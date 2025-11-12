Colombia

Cambio Radical publicó comunicado oficial sobre candidatura de Germán Vargas Lleras a la Presidencia: “Presentar al país la mejor propuesta de liderazgo”

A través de un comunicado oficial, la colectividad entregó detalles del futuro del partido y el papel que tendrá el exvicepresidente en las próximas elecciones

Guardar
“Se acordó que, en los
“Se acordó que, en los próximos días, se dará a conocer la decisión de Germán Vargas Lleras sobre su candidatura. La consigna es clara: presentar al país la mejor propuesta de liderazgo para el 2026″, aseveró el partido - crédito @PCambioRadical/X

Una vez finalizada la cumbre de Cambio Radical, el partido político publicó un comunicado oficial con detalles de la reunión y los puntos que se acordaron.

La colectividad reveló el futuro que tendrá Germán Vargas Lleras, líder natural de la colectividad, en las elecciones que se llevarán a cabo en 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El partido señaló que durante la cumbre se habló de la posibilidad de que el exvicepresidente participe en las elecciones al Congreso de la República, pero en caso de que Vargas Lleras no aspire a la Presidencia de Colombia.

Durante la sesión también se consideró, en caso de no aspirar a la Presidencia, la posibilidad de que Vargas Lleras participe en la contienda legislativa, opción que continuará siendo evaluada”, precisó Cambio Radical.

Cambio Radical señaló que durante
Cambio Radical señaló que durante la cumbre se habló de la posibilidad de que el exvicepresidente participe en las elecciones al Congreso de la República - crédito Colprensa

La colectividad no especificó una fecha para conocer la decisión de Germán Vargas Lleras, pero sí señaló en su comunicado oficial que la decisión se dará a conocer en los próximos días.

Se acordó que, en los próximos días, se dará a conocer la decisión de Germán Vargas Lleras sobre su candidatura. La consigna es clara: presentar al país la mejor propuesta de liderazgo para el 2026″, aseveró el partido.

Comunicado oficial de Cambio Radical
Comunicado oficial de Cambio Radical - crédito Cambio Radical

Cambio Radical señaló que durante la reunión se acordó que el partido si tendrá candidato presidencial para 2026, además, según ellos, sorprenderán con las listas de candidatos al Congreso de la República.

“Como resultado del encuentro, la bancada avanzó en definiciones importantes. La colectividad reafirmó que, cualquiera sea la decisión, Cambio Radical sorprenderá con listas fuertes, representativas y cohesionadas, reflejo de disciplina y compromiso con el país, y confirmó que sí tendrá candidato presidencial”, aseveró el partido.

Y agregaron: “Se concluyó que la unidad de las fuerzas democráticas es el camino para derrotar al petrismo en 2026 y recuperar la estabilidad y el rumbo de Colombia”.

El encuentro de Cambio Radical, que se llevó el martes 11 de noviembre de 2025, contó con la participación de Fuad Char; el director del partido, Germán Córdoba; el propio Germán Vargas Lleras y los congresistas de la colectividad.

“Con la presencia del líder natural Germán Vargas Lleras, el dirigente Fuad Char, el Director Nacional, Germán Córdoba Ordóñez, y los congresistas del partido, se llevó a cabo una reunión de bancada con el propósito de definir lineamientos y ultimar detalles para la conformación de las listas al Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030″, indicó la colectividad.

Los asistentes a la reunión destacaron la participación del exvicepresidente, “resaltando su buen estado de salud”.

“Los congresistas destacaron la participación de Germán Vargas Lleras, resaltando su buen estado de salud, su liderazgo, energía, carácter y claridad frente a los retos electorales del 2026″, aseveró el partido.

Cambio Radical señaló su compromiso para las próximas elecciones, tano para el Congreso, como para la Presidencia.

Cambio Radical señaló su compromiso
Cambio Radical señaló su compromiso para las próximas elecciones, tano para el Congreso, como para la Presidencia - crédito @PCambioRadical/X

“La bancada de Cambio Radical reiteró su compromiso con la unidad y la fortaleza interna, avanzando en la construcción de listas competitivas para ofrecerle al país una alternativa sólida, renovada y enfocada en la reconstrucción de Colombia”, puntualizó Cambio Radical.

El senador Carlos Fernando Motoa, figura relevante en Cambio Radical, manifestó su expectativa de que Germán Vargas Lleras aspire a la Presidencia. Destacó la experiencia de Vargas Lleras como exvicepresidente y su manejo de temas del Ejecutivo.

Motoa aseguró que han quedado atrás los rumores sobre la salud de Vargas Lleras, quien, según el senador, ha superado dificultades y ejerce plenamente como líder del partido.

La bancada, explicó el congresista, ya formalizó la petición para que Vargas Lleras encabece una posible candidatura presidencial. Motoa afirmó que consideran esta opción como la más sólida entre las alternativas en el país.

Aunque la reunión no definió la candidatura, Motoa anticipó que pronto se tomará una decisión sobre la postulación.

Temas Relacionados

Cambio RadicalGermán Vargas LlerasElecciones ColombiaPartido Cambio RadicalListados al SenadoCandidato a la PresidenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Alejandra Urrea reveló cómo utiliza su parecido con Lina Tejeiro para socializar y el manejo que le da al bullying que recibe

La creadora de contenido paisa contó entre risas cómo aprovecha que la confundan con la actriz: se conecta con la gente y suma anécdotas divertidas a su día a día

Alejandra Urrea reveló cómo utiliza

“El karma existe”: Melissa Gate llora en ‘La casa de Alofoke’ por presión de sus compañeros y le recordaron sus actos con Karina García

La ‘influencer’ antioqueña se mostró afectada por los comentarios y acciones de algunos de sus compañeros en el ‘reality’ que se graba en República Dominicana

“El karma existe”: Melissa Gate

Corte Suprema avaló la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

La solicitud de extradición presentada por Norteamérica se fundamenta en la presunta participación de Andrés Felipe Marín Silva en actividades de narcotráfico, así como en su papel dentro de una estructura delictiva dedicada a coordinar y ejecutar operaciones ilícitas

Corte Suprema avaló la extradición

Juan Duque responde con humor a las dudas sobre su orientación y enciende las redes sociales: “¿Así?"

Durante una dinámica con sus fans, el exnovio de Lina Tejeiro utilizó un video viral para zanjar rumores y mostrar su lado más divertido en la comunidad ‘online’

Juan Duque responde con humor

Esta es la propuesta de Tigo y Movistar de condicionamientos para integrarse: la SIC lo estudia

La Superintentencia de Industria y Comercio está a punto de decidir sobre la integración de dos gigantes de las telecomunicaciones, mientras empresas más pequeñas alertan sobre riesgos para la competencia

Esta es la propuesta de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por estar tomando alcohol con

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Juan Duque responde con humor

Juan Duque responde con humor a las dudas sobre su orientación y enciende las redes sociales: “¿Así?"

La exreina Gabriela Tafur se refirió a la participación de las candidatas en política con pulla a la polémica ex Señorita Antioquia: “Utilizar la excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia”

Ryan Castro lo volvió a hacer, cambió de ‘look’ y sorprendió a una vendedora ambulante : “La invito a San Andrés”

Shakira presentó un adelanto del videoclip de su canción para ‘Zootopia 2’ y reveló fecha de estreno: “Las gacelas ya no lloran”

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

Deportes

Cuáles son las opciones de

Cuáles son las opciones de la selección Colombia de quedar campeona en el mundial de fútbol de la Fifa: esto es lo que opinan los principales analistas

Estos son los jugadores clave de Nueva Zelanda que estarán ausentes en el amistoso ante Colombia

La selección Colombia completó el grupo de jugadores para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia: estos fueron los últimos en llegar

Problemas médicos en la selección Colombia: este es el jugador que se ausentó de las prácticas antes del partido ante Nueva Zelanda

Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”