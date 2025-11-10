Él es el sobrino de Shakira que también canta: el joven reveló los consejos de la barranquillera para triunfar

Shakira es conocida mundialmente por su éxito musical, pero su sobrino Shafik Mebarak revela que su influencia va más allá de los escenarios - crédito @shafikmebarak - @Shakira/Instagram

Shakira es conocida por su trayectoria como cantante, compositora y estrella global, pero pocas veces se habla de su rol como tía dentro de la familia Mebarak, por lo que su sobrino, Shafik, que está dando sus primeros pasos en la música, compartió detalles de la relación cercana que mantiene con la superestrella, así como los valiosos consejos que recibió de ella.

Shafik Mebarak, de 26 años, es hijo de Robin Mebarak —medio hermano de Shakira—; aunque dio sus primeros pasos en la música en 2021 con su sencillo Te fuiste, su carrera está apenas comenzando y actualmente, se encuentra promocionando su nueva canción Dulce veneno, un tema con el que busca consolidarse en la escena musical.

En la entrevista que ofreció para el programa La Red de Caracol Televisión, el joven artista no solo habló de sus aspiraciones profesionales, sino que compartió detalles sobre el apoyo incondicional de su tía y cómo ella lo orienta en su camino artístico.

La tía Shakira: más que una estrella global, un ejemplo personal

Para Shafik, la intérprete de Hips Don’t Lie no solo es una de las artistas más exitosas del mundo, sino una tía con la que tiene una relación cercana y sólida, aunque la barranquillera siempre está bajo el foco de la atención pública, su sobrino destaca su calidez y cercanía en el ámbito familiar.

El joven destacó que la cantante es un ejemplo no solo en lo artístico, también en su manera de abordar la vida y el trabajo; en cuanto a la música, Shafik mencionó que uno de los principales consejos que le dio su tía fue sobre la importancia de la disciplina.

“Me dijo que la puntualidad es clave, que uno debe ser siempre cumplido con los negocios y con todo lo que hace. La música es un mundo muy competitivo, y la disciplina es lo que te permite destacarte y seguir creciendo”, relató el joven en la entrevista.

Shafik Mebarak compartió cómo su tía Shakira, además de ser una superestrella, es una fuente constante de apoyo y guía - crédito @shafikmebarak/Instagram - La Red/Caracol Televisión

Uno de los aspectos que más admira Shafik de su tía es su capacidad para adaptarse a las tendencias musicales sin perder su esencia. Shakira logró mantenerse relevante en la industria durante más de tres décadas, y su sobrino considera que su versatilidad es una de las características que la ha llevado a ser una figura icónica en el mundo de la música.

“Es muy alentador ver cómo un artista como ella puede, a través de los años, ajustarse al mercado sin perder su esencia, o sea, ser tan versátil con los géneros en los que ella entra y que su voz siempre se luzca”, comentó Shafik. Para él, este es uno de los aprendizajes más valiosos que recibió de su tía.

“Es un gran ejemplo a seguir, no solo por eso, sino por su disciplina. Es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener en esto de la música, la disciplina. Eh, rodearse de buena gente y, y ser feliz, o sea, disfrutarse la música”, expresó el joven, que mantiene una relación cercana con la familia Mebarak.

Shafik busca abrirse paso en la industria del reguetón

El joven está decidido a abrirse camino en la música, específicamente en un género que actualmente domina las listas de popularidad a nivel mundial: el reguetón.

Con la firme intención de hacerse un nombre propio, Shafik demostró en sus publicaciones de Instagram que está muy comprometido con este objetivo; de hecho, tuvo la oportunidad de reunirse con Álvaro Osorio, el empresario que, entre otras cosas, es conocido por ser el padre de J Balvin, lo que evidencia su interés y disposición para involucrarse más en la industria.

Con los consejos y el ejemplo de su tía Shakira como referencia, el joven artista espera seguir su propio camino en la música, sin depender de su figura para impulsar su carrera. Su objetivo es crecer de manera independiente.