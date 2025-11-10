Colombia

Dejaron en libertad a hombre que quedó grabado dándole golpiza a un perro en Antioquia: Gobernación reconfirmó millonaria recompensa

Luego de la liberación del presunto responsable, la policía de Antioquia mantiene activa una recompensa de cincuenta millones de pesos para obtener datos que permitan su recaptura

Responsable de maltrato animal se
Responsable de maltrato animal se había entregado en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Hay indignación en el departamento de Antioquia, luego de conocerse que el hombre registrado en un video agrediendo brutalmente a su mascota fue dejado en libertad en las últimas horas.

Las autoridades departamentales activaron de inmediato una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita recapturar al responsable del acto de maltrato animal que generó indignación en todo el país.

La decisión se mantuvo firme aun después de que el presunto agresor, identificado como oriundo del municipio de Sonsón, se entregara voluntariamente a raíz de la presión ciudadana y del incentivo económico ofrecido.

Tras presentarse ante las autoridades, el sospechoso llegó acompañado por un perro. Se dispuso que un equipo veterinario acompañara las diligencias realizadas por la Policía Ambiental y, posteriormente, el animal quedó en custodia en la Universidad Remington para un procedimiento forense.

Denuncia de maltrato animal en Antioquia - crédito juandiegozulua/Instagram

Julio César Aguirre Ramírez, decano de medicina veterinaria y médico forense de la institución, informó que el canino coincide “al 100%” con el animal que aparece en los videos del ataque.

La validación se realizó utilizando métodos científicos de comparación basados en las manchas y pigmentación de la piel, una práctica utilizada globalmente.

Aguirre Ramírez detalló: “No existen dos pieles iguales: la constelación de manchas en el pecho y abdomen del perro coincide exactamente con la del video.”

Sin embargo, la expectativa de que el agresor enfrentara consecuencias inmediatas se desvaneció cuando la gerente de Bienestar Animal de Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, explicó que la persona fue puesta en libertad poco después de entregarse, ya que los hechos ocurrieron fuera de la jurisdicción antioqueña, específicamente en el departamento de Bolívar.

Yusti Rivas expuso que, al tratarse de un delito cometido fuera del ámbito de competencia, la Fiscalía de Antioquia no tenía sustento legal para mantener la detención.

El hombre se había entregado días después de que quedara expuesto en redes sociales - crédito red social X

El despliegue policial y forense se activó tras la viralización de vídeos en los que el hombre se ve atacando con brutalidad al animal.

Las grabaciones muestran al sujeto levantando al perro de las patas traseras, lanzándolo contra el suelo y golpeándolo repetidamente con un objeto contundente, además de patearlo. Con base en los testimonios y análisis, se determinó que el canino solo buscaba comida en el momento de la agresión.

El gobernador Andrés Julián Rendón resaltó que este caso es paradigmático dentro de la lucha contra el maltrato animal y refleja un cambio social: “La indignación de la sociedad ante el maltrato de un animal indefenso es un signo de avance y este caso es ejemplarizante”, subrayó.

De igual manera, Juan Diego Zuluaga Pulgarín, alcalde de Sonsón, señaló que la respuesta institucional busca mostrar que en Colombia el abuso animal no puede considerarse como una conducta tolerable o insignificante.

Diversos sectores, incluidas figuras políticas como la senadora Andrea Padilla, exigen la aplicación de la Ley Ángel para este caso. Esta ley, que fortalece las sanciones contra el maltrato animal en homenaje a un perro víctima de violencia, estipula penas privativas de la libertad no excarcelables que pueden llegar hasta cuarenta y ocho meses y, en circunstancias agravadas, hasta seis años de cárcel.

Además, contempla sanciones económicas significativas y la prohibición de tenencia de animales hasta por el doble de la condena, junto al registro permanente del agresor en las bases de la Fiscalía y la Policía.

El incentivo económico anunciado por la gobernación de Antioquia se mantiene mientras las autoridades continúan recabando información para lograr la judicialización del responsable.

Otros ciudadanos, como el abogado Jhon Turizo, también se habían sumado a la iniciativas de recompensas para ubicar con prontitud al criminal.

Ciudadanos indignados con el caso
Ciudadanos indignados con el caso también ofrecieron recompensas - crédito @JhonTruizoh/X

Yo ofrezco $5 millones más de mi patrimonio limitado, invito la ciudadanía a que hagamos una Vaca y aumentamos la recompensa por este ASESINO FERNANDO Oviedo que a punta de golpizas acabó con la vida de un cachorro en el bajo Cauca Antioqueño (sic)”, fue el mensaje del jurista en la red social X.

