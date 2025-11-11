Colombia

Cayó ‘el Secre’, cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño: usaba empresas farmacéuticas para el lavado de dinero

La investigación señala que este sujeto era el encargado de manejar recursos ilícitos y coordinar operaciones económicas para el grupo armado en la región

Guardar
Alias El Secre habría coordinado
Alias El Secre habría coordinado y distribuido recursos económicos del Clan del Golfo durante más de diez años en la región - crédito Policía Nacional

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia, junto con la Fiscalía General de la Nación, anunciaron la captura de un hombre identificado como alias el Secre, señalado cabecilla financiero de la estructura Juan de Dios Úsuga del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en respuesta a una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación de la institución policial detalló que alias el Secre contaba con más de diez años de trayectoria delictiva, desempeñándose en la administración de los recursos económicos de la subestructura criminal, permitiendo el pago de nóminas y la financiación de la expansión del grupo en la región del Urabá antioqueño.

“Alias el Secre habría utilizado empresas farmacéuticas para lavar dinero y financiar acciones delictivas en el Urabá antioqueño. Asimismo, se pudo evidenciar que promovía que algunas personas de la comunidad realizaran labores de inteligencia ilegal para identificar movimientos y rutinas de la fuerza pública”, explicó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía Urabá.

Esta estrategia, según el oficial, tenía como objetivo identificar los movimientos de la fuerza pública y facilitar ataques contra uniformados, incrementando así el riesgo para las autoridades en la zona.

Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron un teléfono celular, un computador y un vehículo valorado en aproximadamente 150 millones de pesos, elementos que, según la Policía, eran utilizados para la gestión financiera del grupo criminal.

Tanto el material incautado como el detenido fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.

Temas Relacionados

Clan del GolfoAlias El SecreCapturaUrabá antioqueñoLavado de dineroFarmaciasPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Taxista que ocasionó accidente en el sur de Bogotá había renovado su licencia 2 meses antes: tiene nutrido historial de cursos pedagógicos por comparendos

Infobae Colombia conoció en primicia el historial de José Eduardo Chalá Franco ante las entidades de tránsito: en un año asistió en dos ocasiones a centros autorizados para avalar sus descuentos por multas

Taxista que ocasionó accidente en

Hinchas de Colombia podrían pagar más por un cupo de parqueadero que por entradas a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según la web oficial, cinco de las doce sedes estadounidenses —Boston, Dallas, Kansas City, Miami y Filadelfia— la tarifa por estacionamiento cerca de los estadios oscila entre 75 y 175 dólares

Hinchas de Colombia podrían pagar

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50 y más: así será la programación de la 69 Feria de Manizales

La próxima edición de la tradicional celebración manizaleña tendrá en una agenda llena de conciertos, desfiles, arte y actividades deportivas, para resaltar la identidad cafetera y el espíritu festivo local

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd,

Estas son las siete investigaciones que enfrenta Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia: desde Fonade hasta presunta compra de votos y corrupción en Córdoba

El reciente allanamiento a su residencia reavivó la tensión entre el funcionario y la magistrada, a quien acusa de persecución y abuso de poder

Estas son las siete investigaciones

La Liendra relata una experiencia paranormal durante la grabación de su documental en Armero: “La energía que absorbimos es muy fuerte”

El ‘influencer’ confesó a sus seguidores que vivió una pesadilla inusual y sensaciones inquietantes mientras visitaba el municipio que cumple 40 años de la tragedia que dejó más de veinte mil muertos

La Liendra relata una experiencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, afirmó que el ELN estaría detrás del ataque con fusiles a su camioneta: ya había sido declarado “objetivo militar” por las disidencias

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd,

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50 y más: así será la programación de la 69 Feria de Manizales

La Liendra relata una experiencia paranormal durante la grabación de su documental en Armero: “La energía que absorbimos es muy fuerte”

Marcela Gallego reveló cómo fue perdonar a su papá que la abandonó cuando era una niña: “Fue importante sacar la verdad, la rabia y ser valiente”

Lina Tejeiro se refirió a lo peor que ha leído sobre ella y lo que piensa al respecto

Yeferson Cossio habló sobre su impedimento de ser padre biológico y de la posibilidad de adoptar: “Me da embarrada que el apellido muera conmigo”

Deportes

René Higuita puso a James

René Higuita puso a James Rodríguez a la altura de Lionel Messi y Diego Armando Maradona de relevancia por su papel con la selección Colombia

Presidente de Santa Fe confirmó que Harold Santiago Mosquera, figura del equipo Cardenal no continuará: “Era imposible pagarlo”

Néstor Lorenzo advierte a James Rodríguez tras su salida del Club León y no tener equipo confirmado para 2026

Real Madrid vs. París FC: hora y dónde ver a Linda Caicedo por la Champions League Femenina

Juan Fernando Quintero tuvo fuerte cruce con periodista tras el River Plate vs. Boca Juniors: “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”