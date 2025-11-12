Colombia

Tensión en Potrerito: estudiantes quedan en medio de hostigamiento armado a la subestación de Policía en Jamundí

Personal educativo y habitantes tuvieron que permanecer bajo resguardo mientras las autoridades desplegaban operativos para restablecer la seguridad en el sector

Guardar

Un hostigamiento armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, provocó una grave situación que afectó directamente a estudiantes y docentes de una institución educativa cercana.

Este episodio se presentó en la tarde del martes 11 de noviembre, cuando el sonido de las ráfagas de fusil interrumpió la cotidianidad en la zona rural del suroccidente del Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte inicial de las autoridades, no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales tras el ataque, aunque la tensión se apoderó por varios minutos de la población.

Las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en la región para controlar la situación y evitar nuevos hechos violentos. La administración municipal anunció la activación del plan defensa y el despliegue de operaciones conjuntas del Ejército y la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad local.

La subestación de Policía ha
La subestación de Policía ha sido blanco de varios ataques armados por parte de las disidencias.- crédito Policía Metropolitana de Cali/referencia

Estudiantes y docentes, víctimas indirectas del hostigamiento

Uno de los momentos más alarmantes del hostigamiento tuvo lugar en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, ubicada a poca distancia de la subestación atacada. Estudiantes, docentes y personal administrativo vivieron escenas de pánico al quedar en medio del fuego cruzado.

Testigos informaron que desde el colegio se escuchaban las detonaciones, lo que obligó a quienes se encontraban en el recinto a buscar refugio y permanecer en silencio durante el ataque.

El episodio quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales. En las grabaciones se escucha cómo una de las personas presentes advierte: "Ellos están aquí en el colegio“, mientras otra sugiere apagar las luces para no llamar la atención.

La comunidad educativa descartó la idea de salir del plantel, optando por resguardarse para no ser confundidos con miembros de la fuerza pública. La decisión se sustentó en el miedo a represalias de los atacantes, quienes mantenían la zona bajo incertidumbre y peligro hasta el retorno de la calma.

Respuesta institucional y estado de la seguridad en Jamundí

Desde la Alcaldía de Jamundí se confirmó el hostigamiento y se rechazó el hecho, ya que representó un riesgo para la población civil y, especialmente, para la comunidad educativa cercana a la subestación de Policía. La administración local reiteró que la situación fue controlada y que no hubo personas heridas. Las autoridades mantienen presencia reforzada de la Fuerza Pública, sobrevuelo de la Fuerza Aérea y patrullajes terrestres para impedir que se repitan estos actos violentos.

La Alcaldía realizó un llamado a la calma, solicitando a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales institucionales y colaborar con las autoridades en tareas de prevención. Además, el gobierno municipal expresó que las fuerzas de seguridad continúan trabajando para restablecer el orden y la tranquilidad en el corregimiento de Potrerito y otras zonas rurales donde operan estructuras armadas.

Repetición de ataques y antecedentes recientes en Jamundí

El hostigamiento a la subestación de Potrerito es el más reciente de una serie de incidentes similares registrados en los últimos meses en Jamundí y zonas aledañas. En la mañana del lunes 10 de noviembre también se reportaron enfrentamientos armados en el corregimiento de Robles entre tropas oficiales y presuntos integrantes de disidencias. Asimismo, en semanas anteriores, se documentaron ataques con drones contra la estación de Policía en Robles, así como atentados con cilindros bomba que dañaron al menos 18 viviendas y dejaron nueve personas afectadas.

A pesar del incremento de la violencia, las autoridades insisten en que hasta ahora no se presentan personas heridas entre la población civil ni entre los miembros de la Fuerza Pública como consecuencia directa de estos ataques.

Militares fortalecen los patrullajes y
Militares fortalecen los patrullajes y la seguridad en Jamundí tras los recientes hechos de violencia reportados en el corregimiento. - crédito captura de video

Preocupación por el control territorial

Stuart León, especialista y analista en temas de seguridad advirtió según El Tiempo que la zona rural de Jamundí enfrenta una serie de desafíos por la presencia de grupos armados ilegales, que aprovechan la debilidad institucional para fortalecer sus actividades ilícitas en corredores estratégicos.

Un ejemplo de esta dinámica es el caso de la reciente construcción ilegal de una vía entre corregimientos, ejecutada con recursos obtenidos mediante extorsión a la propia comunidad. Según el analista citado por el medio, la ejecución de proyectos como el Batallón de Alta Montaña en Jamundí representa una apuesta estratégica del Estado para mantener presencia militar permanente y asegurar el control de los corredores ilegales.

Este batallón, que contará con una inversión aproximada de $7.500 millones y un área superior a 13 hectáreas, pretende proteger a las comunidades rurales, aunque se reconoce que la intervención militar debe complementarse con programas sociales y fortalecimiento institucional.

Temas Relacionados

ataque armadohostigamiento armadosubestación de PolicíaJamundíPotreritoDisidenciasColombia-Noticias

Más Noticias

Accidente aéreo en Mitú: Aerocivil confirma recuperación de cuerpos y activa investigación oficial

Los cuerpos hallados fueron trasladados a Villavicencio para los procedimientos forenses, mientras expertos técnico-operacionales recolectan pruebas en la pista de Bocoa y el sitio del impacto

Accidente aéreo en Mitú: Aerocivil

Resultados Lotería de la Cruz Roja 11 de noviembre: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

Como cada martes, aquí están los resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Resultados Lotería de la Cruz

Super Astro Sol y Luna resultados 11 de noviembre de 2025

Esta popular lotería da la posibilidad de multiplicar hasta 42.000 veces su apuesta

Super Astro Sol y Luna

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este miércoles 12 de noviembre

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este miércoles, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: Así regirá

Este es el Pico y Placa en Villavicencio para este miércoles 12 de noviembre

La restricción vehicular en Villavicencio cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como de la terminación de la placa

Este es el Pico y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias El Tigre, exjefe paramilitar,

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Luly Bossa confesó que “le

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el premio para el ganador de la temporada: esta es la jugosa suma

Mejor amiga de Alejandra Villafañe se refirió a la polémica entre la familia de la fallecida actriz y su expareja Raúl Ocampo

Así luce el actor que dio vida a Benito, famoso personaje de ‘Pasión de Gavilanes’: reveló su lucha tras el covid-19

Elder Dayán Díaz admitió que le fue infiel varias veces a su esposa: la pareja espera su cuarto hijo

Deportes

Nuevo escándalo en el fútbol

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato

Falcao García volverá a jugar en Colombia, pero no será con Millonarios: esta es la plantilla que espera al ‘Tigre’

Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe