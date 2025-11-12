Fotografías de Karina García sin cirugías y antes de ser famosa se viralizan en redes sociales y las comparan con su actualidad

El antes y después de Karina García -crédito @karinagarciaoficiall/Instagram y @juanpablomaquilladormed/tiktok

El trayecto profesional de Karina García, conocida hoy por su actividad en redes sociales y su participación en realities, tuvo un comienzo inesperado para muchos de sus seguidores, ya que su primer oficio estuvo fuera del mundo del entretenimiento y de las plataformas digitales.

La creadora de contenido paisa era auxiliar de enfermería en hospitales de Medellín, lo cual ella misma reveló en los diferentes programas en los que ha participado y en una reciente interacción con sus fans a través de Instagram.

Antes de ingresar a competir en La mansión de Luinny, reality de convivencia de República Dominicana, Karina compartió una imagen de aquellos tiempos en su cuenta personal, antes de las cámaras y la popularidad, momento en el que aún no se había sometido a las cirugías estéticas que ahora reconoce abiertamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel