Acoso laboral en el Invías según denuncias de funcionarios: “Nadie decía nada por miedo”

Funcionarios y exfuncionarios describen maltratos, descalificaciones públicas y presiones que, aseguran, deterioraron el clima laboral en la entidad

Sede del Invías en Bogotá,
Sede del Invías en Bogotá, donde fue radicada la carta que denuncia presuntos episodios de acoso laboral - crédito Invias

La entrega de una carta interna al despacho del director del Instituto Nacional de Vías (Invías) encendió las alertas sobre un presunto caso de acoso laboral en la Subdirección de Sostenibilidad, una dependencia considerada estratégica dentro de la entidad.

El documento, firmado por varios funcionarios y exfuncionarios, describe un ambiente marcado por “maltratos constantes, descalificaciones públicas y exigencias desmedidas”, según informó el medio La FM.

En la carta, los firmantes aseguran sentirse “vulnerados en nuestra integridad emocional y laboral, ante un trato que consideramos humillante e injustificado”.

Señalan que durante meses se repitieron comportamientos que generaron temor y ansiedad en el equipo, y que, pese a acudir a los canales internos de la institución, no obtuvieron respuesta. Por ello, solicitaron una revisión urgente de la situación.

Funcionarios y exfuncionarios del Invías
Funcionarios y exfuncionarios del Invías señalan casos de presunto acoso laboral que habrían afectado su integridad emocional y laboral - crédito Freepik

El medio citado recopiló testimonios que describen episodios en los que los trabajadores eran increpados públicamente durante reuniones, a veces con comentarios personales no relacionados con el desempeño.

Uno de ellos relató: “Nos gritaban delante de todos en las reuniones. A veces eran comentarios personales, no sobre el trabajo. Era algo constante y nadie decía nada por miedo”.

Además, se mencionan llamadas fuera del horario laboral, mensajes enviados a medianoche y cambios frecuentes en las órdenes de trabajo, lo que habría aumentado la presión sobre el equipo.

Otro funcionario afirmó: “Había llamadas fuera de horario, mensajes a medianoche y órdenes que cambiaban todo el tiempo. Si uno se equivocaba, lo señalaban en público”.

Aunque existe coincidencia en la descripción de los hechos, no todos los trabajadores los interpretan de la misma manera. Mientras algunos consideran que se trata de acoso laboral, otros lo atribuyen a un estilo de liderazgo autoritario.

Una fuente cercana sostuvo: “Era un ambiente exigente, pero también había presión por los resultados. Lo que cambió fue el tono, la forma de dirigirse a la gente”.

Parte del equipo del Invías
Parte del equipo del Invías describió situaciones de estrés, humillaciones y llamadas fuera de horario, según la carta enviada a la dirección - crédito Senado

La carta fue remitida al despacho del director de la entidad con el objetivo de informar sobre las presuntas irregularidades. Sin embargo, hasta ahora no hay constancia de una respuesta oficial ni de la apertura formal de un proceso.

Los firmantes solicitan la intervención directa de la dirección general para “detener una situación que ha deteriorado el clima laboral de manera grave”.

Una de las personas que participó en la redacción del documento explicó que la decisión se tomó como último recurso: “No queríamos hacer ruido, pero ya era imposible seguir callando. Hay compañeros con problemas de salud por estrés y ansiedad. La gente se siente desprotegida”. Tras la difusión de la carta dentro de la dependencia, otra fuente mencionó que se produjo “un silencio total”: “No se volvió a hablar del tema. Fue como si nunca hubiera pasado, pero todos sabíamos que la dirección tenía conocimiento”.

Los testimonios también evidencian la dificultad de denunciar en Invías. “Aquí nadie quiere aparecer como conflictivo. Si uno se queja, lo señalan. Por eso todo se maneja en voz baja”, afirmó un entrevistado. Otro resumió la situación así: “El problema no es solo la conducta de una persona, sino el miedo. Todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie se atreve a poner la cara”.

Fuentes cercanas a la dirección le confirmaron a La FM que el contenido del documento generó preocupación, pero insistieron en que el caso debe tratarse “con prudencia y reserva, garantizando el debido proceso a todas las partes”.

Funcionarios del Invías denunciaron presuntos
Funcionarios del Invías denunciaron presuntos episodios de acoso laboral y maltratos dentro de la Subdirección de Sostenibilidad - crédito Colprensa

La investigación interna aún no ha concluido y, según los firmantes, no se ha recibido una respuesta formal del despacho. Los equipos de la Subdirección de Sostenibilidad continúan trabajando en un ambiente de incertidumbre, mientras crece el debate interno sobre los límites del liderazgo y los mecanismos de atención a las quejas laborales en el sector público.

Hasta el momento no se ha podido confirmar si la entidad ha adoptado medidas preventivas o si los funcionarios mencionados han sido escuchados formalmente

