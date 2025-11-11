Cayó ‘el Secre’, cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño: usaba empresas farmacéuticas para el lavado de dinero

Alias El Secre habría coordinado y distribuido recursos económicos del Clan del Golfo durante más de diez años en la región - crédito Policía Nacional

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia, junto con la Fiscalía General de la Nación, anunciaron la captura de un hombre identificado como alias el Secre, señalado cabecilla financiero de la estructura Juan de Dios Úsuga del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en respuesta a una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.

La investigación de la institución policial detalló que alias el Secre contaba con más de diez años de trayectoria delictiva, desempeñándose en la administración de los recursos económicos de la subestructura criminal, permitiendo el pago de nóminas y la financiación de la expansión del grupo en la región del Urabá antioqueño.

“Alias el Secre habría utilizado empresas farmacéuticas para lavar dinero y financiar acciones delictivas en el Urabá antioqueño. Asimismo, se pudo evidenciar que promovía que algunas personas de la comunidad realizaran labores de inteligencia ilegal para identificar movimientos y rutinas de la fuerza pública”, explicó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía Urabá.

Esta estrategia, según el oficial, tenía como objetivo identificar los movimientos de la fuerza pública y facilitar ataques contra uniformados, incrementando así el riesgo para las autoridades en la zona.

Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron un teléfono celular, un computador y un vehículo valorado en aproximadamente 150 millones de pesos, elementos que, según la Policía, eran utilizados para la gestión financiera del grupo criminal.

Tanto el material incautado como el detenido fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.