ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Además de la camioneta en la que iba el gobernador, dos vehículos más componían la caravana oficial - crédito Renson Martinez Prada/Facebook | Policía Nacional | Ejército Nacional

El 10 de noviembre, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, fue víctima de un atentado mientras salía del municipio de Fortul y Tame (Arauca). El gobernador publicó: “Nos acaban de atacar”, mientras en las imágenes difundidas en redes sociales mostraban la camioneta de Martínez Prada con impactos de bala en ventanas y carrocería.

24 horas después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) era el responsable del ataque en contra de Martínez.

Horas más tarde, este grupo guerrillero hizo público un comunicado en el que confirmó su responsabilidad en este hecho y emitió un pedido de disculpas al gobernador de Arauca.

El ELN lamentó lo registrado el 10 de noviembre con el gobernador de Arauca - crédito Redes Sociales

“El pasado 10 de noviembre, durante un ejercicio de registro y control territorial realizado en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame, en el departamento de Arauca, se presentó un desafortunado incidente con el esquema de seguridad en el que se transportaba el gobernador de Arauca”, se lee en el comunicado expuesto por el frente de Guerra Oriental del ELN.

En segundo lugar, responsabilizan a los tripulantes de la camioneta en la que se transportaba el gobernador Renson Martínez por no detenerse en el retén ilegal que tenían los miembros del ELN.

“Nuestras unidades hicieron el pare correspondiente; sin embargo, al no ser acatada la orden, procedieron con ligereza y precipitud a disparar contra la camioneta del gobernador”.

El gobernador aseguró que habrían recibido al menos un total de 20 disparos por parte de los ocho hombres que salieron de sorpresa a la carretera provisto con armas de largo alcance - crédito red social X

En el comunicado, el grupo armado pidió disculpas al gobernador Renson Martínez por los disparos que impactaron el vehículo de su esquema de seguridad.

“Reconocemos pública y autocráticamente nuestro error, sabemos que podría haber tenido un desenlace fatal. Lamentamos profundamente el incidente y, a la vez, ofrecemos disculpas por lo sucedido”.

De la misma forma, anticipó que será la guerrilla la que se encargaran de juzgar a los hombres que protagonizaron el ataque.

“Haremos las indagaciones pertinentes en nuestro interior para esclarecer lo acontecido y nos guiaremos en este caso por nuestros estatutos y normativas propias.

Por último, aunque se trata de un accionar delictivo, pidió la ayuda de la comunidad para cumplir las reglas de la guerrilla. “Recomendamos a la población atender las señales de pare en nuestros puestos de control”, es como finaliza el comunicado.

Ministro de Defensa entregó un balance sobre el atentado

Pedro Sánchez afirmó que el atentado contra el gobernador fue una represalia contra la fuerza pública - crédito Colprensa

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que tras los operativos de las Fuerzas Militares en los que ha perdido poder territorial, el ELN decidió atacar al gobernador Martínez, lo que calificó como un accionar que demuestra que el grupo armado sigue parámetros terroristas.

“El día de ayer nuestro gobernador se estaba desplazando en Arauca, le salieron unas personas al paso, tenían del ELN, decidieron atacar a un gobernante, el ELN no tiene problema en atacar a la población civil“.

El ministro indicó que este tipo de acciones son el reflejo del desespero que tiene esta guerrilla tras perder una de sus redes de lavado de activos más importantes.

“Gracias a todo lo que se estableció para protegerlo, nuestro gobernador está a salvo. La respuesta es, por los golpes que les hemos dado, una respuesta cobarde contra la población civil. Hace dos semanas hicimos una megaoperación en la que afectamos a este cartel”.

Sobre el operativo mencionado, la Fiscalía General de la Nación informó que se trataba de una red que logró lavar más de 885.000 millones de pesos, empleando facturación ficticia y contratos simulados.

Este esquema incluía recursos a través del sistema financiero formal y de corresponsales no bancarios, además de comercios ubicados en reconocidos centros comerciales del país.

Por ejemplo, en Arauquita y Bogotá se ocultaron más de 685.000 millones de pesos. En la investigación se identificaron cinco empresas fachada y cuatro compañías de papel utilizadas para dar apariencia de legalidad a las transacciones.