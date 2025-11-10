Colombia

De las calles de Bogotá a portada de revista: creadora de contenido cambia la percepción de la belleza en TikTok

En su proyecto artístico, Lina Carvajal logró crear un espacio donde no hay estándares de belleza, solo mujeres reales que se sienten cómodas y bellas

Lina Carvajal ha revolucionado las redes sociales mostrando que todas las mujeres, sin importar su físico, pueden ser modelos - crédito @linacarvajalp/TikTok

Lina Carvajal conquistó las redes sociales, especialmente TikTok, con una propuesta única que tocó corazones y con la transformación de vidas; a través de su cámara y su talento, esta fotógrafa bogotana consiguió transformar la inseguridad de muchas mujeres en auténticas sesiones fotográficas dignas de revista.

Su enfoque no solo celebra la belleza, sino que abraza la autenticidad de cada mujer que se cruza en su camino, desde vendedoras ambulantes hasta estudiantes universitarias, todas tienen cabida en su proyecto artístico.

En sus videos, Lina aparece abordando a mujeres en distintos lugares de Bogotá, desde el transporte público hasta las calles más concurridas. De manera espontánea y siempre con una sonrisa, les pregunta si les gustaría ser modelos, la respuesta, casi siempre, es negativa.

Lina Carvajal ha revolucionado las redes sociales mostrando que todas las mujeres, sin importar su físico, pueden ser modelos - crédito @linacarvajall/Instagram

Las mujeres, con sonrisas tímidas y miradas cargadas de inseguridad, expresan que no se sienten “suficientemente bonitas” o que su físico no cumple con los estándares tradicionales de belleza, pero ahí es donde comienza la magia de Lina.

“Sí, soy la fotógrafa que transforma mujeres reales en modelos profesionales. ¿Quieres ser la próxima?”, afirma Lina en uno de sus videos más populares. Su propuesta no es solo una invitación a posar frente a la cámara, sino un acto de empoderamiento.

Una de las claves de su éxito es la conexión genuina que establece con las mujeres que elige. A través de la ropa, el maquillaje y las poses, Lina logra que las participantes se olviden de sus inseguridades.

El resultado: fotos profesionales, en las que ellas misma se sorprenden de su belleza. No son modelos profesionales, ni buscan serlo, pero el contenido es demostrar que son mujeres reales, de diferentes edades, profesiones y estilos de vida, pero con algo en común y que lograron redescubrir su confianza frente a la cámara.

Lina aborda a mujeres que, con timidez, dicen no sentirse suficientemente bellas - crédito @linacarvajall/Instagram

Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Lina Carvajal es su enfoque en la belleza “real”. La fotógrafa logró que su comunidad digital sea un espacio donde las mujeres no tengan que ajustarse a los estándares estéticos convencionales para sentirse bellas.

En su perfil de TikTok, Lina ha dejado claro que su objetivo no es promover un tipo de belleza única, sino más bien la diversidad y la autenticidad.

“Salí a buscar mi modelo en TransMilenio… y me encontré con Michel, recibí muchos NO, pero ella aceptó el reto. Hoy, una vez más, demostramos que todas somos hermosas”, comentó Lina en uno de sus videos más virales.

Lina aborda a mujeres que, con timidez, dicen no sentirse suficientemente bellas - crédito @linacarvajall/Instagram

De esta manera, la joven también se desempeña como artista visual, diseñadora gráfica y maquilladora, especializada en técnicas como body painting y efectos especiales. Además, es la fundadora de una academia de maquillaje llamada Paint Up.

En redes sociales logró captar la atención, destacándose por su confianza al mostrar su contenido, el cual evolucionó con el tiempo. Este cambio le valió el reconocimiento y los aplausos virtuales por transformar a mujeres reales en auténticas modelos.

Los comentarios en sus videos están repletos de mensajes positivos, donde se destaca la belleza de las mujeres, a pesar de sus inseguridades y de las autopercepciones erróneas que muchas veces tienen sobre sí mismas. Estas percepciones, al menos a través de la cámara de Lina, se desvanecen, revelando un lado diferente y artístico de cada mujer.

Lina aborda a mujeres que, con timidez, dicen no sentirse suficientemente bellas - crédito @linacarvajall/Instagram

Así, muchos usuarios dejaron comentarios en los videos: “🥰Vivan las mujeres que hacen brillar a otras ✨✨✨“; ”Michelle: “las modelos son más bonitas” Michell tú eres hermosa , preciosa , divina , inteligente , exitosa . 😍“; ”Y no le mintieron... Si yo veo esas fotos creería q si es modelo profesional"; “Ella es la viva encarnación de que todas las mujeres somos totalmente hermosas ojalá me toque 😭😻“; ”Te amo chica que hizo que Michelle encontrara el amor propio qué tenía en su interior".

