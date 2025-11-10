Colombia

Andrés Pastrana negó ser parte de un complot para encarcelar al presidente con fuerte mensaje: “Petro no me intimida”

El expresidente encendió la controversia al exigirle al mandatario que presentara pruebas, luego de que este afirmara que estaba involucrado en un plan con senadores estadounidenses con el objetivo de encarcelarlo y frenar su gestión política

Guardar
El expresidente rechazó las acusaciones del mandatario, luego de que el último lo señalara de estar en un plan para encarcelarlo con senadores de Estados Unidos - crédito redes sociales

El mandatario Andrés Pastrana salió al paso de las acusaciones que el presidente Gustavo Petro lanzó en su contra durante el acto oficial realizado en la noche del 9 de noviembre, pues en medio de un discurso sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP), acusó al exmandatario de estar vinculado a un supuesto complot para llevarlo a la cárcel, orquestado desde Estados Unidos con la colaboración de sectores políticos de Colombia.

Según Gustavo Petro, dicha conspiración estaría liderada por figuras como el expresidente Pastrana y el senador estadounidense Bernie Moreno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el acto, que tuvo lugar en Santa Marta (Magdalena) y contó con la presencia de víctimas del conflicto armado, el jefe de Estado aludió a una supuesta relación entre Pastrana y el político estadounidense. Según Petro, ambos estarían trabajando en conjunto para lograr la intervención del Gobierno de Donald Trump con el objetivo de encarcelarlo, en lo que consideró un acto de venganza personal y una maniobra para frenar su agenda política.

Andrés Pastrana estalló contra el
Andrés Pastrana estalló contra el presidente Gustavo Petro frente a unas declaraciones de un complot en su contra - crédito EFE - Presidencia

Frente a estas declaraciones, la reacción de Pastrana no se hizo esperar y a través de un video difundido en sus redes sociales, el expresidente se defendió y dejó claro que las acusaciones de Petro no lo intimidaban.

“Gustavo Petro no me intimida, ni tiene cómo intimidarme, ni con calumnias sobre mi vida personal, ni con deformaciones sobre el triunfo electoral de mi padre, que reconoció el propio general Rojas Pinilla”, aseguró Pastrana, refiriéndose a la polémica relacionada con su padre, el expresidente Misael Pastrana, y las elecciones de 1970, las cuales fueron objeto de debate por las acusaciones de fraude.

Noticia en desarrollo..

Temas Relacionados

Andrés PastranaGustavo PetroEstados UnidosExtradiciónAmenazas internacionalesplan para encarcelarBernie MorenoDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Conductor en presunto estado de embriaguez atropelló a 11 personas en San Cristóbal, Bogotá: hay dos menores con muerte cerebral

El hombre fue capturado en flagrancia tras el accidente que dejo heridos a cuatro menores de edad

Conductor en presunto estado de

Sinuano Día: resultados 10 de noviembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día: resultados 10 de

Trabajo si hay en Bogotá: así puede postularse a una de las 670 vacantes laborales para profesionales y técnicos

En 2025 la capital reportó una reducción significativa en la tasa de desocupación, reflejando el impacto de estrategias recientes y el fortalecimiento de sectores clave como servicios, comercio e industria

Trabajo si hay en Bogotá:

Taxista que atropelló a grupo de menores en el sur de Bogotá fue imputado por la Fiscalía: debe una millonada en comparendos

José Eduardo Chalá Franco fue detenido por el accidente que dejó once heridos, incluidos dos menores declarados con muerte cerebral, luego de conducir ebrio y violar varias normas de tránsito

Taxista que atropelló a grupo

Vicky Dávila habría reaccionado a advertencias de demandas desde la campaña de Abelardo de la Espriella: “No vine a aliarme con corruptos”

La periodista y precandidata presidencial afirmó en un extenso comunicado que todo lo que ha tenido se lo ha ganado con “esfuerzo, trabajo y diciendo la verdad”

Vicky Dávila habría reaccionado a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se pronunció después

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Elder Dayan respondió a las críticas por interpretar temas de Shakira y reveló si cantará con la barranquillera: “Estuvimos hablando”

Reina de belleza consiguió que condenaran a profesor que abusó de ella cuando era niña: “Solté una cruz que llevaba cargando”

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Deportes

Así arrancaría la tabla del

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0

Este sería el próximo rival de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025

Así fue impresionante gol de Harold Mosquera a pocos segundos de terminar el partido Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich