Colombia

Joven murió al quedar suspendido en una cascada del Tolima mientras hacía rapel: “No fue posible rescatarlo”

El desenlace fatal se confirmó pese a los esfuerzos de voluntarios y autoridades por localizar a la víctima y sacarla del lugar

Las autoridades confirmaron que el acceso al sector incrementó el tiempo de rescate - crédito El informativo del Tolima / Facebook

Durante la jornada del 10 de noviembre de 2025 se confirmó el hallazgo del cadáver de Diego Javier Duarte, un joven ingeniero ambiental y deportista aficionado, tras una extensa operación de rescate que se extendió por más de 20 horas en la zona rural del municipio de Valle de San Juan, ubicado en el departamento de Tolima.

El joven, de 28 años, quedó atrapado en la cascada conocida como Velo de la Novia mientras practicaba rápel, una actividad que realizaba con el propósito de promover el turismo de aventura en la región, pues versiones preliminares indican que la víctima y sus allegados pretendían tener una opción más para practicar uno de sus deportes favoritos.

La emergencia se desencadenó cuando Duarte, acompañado de varios amigos, intentó realizar una actividad en una de las cascadas de difícil acceso.

Según explicó el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en Tolima, el joven quedó suspendido durante la maniobra y, pese a los esfuerzos de sus compañeros por entregar las coordenadas exactas de su ubicación, el rescate no pudo concretarse a tiempo.

“Sobre las 6:00 p. m. del domingo 9 de noviembre, un grupo de voluntarios de rescate acuático intentó ingresar a la finca Calica, donde se encontraban sus compañeros, entregando las coordenadas de la ubicación de la víctima; sin embargo, no fue posible rescatarlo”, indicó Vélez a los medios locales como Alerta Tolima.

Las autoridades encontraron al joven
Las autoridades encontraron al joven suspendido en una zona de difícil acceso - crédito Alcaldía Valle de San Juan

Al lugar acudieron miembros del Cuerpo Voluntario de Bomberos del municipio y operadores logísticos, que colaboraron en las labores de rescate. Sin embargo, tras varias horas de búsqueda, confirmaron que Duarte fue localizado inconsciente en la parte baja de la cascada, aunque las condiciones del terreno y la complejidad del acceso dificultaron la extracción del cuerpo.

Así, el mayor Vélez precisó que el recorrido hasta el punto donde se encuentran los vehículos requiere entre 3 y 4 horas a pie por campo abierto, lo que prolongó la operación: “Se está realizando la extracción del cuerpo para poderlo llevar hasta el sitio donde están los vehículos. Recordemos que son más o menos de 3 a 4 horas de recorrido por campo abierto hasta llegar allí el CTI de la Fiscalía”, detalló el uniformado.

La información preliminar sobre el caso apunta a que Duarte se encontraba documentando la actividad de rápel para difundirla en medios de comunicación y así resaltar el potencial turístico del Tolima: “Parece ser que estaba documentando esta actividad para promover turísticamente el sitio en medios de comunicación y resaltar el turismo en el Tolima. Infortunadamente, ocurre esta situación”, añadió Vélez.

Esta no es la primera
Esta no es la primera vez que se presenta una tragedia de este tipo en las cascadas del país - crédito @antioquiaesmagica / IG

Del mismo modo, las autoridades confirmaron que, tras más de 20 horas de trabajo, la víctima fue hallada en el lugar sin signos vitales, por lo que los equipos de rescate avanzaron con la extracción del cuerpo, que será trasladado a Ibagué, ciudad natal de Duarte, para que su familia pueda darle un último adiós.

Se espera que en las próximas horas se determine si el fallecimiento se produjo por hipotermia o por un fuerte golpe contra las rocas de la cascada, pues estas son algunas de las hipótesis que se manejan sobre lo sucedido con el joven, pero serán las autoridades las encargadas de determinarlo.

Los uniformados pidieron una mayor
Los uniformados pidieron una mayor responsabilidad por parte de la ciudadanía en las zonas apartadas - crédito @antioquiaesmagica / IG

El padre del joven fallecido, identificado como Dairo Duarte Aponte, fue entrevistado por el diario El irreverente, antes de que se conociera el lamentable desenlace de este suceso, y allí indicó lo siguiente: “Mi hijo estaba haciendo descenso en la cascada y la cuerda no le alcanzó. Quedó atrapado en el chorro. Llevaba más de dos horas allá colgado dentro del agua”. Ahora, los familiares están a la espera del resultado de las investigaciones.

