Colombia

Él es el sobrino de Shakira que también canta: el joven reveló los consejos de la barranquillera para triunfar

En su camino por la música, el joven no solo cuenta con la influencia de su tía como artista global, también como una guía para disfrutar de la música

Guardar
Shakira es conocida mundialmente por
Shakira es conocida mundialmente por su éxito musical, pero su sobrino Shafik Mebarak revela que su influencia va más allá de los escenarios - crédito @shafikmebarak - @Shakira/Instagram

Shakira es conocida por su trayectoria como cantante, compositora y estrella global, pero pocas veces se habla de su rol como tía dentro de la familia Mebarak, por lo que su sobrino, Shafik, que está dando sus primeros pasos en la música, compartió detalles de la relación cercana que mantiene con la superestrella, así como los valiosos consejos que recibió de ella.

Shafik Mebarak, de 26 años, es hijo de Robin Mebarak —medio hermano de Shakira—; aunque dio sus primeros pasos en la música en 2021 con su sencillo Te fuiste, su carrera está apenas comenzando y actualmente, se encuentra promocionando su nueva canción Dulce veneno, un tema con el que busca consolidarse en la escena musical.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la entrevista que ofreció para el programa La Red de Caracol Televisión, el joven artista no solo habló de sus aspiraciones profesionales, sino que compartió detalles sobre el apoyo incondicional de su tía y cómo ella lo orienta en su camino artístico.

Sahkira es una artista de
Sahkira es una artista de talla mundial que domina los escenarios desde hace tres décadas y por esta razón es fuente de inspiración para muchos, sobre todo para su sobrino Shafik - crédito @Shakira/Instagram

La tía Shakira: más que una estrella global, un ejemplo personal

Para Shafik, la intérprete de Hips Don’t Lie no solo es una de las artistas más exitosas del mundo, sino una tía con la que tiene una relación cercana y sólida, aunque la barranquillera siempre está bajo el foco de la atención pública, su sobrino destaca su calidez y cercanía en el ámbito familiar.

El joven destacó que la cantante es un ejemplo no solo en lo artístico, también en su manera de abordar la vida y el trabajo; en cuanto a la música, Shafik mencionó que uno de los principales consejos que le dio su tía fue sobre la importancia de la disciplina.

“Me dijo que la puntualidad es clave, que uno debe ser siempre cumplido con los negocios y con todo lo que hace. La música es un mundo muy competitivo, y la disciplina es lo que te permite destacarte y seguir creciendo”, relató el joven en la entrevista.

Shafik Mebarak compartió cómo su
Shafik Mebarak compartió cómo su tía Shakira, además de ser una superestrella, es una fuente constante de apoyo y guía - crédito @shafikmebarak/Instagram - La Red/Caracol Televisión

Uno de los aspectos que más admira Shafik de su tía es su capacidad para adaptarse a las tendencias musicales sin perder su esencia. Shakira logró mantenerse relevante en la industria durante más de tres décadas, y su sobrino considera que su versatilidad es una de las características que la ha llevado a ser una figura icónica en el mundo de la música.

“Es muy alentador ver cómo un artista como ella puede, a través de los años, ajustarse al mercado sin perder su esencia, o sea, ser tan versátil con los géneros en los que ella entra y que su voz siempre se luzca”, comentó Shafik. Para él, este es uno de los aprendizajes más valiosos que recibió de su tía.

“Es un gran ejemplo a seguir, no solo por eso, sino por su disciplina. Es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener en esto de la música, la disciplina. Eh, rodearse de buena gente y, y ser feliz, o sea, disfrutarse la música”, expresó el joven, que mantiene una relación cercana con la familia Mebarak.

Más allá de ser una
Más allá de ser una superestrella global, Shakira se ha consolidado como un referente cultural que conecta con diversas generaciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Shafik busca abrirse paso en la industria del reguetón

El joven está decidido a abrirse camino en la música, específicamente en un género que actualmente domina las listas de popularidad a nivel mundial: el reguetón.

Con la firme intención de hacerse un nombre propio, Shafik demostró en sus publicaciones de Instagram que está muy comprometido con este objetivo; de hecho, tuvo la oportunidad de reunirse con Álvaro Osorio, el empresario que, entre otras cosas, es conocido por ser el padre de J Balvin, lo que evidencia su interés y disposición para involucrarse más en la industria.

Con los consejos y el ejemplo de su tía Shakira como referencia, el joven artista espera seguir su propio camino en la música, sin depender de su figura para impulsar su carrera. Su objetivo es crecer de manera independiente.

Temas Relacionados

ShakiraSobrino de ShakiraShafikShafik MebarakRobin MebarakShakira carreraShakira tía y artistaFamilia de ShakiraLas mujeres ya no lloranColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay

El equipo antioqueño se impuso a la Cantera de Héroes en el juego de ida disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, con un gol de Diego Moreno sobre el final del partido

EN VIVO l Medellín vs.

Anuncian una inversión de USD300 millones para modernizar infraestructura aeroportuaria en Colombia: terminales serán ampliadas

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) dio a conocer que inyectará 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar proyectos de desarrollo sostenible y acción climática en la región

Anuncian una inversión de USD300

Joven murió al quedar suspendido en una cascada del Tolima mientras hacía rapel: “No fue posible rescatarlo”

El desenlace fatal se confirmó pese a los esfuerzos de voluntarios y autoridades por localizar a la víctima y sacarla del lugar

Joven murió al quedar suspendido

Por qué Ricardo González huyó a Cartagena tras la muerte Jaime Esteban Jaramillo: la familia fue clave

La defensa de González sostuvo que no existía intención de fuga y que la entrega fue motivada por apoyo familiar y asesoría legal

Por qué Ricardo González huyó

Iván Cepeda salió en respaldo de Gustavo Petro luego de conocerse la ‘Doctrina Trump’ en su contra: acusó a la derecha colombiana de ser cómplice

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, con un video en sus redes sociales, respaldó al jefe de Estado frente al incidente que fue denunciado por los medios de comunicación y en el que se habría establecido una serie de acciones contra el mandatario; que no descartarían llevar preso al gobernante

Iván Cepeda salió en respaldo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

El top de las mejores

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0