros sobre sus problemas de salud - crédito @triannacamilo/IG

El creador de contenido colombiano Camilo Triana conmovió a sus seguidores tras publicar un video en su cuenta de Tiktok en el que habló sobre los problemas de salud que enfrenta como consecuencia de los años en los que sufrió de obesidad y malos hábitos.

Visiblemente afectado y entre lágrimas, Triana inició su mensaje diciendo: “Amigas, yo por acá otra vez llorando. Y esta vez estoy llorando porque me estoy odiando un poquito. Bueno, no me odio, pero sí tengo mal genio porque por malos hábitos permití subirme muchísimo de peso en el pasado”.

El influencer recordó que llegó a pesar más de 120 kilos y que, aunque en los últimos años logró bajar de peso y mejorar su apariencia física, no había prestado atención al impacto interno que esa etapa había dejado en su organismo.

Los últimos años he bajado bastante de peso, pero por culpa de mi obesidad ahora mi cuerpo no la está pasando bien. Ustedes saben, yo era un man con muy malos hábitos. Yo pesaba más de ciento veinte kilos, no comía bien, no hacía nada de ejercicio y estoy paila por eso. Yo simplemente me dediqué a bajar de peso y hacer ejercicio, pero nunca me hice un chequeo de cómo estaba mi metabolismo, mis triglicéridos, mi hígado, bueno, toda esa mamada”, explicó el creador de contenido entre lágrimas.

El testimonio de Camilo Triana sobre las consecuencias de la obesidad emociona a sus fans - crédito @camilotriaana/tiktok

Sin embargo, según contó, tuvo que empezar a realizar todos los exámenes médicos necesarios para conocer cómo está su salud actualmente y los resultados más recientes revelaron que padece hígado graso, problemas en el páncreas e inflamación severa en el colon, lo que le ha generado fuertes dolores y preocupación por su estado de salud.

“Y resulta que por exámenes que me he hecho últimamente tengo el hígado graso, paila, el páncreas también está mal y mi colon también está superinflamado. O sea, tal fue el punto en que ayer tuve un dolor muy hijueputa, o sea, me dolía muchísimo el costado izquierdo, pues del tronco, y me hicieron unas ecografías y se dieron cuenta que tengo el colon mal”, reveló el influenciador.

A pesar del tono emocional del mensaje, Triana quiso dejar una reflexión sobre la importancia de cuidar la salud más allá de la apariencia física y también aprovechó el espacio para aclarar que el amor propio es importante, pero que en este momento quería desahogarse respecto a lo que está sintiendo debido a su falta de conciencia en algún momento de su vida.

“Lamento mucho si el mensaje de este video se siente mal. Está bien amarnos, está bien todo, o sea, todos los cuerpos son válidos. Solamente que a mí, Camilo Triana, en este momento, el haber sido obeso y el haber descuidado mi salud durante tantos años me tiene jodido, literalmente”, aclaró Triana.

Camilo Triana revela el lado
Camilo Triana revela el lado oculto de su transformación física y lanza un mensaje sobre la importancia de la salud - crédito @triannacamilo/IG

El creador de contenido aseguró que ya inició un proceso médico y nutricional, agradeciendo poder contar con los recursos necesarios para tratar su condición.

“Obviamente, voy a entrar en proceso, en tratamiento. Soy muy afortunado por poder pagarme una EPS y poder entrar con nutricionista y seguir la dieta. Soy consciente de eso. Soy muy afortunado en este momento de mi vida porque, marica, enfermarse sin esas posibilidades no me las imagino”, aseguró.

Finalmente, con la voz entrecortada, Triana reconoció que siente miedo y frustración, pues sus problemas de salud lo han afectado emocional y laboralmente, pero principalmente por la posibilidad de que su diagnóstico pueda ser complicado en algún momento.

“Pero me da rabia. Me da mucha rabia, marica. Estoy retrasado con cosas del trabajo, estoy muy adolorido, estoy aquí acostado y Magnus me acompaña todo el tiempo y coloca la cabecita sobre el lugar que me duele. No sé, tengo miedo. Qué tal si algo más grave”, mencionó.

Su testimonio rápidamente generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde cientos de seguidores elogiaron su valentía por hablar sin filtros de una realidad que muchos enfrentan en silencio y enviándole mensajes de cariño, dejándole pronta recuperación.

