Policía de tránsito recuperó camión robado con más de $2.000 millones en mercancía en la vía Bogotá-Girardot

Robo a camión en vía Modoñedo-Girardot - crédito Dirección Tránsito y Transporte

La rápida intervención de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca permitió recuperar un camión cargado con más de dos mil millones de pesos en equipos tecnológicos que había sido robado en la vía entre Mondoñedo y Girardot.

El vehículo transportaba computadores, televisores, cámaras y otros artículos de alto valor, los cuales fueron recuperados en perfecto estado.

El asalto se produjo cuando un grupo de delincuentes empleó una estrategia cuidadosamente planificada: simularon un accidente de tránsito en plena carretera, utilizando incluso una ambulancia para dar mayor verosimilitud al supuesto siniestro.

Videos grabados por ciudadanos muestran cómo los asaltantes, armados, obligaron al conductor a bajar del camión y lo subieron a una camioneta particular antes de huir del lugar.

El coronel Diego Iván Jaimes, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, informó que: “Estos delincuentes simulaban un accidente en vía para perpetrar el hecho. En este momento se encuentran unidades de Policía Judicial e inteligencia de la Dirección de Tránsito adelantando las actuaciones pertinentes, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para dar con la captura de los delincuentes”.

Al término de la diligencia, el conductor del vehículo envió un mensaje de gratitud a todos los hombres de la seccional que intervinieron, le ayudaron a recuperar su objeto de trabajo y a evitar una pérdida millonaria: “El Canal de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, junto a su policía judicial, les queremos agradecer por el positivo y la recuperación del vehículo de carga que ven, a mi espalda y la mercancía en su totalidad. Agradecemos porque sin ellos no podríamos ejercer día a día de manera oportuna. Muchas gracias”

El oficial subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para fortalecer la seguridad en el departamento, invitando a denunciar cualquier hecho similar a través del 167 o la línea de emergencia 123.El conductor del camión expresó su agradecimiento a la Policía y confirmó que tanto el vehículo como la totalidad de la mercancía fueron recuperados sin daños.

El coronel Diego Iván Jaimes, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

Capturan a sospechoso y recuperan camioneta tras asalto en Barrios Unidos, Bogotá

La reciente recuperación de una camioneta robada en el norte de Bogotá y la detención de un joven de veintidós años han resurgido el debate público sobre la seguridad urbana en la capital colombiana. Según las autoridades, el hecho ocurrió en la calle 64 del barrio Barrios Unidos, donde un grupo armado interceptó a un conductor y le exigió entregar su vehículo. La rápida reacción de la víctima, quien alertó a la policía, desencadenó la intervención inmediata de las fuerzas del orden.

Como resultado del operativo, una patrulla localizó poco después uno de los carros utilizados en el asalto en el barrio Modelo Norte y detuvo a uno de los presuntos participantes. Durante este procedimiento, los agentes lograron recuperar la camioneta sustraída y decomisaron un arma de fuego en poder del sospechoso.

Policía recupera vehículo robado y detiene a presunto implicado en asalto en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El joven capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras los investigadores continúan con la identificación de los otros miembros de la banda. Este caso, en palabras de las propias autoridades, se inscribe en un patrón creciente de hurtos vehiculares que afecta a sectores densamente poblados y contribuye a la percepción de vulnerabilidad entre los habitantes de Bogotá.

Las reacciones no tardaron en surgir entre los habitantes del sector, quienes expresaron su inquietud por la frecuencia con que se repiten hechos similares. Los residentes solicitaron a las autoridades un refuerzo en las labores de patrullaje, sobre todo en horarios nocturnos y de madrugada, ante el aumento de robos registrados en la zona. La comunidad argumenta que tanto la persistencia como la violencia de estos delitos han posicionado al hurto de automotores como una de sus preocupaciones más apremiantes.