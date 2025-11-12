Colombia

Resultados Chontico Día 12 de noviembre: todos los números ganadores

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Guardar
Conozca cuáles fueron los números
Conozca cuáles fueron los números sorteados en el último juego del Chontico Día (Infobae)

La lotería del Chontico día es una de las más jugadas en el sur de Colombia y cuenta con una gran tradición. Gracias a su formato simple y las múltiples posibilidades de ganar, se convirtió en una de las favoritas por los jugadores. Los sorteos tienen lugar todos los días a las 13:00 horas locales.

Lo que llama la atención de este juego es la diversidad de formas de participación, permitiendo a los jugadores ganar tanto con las últimas tres cifras como con las cuatro cifras exactas.

A continuación, encontrará los resultados del sorteo de este 12 de noviembre . En caso de ser ganador, no olvide guardar su boleto, ya que es el único comprobante válido para recibir su premio.

Resultados del sorteo de hoy

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 12 de noviembre de 2025 en el sorteo de Chontico Día. Crédito: Jovani Pérez/Infobae
  • Número ganador: 3567
  • Quinta: 1

¿Cómo participar en el Chontico Día?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontioc DíaResultados del chanceColombia-notiicasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Padre de Jaime Esteban Moreno contó cómo se enteró de la agresión a su hijo y de los videos que circulan en redes sociales

El caso del estudiante de la Universidad de los Andes ha generado indignación nacional, mientras las autoridades avanzan en la investigación

Padre de Jaime Esteban Moreno

El precandidato Camilo Romero se fue contra Santiago Botero: “Solo sabe de destrucción: balín para la gente y eliminación de páramos”

El aspirante presidencial criticó duramente al empresario y también precandidato por sus posturas ambientales, señalando que sus propuestas atentan contra la protección de los recursos naturales y la evidencia científica en Colombia

El precandidato Camilo Romero se

Carta de Colpensiones contra la Corte Constitucional genera nueva polémica con contratos en el trámite de la reforma pensional

La entidad estatal remitió una documentación técnica en la que sostiene que ha colaborado de manera armónica con la administración de justicia

Carta de Colpensiones contra la

Estos son los alimentos y vitaminas que se deben consumir para evitar la caída del cabello

El cuidado del pelo no solo radica en el uso de productos especializados, sino también en una alimentación adecuada para la salud y prevención de la alopesia

Estos son los alimentos y

Gustavo Petro habló de su supuesto problema mental: “¿Será que estoy loco?”

En respuesta al expresidente Andrés Pastrana, el presidente colombiano aseguró que su “problema mental” es ser revolucionario

Gustavo Petro habló de su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se registra un ataque armado

Se registra un ataque armado contra estación de Policía de Padilla, Cauca: esto se sabe

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón amenazó con plantarse

Juliana Calderón amenazó con plantarse en la salida de ‘La mansión de Luinny’ para golpear a Chanel y defender a Yina Calderón

Valentino Lázaro respaldó a Yina Calderón y a Karina García en ‘La mansión de Luinny’: “Le he cogido cariño a la loca esa”

La familia de Rata sale en su defensa tras la controversia en ‘Desafío’ y le envía un emotivo mensaje

Melissa Gate y Mariana Zapata hicieron las paces con emotivo abrazo en ‘La casa de Alofoke’

Yeferson Cossio reveló cómo se hizo famoso en OnlyFans y por qué decidió dejar la plataforma pese los millones que ganaba: “Me da pereza”

Deportes

Técnico de Nueva Zelanda habló

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”

Revelan nuevo video del momento de la dura lesión que sufrió Kevin Mier en el Cruz Azul vs. Pumas

Alcaldía de Tunja desmiente al Boyacá Chicó y asegura que fueron ellos quienes decidieron jugar a puerta cerrada contra Millonarios FC

Estos serán los canales que transmitirán los ocho partidos de la Fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025 que definen los clasificados a los cuadrangulares

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México