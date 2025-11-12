Colombia

Revelan el estado de salud del segundo herido por una explosión en el sur de Bogotá: el accidente dejó un muerto

El hombre, de unos 40 años, permanece bajo observación médica en el Hospital Occidente de Kennedy por graves lesiones en el cuello y cráneo

Autoridades acordonaron el puente vehicular
Autoridades acordonaron el puente vehicular que conecta El Tintal con Patio Bonito, donde se registró la detonación que dejó un muerto y un herido grave la noche del martes - crédito red social X

La noche del martes 11 de noviembre, una fuerte explosión sacudió la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, y dejó una persona muerta y otra con heridas de gravedad.

El incidente ocurrió hacia las 7:40 p. m., cerca de la intersección entre la avenida de las Américas y la avenida Ciudad de Cali, en las inmediaciones del barrio El Tintal.

De acuerdo con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., el segundo afectado —un hombre de aproximadamente 40 años— permanece internado en el Hospital Occidente de Kennedy.

El paciente ingresó con un trauma vascular en el cuello y cráneo, además de lesiones por esquirlas en el cráneo y un traumatismo toracoabdominal.

Los médicos mantienen un pronóstico reservado, mientras continúa bajo observación y valoración médica permanente.

La entidad precisó que la información sobre el estado clínico del paciente forma parte de la historia médica, un documento de carácter confidencial, y solo puede ser consultada por el personal autorizado.

El primer herido, de unos 35 años, no corrió la misma suerte. Ingresó sin signos vitales y con un trauma craneoencefálico severo, además de lesiones en el tórax y el abdomen. A pesar de los esfuerzos del personal médico, no fue posible reanimarlo.

Comunicado oficial de la Subred
Comunicado oficial de la Subred Sur Occidente E.S.E., que confirmó el fallecimiento de uno de los pacientes y el estado crítico del segundo afectado por la explosión en Kennedy - crédito red social X

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana Número 3, explicó en declaraciones a Citytv que la explosión se produjo en el puente vehicular que conecta los barrios El Tintal y Patio Bonito.

“Se escuchó una explosión y las patrullas cercanas acudieron rápidamente al lugar, evacuando de manera inmediata a dos ciudadanos habitantes de calle”, indicó el oficial.

El coronel añadió que las unidades de criminalística y de la Policía Judicial adelantan las investigaciones para establecer los móviles del hecho.

“Al parecer, estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo, de acuerdo con lo que hemos podido encontrar en el lugar”, afirmó Mora.

Mientras tanto, las versiones preliminares sobre el tipo de explosivo varían: Caracol Radio reportó que podría tratarse de una granada de fragmentación, aunque el oficial señaló a Citytv que podría ser un petardo.

La zona del incidente, ubicada junto a un conjunto residencial y un canal, no registra daños materiales ni afectaciones a otras personas.

El incidente provocó afectaciones viales en los principales corredores del sector. La Secretaría de Movilidad reportó cierres y desvíos en la avenida Ciudad de Cali (sentido norte-sur), la avenida Las Américas (oriente-occidente) y la avenida Guayacanes (norte-sur).

Peritos de criminalística inspeccionaron el
Peritos de criminalística inspeccionaron el punto exacto de la explosión, donde fueron hallados restos del artefacto y pertenencias de las víctimas - crédito red social X

El sistema Transmilenio informó sobre retrasos significativos hacia y desde el Portal Américas, señalando: “Por explosión en el punto, la flota troncal tuvo paso lento, hubo alta congestión y retrasos en los servicios desde y hacia el Portal Américas”. Las rutas zonales fueron desviadas por la avenida Guayacanes, y se recomendó a los conductores tomar rutas alternas.

Conductor señalado de atropellar a varios motociclistas fue linchado en Kennedy

El sur de Bogotá vivió una noche de violencia tras un grave hecho en el sector del Tintal, en Kennedy. Un conductor de un campero azul murió luego de ser linchado por una multitud de cerca de 200 motociclistas, que lo persiguieron tras un accidente vial.

Según el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, el conductor inició su recorrido en la avenida carrera 68 con Américas, “embistiendo y realizando maniobras peligrosas” que afectaron a varios motorizados. La persecución terminó en el Tintal, donde fue alcanzado y agredido por la turba.

Un conductor que realizaba maniobras peligrosas y embistió a varios motociclistas desde la avenida 68 con Américas fue perseguido por más de 200 personas hasta el sector del Tintal, en Kennedy.

El hombre fue trasladado a la Clínica de Occidente, pero falleció por los politraumatismos sufridos. El vehículo resultó parcialmente destruido, y las autoridades investigan los hechos con apoyo de cámaras de seguridad del Sistema TransMilenio y de conjuntos residenciales del sector para identificar a los responsables.

Un funcionario de la Policía Nacional también resultó lesionado mientras se desplazaba en una motocicleta institucional en medio del caos.

El caso generó indignación y reabrió el debate sobre la justicia por mano propia en Bogotá, pocos días después del accidente del 8 de noviembre en San Cristóbal, cuando un taxista ebrio dejó 11 personas heridas.

