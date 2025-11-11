Según creadora de contenido, las bogotanas solo usan su mejor ropa bajo cierta condición climática

La creadora Caro R lamenta que estas prensan no se usen en el día a día - crédito @carorestyle / TikTok

La percepción sobre el estilo de las mujeres bogotanas ha sido objeto de debate tras una reciente publicación en Tiktok de la creadora de contenido Caro R (@carorestyle), especializada en compartir consejos y tendencias de moda.

En su video, Caro R abordó la manera en que las bogotanas eligen sus atuendos, especialmente en relación con las condiciones climáticas de la ciudad, lo que generó una amplia discusión en redes sociales.

Durante su intervención, Caro R, quien ha residido en Bogotá durante dos décadas y se considera parte de la cultura local, describió cómo suele recorrer zonas reconocidas por su ambiente moderno, como la zona financiera, Rosales y el Nogal.

La creadora dio su punto de vista como persona que lleva 20 años viviendo en la ciudad y moviéndose en zonas donde tradicionalmente la gente se viste mejor - crédito @carorestyle / TikTok

Según relató a sus seguidores en Tiktok, en sus recorridos habituales observa que la mayoría de las mujeres optan por vestimenta sencilla, predominando los jeans y los tenis. Sin embargo, destacó que esta tendencia cambia de forma notoria cuando la ciudad enfrenta jornadas de lluvia.

La creadora de contenido explicó que, en días lluviosos, el panorama de la moda en Bogotá se transforma. Caro R afirmó en su video: “Esto va a ser una opinión impopular, pero por qué las rolas, o sea, las bogotanas, sacan solo su mejor estilo cuando pasa esto. No lo tomen a mal de que diga rola. Estas chicas son tan cool, ¿por qué no se visten cool?”

Al referirse a un episodio reciente de lluvia, Caro R detalló que le llamó la atención la sofisticación de los atuendos que vio en las calles. Según su testimonio, las mujeres desplegaron prendas y accesorios que, en su opinión, reflejan el verdadero potencial del estilo bogotano.

“Estaba lloviendo y no podía dejar de mirar estas mujeres vestidas espectacular. Pues al parecer es como que tenemos piezas cool, tenemos un clóset cool solo para cuando está lloviendo, estamos hiperpreparadas para la lluvia. Sacaron unas botas chef kiss, increíbles, por ahí vi una con unas azules de gamuza.”

Entre los elementos que más resaltó se encuentran las botas de gamuza y faldas confeccionadas en cuero o cuerina.