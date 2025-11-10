Andrés Pastrana negó ser parte de un complot para encarcelar al presidente con fuerte mensaje: “Petro no me intimida”

El expresidente rechazó las acusaciones del mandatario, luego de que el último lo señalara de estar en un plan para encarcelarlo con senadores de Estados Unidos - crédito redes sociales

El mandatario Andrés Pastrana salió al paso de las acusaciones que el presidente Gustavo Petro lanzó en su contra durante el acto oficial realizado en la noche del 9 de noviembre, pues en medio de un discurso sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP), acusó al exmandatario de estar vinculado a un supuesto complot para llevarlo a la cárcel, orquestado desde Estados Unidos con la colaboración de sectores políticos de Colombia.

Según Gustavo Petro, dicha conspiración estaría liderada por figuras como el expresidente Pastrana y el senador estadounidense Bernie Moreno.

Durante el acto, que tuvo lugar en Santa Marta (Magdalena) y contó con la presencia de víctimas del conflicto armado, el jefe de Estado aludió a una supuesta relación entre Pastrana y el político estadounidense. Según Petro, ambos estarían trabajando en conjunto para lograr la intervención del Gobierno de Donald Trump con el objetivo de encarcelarlo, en lo que consideró un acto de venganza personal y una maniobra para frenar su agenda política.

Andrés Pastrana estalló contra el presidente Gustavo Petro frente a unas declaraciones de un complot en su contra - crédito EFE - Presidencia

Frente a estas declaraciones, la reacción de Pastrana no se hizo esperar y a través de un video difundido en sus redes sociales, el expresidente se defendió y dejó claro que las acusaciones de Petro no lo intimidaban.

“Gustavo Petro no me intimida, ni tiene cómo intimidarme, ni con calumnias sobre mi vida personal, ni con deformaciones sobre el triunfo electoral de mi padre, que reconoció el propio general Rojas Pinilla”, aseguró Pastrana, refiriéndose a la polémica relacionada con su padre, el expresidente Misael Pastrana, y las elecciones de 1970, las cuales fueron objeto de debate por las acusaciones de fraude.

Noticia en desarrollo..