Colombia

Alumno golpeó a un profesor en un centro de formación juvenil en Cali: “Perdí el sentido”

El docente manifestó su preocupación por la seguridad en el centro y subrayó que los directivos deben tener en cuenta que no están tratando con infantes, sino con jóvenes que ya tienen un proceso judicial

Guardar
Un profesor denunció ser víctima
Un profesor denunció ser víctima de agresión por un estudiante en Cali - crédito Pixabay

El profesor José Miguel Fernández, de 65 años, ha decidido no regresar a su puesto en el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili en Cali tras sufrir una agresión física por parte de un estudiante, un hecho que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los docentes en este tipo de instituciones.

Fernández, quien imparte Biología y Química a adolescentes de octavo y noveno grado en este centro penitenciario juvenil, relató a El País que el ataque ocurrió durante una actividad de nivelación el jueves 6 de noviembre de 2025, cuando solo se encontraban él y dos alumnos en uno de los patios, sin presencia de personal de seguridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El docente explicó que la sesión estaba dirigida a dos jóvenes reclusos que no habían asistido a clases durante los tres meses previos. Según sus palabras, la asistencia a estas actividades es voluntaria para los internos, y aunque existe personal orientador y una ONG encargada del manejo de los reclusos, los profesores no tienen obligaciones disciplinarias.

Fernández detalló que la evaluación de la clase incluía cuatro notas: una por participación, otra por toma de apuntes y dos correspondientes a talleres prácticos. Durante la actividad, uno de los estudiantes mostró interés, respondió preguntas y tomó apuntes detallados, lo que se reflejó en sus calificaciones: tres notas de 5.0 y una de 4.5, la máxima puntuación posible.

El docente explicó que la
El docente explicó que la sesión estaba dirigida a dos jóvenes reclusos que no habían asistido a clases durante los tres meses previos - crédito Paco Campos/EFE

El joven celebró sus resultados, buscó a la coordinadora para mostrarle la nota y se despidió con un abrazo, dejando al profesor a solas con el otro alumno. Fernández observó que este segundo estudiante no había realizado los ejercicios, no tomó apuntes y, aparentemente, se encontraba bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Al momento de calificarlo, el profesor le señaló sus respuestas incorrectas y comenzó a marcar con una “M” de malo cada error. Fue entonces cuando, según narró a El País, “de un momento a otro me dio un puñetazo en el maxilar derecho, al lado del oído, y me derribó. Yo perdí el sentido; según las pruebas del médico, aparentemente estuve cinco minutos inconsciente”.

Al recuperar la conciencia, Fernández vio al agresor de pie en la puerta, aparentemente dispuesto a continuar la agresión, por lo que comenzó a pedir ayuda a gritos, lo que provocó la huida del estudiante.

El episodio generó inquietud entre
El episodio generó inquietud entre el resto del cuerpo docente, que consideró enviar una carta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a otras entidades para exigir el traslado inmediato del agresor a otro penal - crédito Freepik

Tras el incidente, Fernández acudió al bloque administrativo para reportar la situación y posteriormente recibió atención médica, donde le diagnosticaron una contusión y le otorgaron tres días de incapacidad. Más allá del dolor físico y la inflamación, el profesor expresó a El País que “además de la agresión física, el dolor de cabeza, la inflamación y problemas en el oído, lo más doloroso es el golpe moral”.

El docente manifestó su preocupación por la seguridad en el centro y subrayó que los directivos deben tener en cuenta que “nosotros no estamos trabajando con niños y que esto no es una escuelita”.

El episodio generó inquietud entre el resto del cuerpo docente, que consideró enviar una carta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a otras entidades para exigir el traslado inmediato del agresor a otro penal. Además, los profesores se reunieron con el rector para discutir medidas que garanticen la protección de los trabajadores.

Al recuperar la conciencia, Fernández
Al recuperar la conciencia, Fernández vio al agresor de pie en la puerta, aparentemente dispuesto a continuar la agresión, por lo que comenzó a pedir ayuda a gritos, lo que provocó la huida del estudiante - crédito Pixabay

Desde la Secretaría de Educación, Fernández ha recibido atención psicológica. No obstante, el docente lamentó a El País que, tras la incapacidad médica, debió reincorporarse a su labor “como si no hubiera pasado nada”, aun con la cara inflamada y dolor de cabeza. “Hago un llamado de atención para la protección de la vida y dignidad de los maestros al interior de estos penales”, declaró Fernández, quien considera que este tipo de agresiones constituyen una forma de presión de los estudiantes para obtener mejores calificaciones, bajo la amenaza de represalias.

Ante la falta de garantías y la percepción de que no se implementarán correctivos internos, Fernández comunicó a El País su decisión de no regresar al plantel y solicitó a la Secretaría de Educación la posibilidad de ser reubicado en condiciones más seguras.

Temas Relacionados

José Miguel FernándezVíctima de agresiónCaliCentro de Formación Juvenil Valle del LiliColombia-Noticias

Más Noticias

Dólar se mantiene en su tasa más baja de tres años: cuál es su valor en pesos hoy 12 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar se mantiene en su

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 12 de noviembre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Así funcionaba la red internacional liderada por una ciudadana rusa que usaba criptomonedas para extorsionar a empresarios desde Colombia

Detrás de empresas fachada en Medellín y Bogotá, la organización Red-Dot operaba un sistema de chantajes a empresarios en Colombia, Venezuela y España, exigiendo pagos en criptomonedas para no divulgar información confidencial

Así funcionaba la red internacional

Rescatan a 20 colombianos víctimas de trata de personas en Camboya: los engañaron con falsas ofertas laborales y jugosos salarios

La intervención de una aplicación móvil y la cooperación internacional resultaron decisivas para frustrar el accionar de una red criminal

Rescatan a 20 colombianos víctimas

“Fue un gran error haberla desvinculado”: abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno sobre la mujer que aparece en las grabaciones del momento del ataque

El penalista comentó que se requieren medidas contundentes para abrirle un proceso por sus comportamientos desde el día del crimen, como buscar a uno de los procesados para acusarlo por haberla involucrado

“Fue un gran error haberla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por estar tomando alcohol con

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo se despidió de

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras: “Competencia desleal”

Fotografías de Karina García sin cirugías y antes de ser famosa son virales en redes sociales: “Irreconocible”

Esta es la fecha oficial para la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: quedan seis en competencia

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

Deportes

Asi despidieron a James Rodríguez

Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte comunicado contra autoridades de Boyacá y anunció que jugará a puerta cerrada ante Millonarios: “Quieren aburrirnos y asfixiarnos”

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato