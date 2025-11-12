Cambio Radical publicó comunicado oficial sobre candidatura de Germán Vargas Lleras a la Presidencia: “Presentar al país la mejor propuesta de liderazgo”

“Se acordó que, en los próximos días, se dará a conocer la decisión de Germán Vargas Lleras sobre su candidatura. La consigna es clara: presentar al país la mejor propuesta de liderazgo para el 2026″, aseveró el partido - crédito @PCambioRadical/X

Una vez finalizada la cumbre de Cambio Radical, el partido político publicó un comunicado oficial con detalles de la reunión y los puntos que se acordaron.

La colectividad reveló el futuro que tendrá Germán Vargas Lleras, líder natural de la colectividad, en las elecciones que se llevarán a cabo en 2026.

El partido señaló que durante la cumbre se habló de la posibilidad de que el exvicepresidente participe en las elecciones al Congreso de la República, pero en caso de que Vargas Lleras no aspire a la Presidencia de Colombia.

“Durante la sesión también se consideró, en caso de no aspirar a la Presidencia, la posibilidad de que Vargas Lleras participe en la contienda legislativa, opción que continuará siendo evaluada”, precisó Cambio Radical.

Cambio Radical señaló que durante la cumbre se habló de la posibilidad de que el exvicepresidente participe en las elecciones al Congreso de la República - crédito Colprensa

La colectividad no especificó una fecha para conocer la decisión de Germán Vargas Lleras, pero sí señaló en su comunicado oficial que la decisión se dará a conocer en los próximos días.

Comunicado oficial de Cambio Radical - crédito Cambio Radical

Cambio Radical señaló que durante la reunión se acordó que el partido si tendrá candidato presidencial para 2026, además, según ellos, sorprenderán con las listas de candidatos al Congreso de la República.

“Como resultado del encuentro, la bancada avanzó en definiciones importantes. La colectividad reafirmó que, cualquiera sea la decisión, Cambio Radical sorprenderá con listas fuertes, representativas y cohesionadas, reflejo de disciplina y compromiso con el país, y confirmó que sí tendrá candidato presidencial”, aseveró el partido.

Y agregaron: “Se concluyó que la unidad de las fuerzas democráticas es el camino para derrotar al petrismo en 2026 y recuperar la estabilidad y el rumbo de Colombia”.

El encuentro de Cambio Radical, que se llevó el martes 11 de noviembre de 2025, contó con la participación de Fuad Char; el director del partido, Germán Córdoba; el propio Germán Vargas Lleras y los congresistas de la colectividad.

“Con la presencia del líder natural Germán Vargas Lleras, el dirigente Fuad Char, el Director Nacional, Germán Córdoba Ordóñez, y los congresistas del partido, se llevó a cabo una reunión de bancada con el propósito de definir lineamientos y ultimar detalles para la conformación de las listas al Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030″, indicó la colectividad.

Los asistentes a la reunión destacaron la participación del exvicepresidente, “resaltando su buen estado de salud”.

“Los congresistas destacaron la participación de Germán Vargas Lleras, resaltando su buen estado de salud, su liderazgo, energía, carácter y claridad frente a los retos electorales del 2026″, aseveró el partido.

Cambio Radical señaló su compromiso para las próximas elecciones, tano para el Congreso, como para la Presidencia.

Cambio Radical señaló su compromiso para las próximas elecciones, tano para el Congreso, como para la Presidencia - crédito @PCambioRadical/X

“La bancada de Cambio Radical reiteró su compromiso con la unidad y la fortaleza interna, avanzando en la construcción de listas competitivas para ofrecerle al país una alternativa sólida, renovada y enfocada en la reconstrucción de Colombia”, puntualizó Cambio Radical.

El senador Carlos Fernando Motoa, figura relevante en Cambio Radical, manifestó su expectativa de que Germán Vargas Lleras aspire a la Presidencia. Destacó la experiencia de Vargas Lleras como exvicepresidente y su manejo de temas del Ejecutivo.

Motoa aseguró que han quedado atrás los rumores sobre la salud de Vargas Lleras, quien, según el senador, ha superado dificultades y ejerce plenamente como líder del partido.

La bancada, explicó el congresista, ya formalizó la petición para que Vargas Lleras encabece una posible candidatura presidencial. Motoa afirmó que consideran esta opción como la más sólida entre las alternativas en el país.

Aunque la reunión no definió la candidatura, Motoa anticipó que pronto se tomará una decisión sobre la postulación.