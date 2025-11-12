Colombia

Petro ordenó suspender cooperación de inteligencia con EE. UU. sin consultar al Ministerio de Defensa ni a la cúpula militar

La instrucción presidencial de frenar el intercambio de información con agencias estadounidenses tomó por sorpresa a los altos mandos y al propio ministro de Defensa: se enteraron por redes sociales

Guardar
La orden presidencial de suspender
La orden presidencial de suspender la cooperación de inteligencia con Estados Unidos fue tomada sin consulta previa al ministro ni a los altos mandos militares - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La reciente instrucción del presidente Gustavo Petro de interrumpir el flujo de información de inteligencia entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las autoridades de Estados Unidos provocó desconcierto en los más altos niveles del sector defensa.

La orden, comunicada directamente por el mandatario a través de su cuenta oficial en redes sociales, no fue consultada previamente ni con el Ministerio de Defensa ni con la cúpula militar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según confirmaron fuentes castrenses a medios como Caracol Radio y Blu Radio, tanto el ministro de Defensa Pedro Sánchez como los comandantes de las Fuerzas Militares se enteraron de la decisión al mismo tiempo que el resto del país, tras la publicación del mensaje en el que Petro instruyó suspender “el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.

En su declaración, el presidente escribió: “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se enteró de la suspensión de la cooperación en inteligencia con Estados Unidos al mismo tiempo que el resto del país, tras el anuncio del presidente Petro en redes sociales - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El anuncio implica una suspensión inmediata del intercambio de información entre los organismos de inteligencia colombianos y sus contrapartes en Estados Unidos, un pilar histórico de la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha antidrogas.

La interrupción de la cooperación se mantendrá, según el propio presidente, mientras persistan los ataques con misiles a embarcaciones en el Caribe. Petro insistió en que la política antidrogas debe priorizar la defensa de los derechos humanos de las comunidades afectadas, lo que introduce un cambio de enfoque respecto a la estrategia tradicional compartida con Washington.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el mensaje presidencial fue recibido con sorpresa en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde hasta el momento no se había emitido comunicación oficial sobre la medida.

El silencio institucional del Ministerio de Defensa también alimentó la incertidumbre sobre el alcance real de la suspensión y sus implicaciones operativas en las misiones conjuntas de inteligencia, especialmente en el seguimiento a organizaciones narcotraficantes y redes transnacionales del crimen organizado.

La orden del jefe de
La orden del jefe de Estado busca expresar su oposición la política antidrogas del país norteamericano - crédito @petrogustavo/X

El mandatario explicó que su decisión fue adoptada tras conocer la postura del Reino Unido, que suspendió su cooperación en inteligencia argumentando que no desea ser cómplice de acciones militares que varias organizaciones internacionales califican como ilegales.

Según Petro, Colombia no puede seguir participando en operaciones que contradigan los principios humanitarios o pongan en riesgo a poblaciones civiles.

Sin embargo, la medida desató una fuerte ola de críticas en el ámbito político. Voces de la oposición calificaron la decisión como un error diplomático que podría deteriorar las relaciones con el principal aliado estratégico de Colombia en materia de seguridad.

El precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, fue uno de los primeros en pronunciarse: “¡El presidente Gustavo Petro juega con fuego! Romper la cooperación de inteligencia con EE. UU. no es soberanía, es irresponsabilidad. Está dejando a Colombia sin defensa ante el crimen organizado y exponiendo la tranquilidad de los colombianos. Suspender esa cooperación debilita al Estado y fortalece a los delincuentes. La seguridad es un derecho, no un capricho”.

Por su parte, la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez subrayó que, lejos de debilitar la colaboración con Washington, lo que el país necesita es fortalecerla: “En lugar de acabar la cooperación en inteligencia con EE. UU., lo que se necesita es más y mejor cooperación para detectar juntos las rutas del narcotráfico y actuar con contundencia contra ellas”, declaró.

El director del Nuevo Liberalismo,
El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, criticó duramente la decisión del presidente Gustavo Petro y advirtió que suspender la cooperación de inteligencia con Estados Unidos “debilita al Estado y fortalece a los delincuentes” - crédito Juan Manuel Galán/X

Desde el Gobierno y el Pacto Histórico, en cambio, la decisión fue respaldada como una acción necesaria frente a lo que califican como “intervenciones militares injustificadas” en el Caribe.

La senadora Isabel Zuleta defendió la postura presidencial y advirtió sobre la necesidad de proteger la soberanía nacional: “Por la gravedad de la situación de amenaza de intervención militar que vivimos, el Senado debe estar en sesión permanente para acompañar al presidente en las decisiones necesarias para defender nuestra soberanía. Urge que se agende el Proyecto de ley de Defensa Nacional”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroRelación Estados UnidosMinisterio de DefensaCúpula militarCooperación Estados UnidosPetro y Donald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería del Huila resultados 11 de noviembre de 2025: ganadores del premio mayor y los secos millonarios

Este popular juego tiene un premio mayor de $2.000 millones y más de 25 secos millonarios principales

Lotería del Huila resultados 11

Las cinco carreras en Colombia con mayor demanda en el futuro, según la Universidad Javeriana

Para quienes planean su futuro profesional, la oferta académica en Colombia enfrenta cambios, entre ellos, la transformación digital, la globalización y el avance de tecnologías como la inteligencia artificial

Las cinco carreras en Colombia

Cambio Radical confirmó que pronto se conocerá si Germán Vargas Lleras será candidato presidencial: no se descarta que aspire al Congreso

A través de un comunicado oficial, la colectividad entregó detalles del futuro del partido y el papel que tendrá el exvicepresidente en las próximas elecciones

Cambio Radical confirmó que pronto

Daniel Briceño calificó al embajador de Colombia en Palestina como “la corbata más costosa del Estado colombiano”: “No ha ido a trabajar”

El concejal acusó al embajador de recibir recursos estatales sin cumplir labores diplomáticas, lanzando fuertes críticas en su contra

Daniel Briceño calificó al embajador

Turistas argentinos en Cali denuncian que fueron robados, pero destacaron la amabilidad de los caleños en esta situación

Los viajeros reconocieron que pasaron un mal rato por el hurto de su herramienta de trabajo, no obstante disfrutaron de su visita a la capital del Valle

Turistas argentinos en Cali denuncian
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por estar tomando alcohol con

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Tafur se pronunció sobre

Gabriela Tafur se pronunció sobre la polémica de ex Señorita Antioquia y la participación de las reinas en la política: “Me molesta”

Ryan Castro lo volvió a hacer, cambió de ‘look’ y sorprendió a otra vendedora ambulante en el estadio: “La invito para que vaya a San Andrés”

Shakira presentó un adelanto del videoclip de su canción para ‘Zootopia 2’ durante un concierto en Ecuador y reveló fecha de estreno: “Las gacelas ya no lloran”

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras: “Competencia desleal”

Deportes

Estos son los jugadores clave

Estos son los jugadores clave de Nueva Zelanda que estarán ausentes en el amistoso ante Colombia

La selección Colombia completó el grupo de jugadores para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia: estos fueron los últimos en llegar

Problemas médicos en la selección Colombia: este es el jugador que se ausentó de las prácticas antes del partido ante Nueva Zelanda

Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte comunicado contra autoridades de Boyacá y anunció que jugará a puerta cerrada ante Millonarios: “Quieren aburrirnos y asfixiarnos”