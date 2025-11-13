Colombia

Policía de tránsito recuperó camión robado con más de $2.000 millones en mercancía en la vía Bogotá-Girardot

Videos grabados por testigos muestran cómo los asaltantes armados obligaron al conductor a bajar del camión y lo subieron a una camioneta particular antes de huir del lugar

Guardar
Robo a camión en vía
Robo a camión en vía Modoñedo-Girardot - crédito Dirección Tránsito y Transporte

La rápida intervención de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca permitió recuperar un camión cargado con más de dos mil millones de pesos en equipos tecnológicos que había sido robado en la vía entre Mondoñedo y Girardot.

El vehículo transportaba computadores, televisores, cámaras y otros artículos de alto valor, los cuales fueron recuperados en perfecto estado.

El asalto se produjo cuando un grupo de delincuentes empleó una estrategia cuidadosamente planificada: simularon un accidente de tránsito en plena carretera, utilizando incluso una ambulancia para dar mayor verosimilitud al supuesto siniestro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Videos grabados por ciudadanos muestran cómo los asaltantes, armados, obligaron al conductor a bajar del camión y lo subieron a una camioneta particular antes de huir del lugar.

El coronel Diego Iván Jaimes, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, informó que: “Estos delincuentes simulaban un accidente en vía para perpetrar el hecho. En este momento se encuentran unidades de Policía Judicial e inteligencia de la Dirección de Tránsito adelantando las actuaciones pertinentes, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para dar con la captura de los delincuentes”.

La rápida intervención de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca permitió recuperar un camión cargado con más de dos mil millones de pesos en equipos tecnológicos que había sido robado en la vía entre Mondoñedo y Girardot - crédito Dirección Tránsito y Transporte

Al término de la diligencia, el conductor del vehículo envió un mensaje de gratitud a todos los hombres de la seccional que intervinieron, le ayudaron a recuperar su objeto de trabajo y a evitar una pérdida millonaria: “El Canal de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, junto a su policía judicial, les queremos agradecer por el positivo y la recuperación del vehículo de carga que ven, a mi espalda y la mercancía en su totalidad. Agradecemos porque sin ellos no podríamos ejercer día a día de manera oportuna. Muchas gracias”

El oficial subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para fortalecer la seguridad en el departamento, invitando a denunciar cualquier hecho similar a través del 167 o la línea de emergencia 123.El conductor del camión expresó su agradecimiento a la Policía y confirmó que tanto el vehículo como la totalidad de la mercancía fueron recuperados sin daños.

El coronel Diego Iván Jaimes, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

Capturan a sospechoso y recuperan camioneta tras asalto en Barrios Unidos, Bogotá

La reciente recuperación de una camioneta robada en el norte de Bogotá y la detención de un joven de veintidós años han resurgido el debate público sobre la seguridad urbana en la capital colombiana. Según las autoridades, el hecho ocurrió en la calle 64 del barrio Barrios Unidos, donde un grupo armado interceptó a un conductor y le exigió entregar su vehículo. La rápida reacción de la víctima, quien alertó a la policía, desencadenó la intervención inmediata de las fuerzas del orden.

Como resultado del operativo, una patrulla localizó poco después uno de los carros utilizados en el asalto en el barrio Modelo Norte y detuvo a uno de los presuntos participantes. Durante este procedimiento, los agentes lograron recuperar la camioneta sustraída y decomisaron un arma de fuego en poder del sospechoso.

Policía recupera vehículo robado y
Policía recupera vehículo robado y detiene a presunto implicado en asalto en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El joven capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras los investigadores continúan con la identificación de los otros miembros de la banda. Este caso, en palabras de las propias autoridades, se inscribe en un patrón creciente de hurtos vehiculares que afecta a sectores densamente poblados y contribuye a la percepción de vulnerabilidad entre los habitantes de Bogotá.

Las reacciones no tardaron en surgir entre los habitantes del sector, quienes expresaron su inquietud por la frecuencia con que se repiten hechos similares. Los residentes solicitaron a las autoridades un refuerzo en las labores de patrullaje, sobre todo en horarios nocturnos y de madrugada, ante el aumento de robos registrados en la zona. La comunidad argumenta que tanto la persistencia como la violencia de estos delitos han posicionado al hurto de automotores como una de sus preocupaciones más apremiantes.

Temas Relacionados

Robo a camión$2.000 millonesDelincuentes recrearon un accidenteDirección de tránsito y TransporteColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá alerta a deudores: les embargarán cuentas bancarias y podrían quedar sin trabajo con el Estado

La Secretaría de Hacienda avanza en procesos contra quienes no han pagado obligaciones tributarias, incluyendo mandamientos de pago y posibles embargos, para recuperar recursos para inversión pública

Bogotá alerta a deudores: les

El duro relato de un francés que ayudó en los rescates tras la tragedia de Armero: “Fue frustrante no lograr lo que esperábamos”

Piére Marie, primer coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras, recordó su llegada al país en 1985. Desde Armero, describió la magnitud del desastre y las dificultades del operativo humanitario que buscaba rescatar a miles de personas sepultadas bajo el lodo y los escombros

El duro relato de un

Ley Ángel bajo la lupa: una ley esperada, denuncias que no cesan y animales que continúan desprotegidos

Ante los casos registrados en Medellín y Bucaramanga, Infobae Colombia consultó con la autora de la ley colombiana y con abogados sobre las virtudes y desventajas de esta normativa contra el maltrato animal

Ley Ángel bajo la lupa:

Tesla oficializa su llegada a Colombia: la marca de Elon Musk presentará su operación en el país el próximo 20 de noviembre

La compañía de vehículos eléctricos confirmó su lanzamiento oficial en Colombia para el 20 de noviembre, con el nombre de Tesla Motors Colombia S.A.S.

Tesla oficializa su llegada a

César Julio Valencia Copete fue elegido como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Eduardo Montealegre

Infobae Colombia confirmó que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (2007-2008) César Julio Valencia Copete será el nueve jefe de la cartera de Justicia en el Gobierno Petro

César Julio Valencia Copete fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

‘Noviembre’, la película que rememora

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Se estaría alistando una nueva temporada de ‘Pedro, el escamoso’: esto es lo que se sabe

Renzo, del ‘Desafío’ aseguró que ahora lleva una buena relación con Anamar y ella tuvo que desmentirlo: “No mueve un dedo por el bebé”

El mensaje de Juliana Calderón a Alofoke tras la renuncia de Yina Calderón a ‘La mansión de Luinny’: “Lo dejó viendo un chispero”

Ana Karina Soto detalló el incendio en la casa de su padre en Cúcuta y relató cómo logró salvarse: “Le quedaron secuelas”

Deportes

Colombia vs. Francia: hora y

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

Falcao ilusiona con comentario sobre la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Están en subida”

Jhon Durán habría pedido no ser llamado a la selección Colombia para recuperarse de su lesión con Fenerbahçe: “Fue bien recibida”

Eduardo Pimentel arremetió contra periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El nombre La Equidad sale del fútbol profesional colombiano y reconocido deportista publicó sentido mensaje: “Me siento como un hijo”