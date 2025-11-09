Colombia

Universidad en Miami lanzó 100 becas virtuales para colombianos: estos son los requisitos y pasos para participar

La nueva sede de la Universidad Internacional de Miami en Florida abre una convocatoria para estudios superiores en línea, con descuentos de hasta el 80% y programas en áreas de alta demanda global

La convocatoria de Unimiami ofrece
descuentos de hasta el 80% en matrículas para maestrías, pregrados y doctorados internacionales

Estudiar una carrera universitaria o un posgrado en Estados Unidos es una posibilidad concreta para los colombianos, tras la inauguración oficial de la sede de Unimiami (Universidad Internacional de Miami) ubicada en el sur de la Florida.

Con el respaldo del grupo Educa Edtech, la institución lanzó una convocatoria para ofrecer 100 becas de pregrado y maestría, exclusivas para ciudadanos colombianos, en una estrategia que busca facilitar el acceso a la educación superior internacional de calidad, ahora bajo modalidad 100% online.

Se trata de la primera universidad 100% por ciento virtual con licencia oficial para operar en Estados Unidos, una apuesta dirigida a transformar la experiencia académica mediante el uso de tecnología avanzada y modelos pedagógicos flexibles. La gerente de operaciones de Educa Edtech para Colombia, Tatiana Fuentes, expresó:

La universidad virtual Unimiami cuenta
con licencia oficial para operar en Estados Unidos y apuesta por la educación superior digital

“Con este lanzamiento reafirmamos nuestro compromiso con la innovación educativa y la formación de líderes capaces de generar impacto a nivel internacional”. La ejecutiva precisó que las oportunidades están abiertas para estudiar carreras y posgrados en áreas como Negocios, Derecho, Ingenierías, Marketing Digital, Idiomas, Psicología y Nuevas Tecnologías, con incentivos que alcanzan hasta el 80% de descuento en matrículas.

Para esta oferta, los aspirantes contarán con el acompañamiento de la plataforma de aprendizaje MyLXP, impulsada por inteligencia artificial, que permite itinerarios personalizados, adaptados a las necesidades individuales y accesibles desde cualquier ubicación. La demanda de formación virtual sigue al alza: “En este 2025 habrá 87,6 millones de usuarios de educación online y más de una cuarta parte de los estudiantes universitarios ya han elegido sus estudios de manera online”, precisó Educa Edtech.

Por su parte, el director de Unimiami, Miguel Ángel Martí, destacó el potencial de la educación digital: “La educación digital rompe fronteras y permite acceder a programas de nivel internacional desde cualquier lugar”. El modelo educativo de la universidad está acompañado de tecnología de vanguardia y la participación de docentes internacionales, lo que garantiza una visión global e innovadora en cada una de sus áreas académicas.

Los programas académicos incluyen áreas
áreas como Negocios, Derecho, Ingenierías, Marketing Digital, Idiomas, Psicología y Nuevas Tecnologías

El proceso de postulación a las becas es totalmente virtual. Los interesados deben ingresar a www.alcaldias.becascol.co y cumplir los siguientes requisitos: contar con título de bachiller o ser profesional (según la opción de programa), y asumir el porcentaje restante del costo académico, que puede financiarse hasta en 36 meses.

Las becas se asignarán en estricto orden de matrícula y las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre. El beneficio excluye exclusivamente el periodo de lanzamiento y pueden participar todos los colombianos que deseen desarrollar su potencial a nivel mundial.

En detalle, la convocatoria ofrece:

  • 80 becas de hasta el 80% en maestrías con doble titulación internacional.
  • 20 becas con descuentos de hasta el 70% para pregrados y de hasta el 55% para estudios de doctorado.

Oferta académica y programas disponibles

La Universidad Internacional de Miami extiende un amplio catálogo de programas tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Tal como lo mencionó Tatiana Fuente, la oferta está centrada en programas como Negocios, Derecho, Ingenierías, Marketing Digital, Idiomas, Psicología y Nuevas Tecnologías.

El proceso de postulación a
El proceso de postulación a las becas de Unimiami es completamente virtual y está abierto hasta el 30 de noviembre para colombianos

Los interesados en obtener más información pueden consultar el sitio oficial de la convocatoria antes del cierre de inscripciones. Las becas, asignadas por orden de matrícula, representan una opción única en el mercado educativo para avanzar en competencias globales de la mano de la innovación digital.

Para participar y optar por una de las becas ofrecidas por Unimiami, los aspirantes deben diligenciar el formulario de inscripción con la siguiente información obligatoria:

  • Nombre
  • Apellidos
  • Teléfono
    • Incluye el código de país: 🇨🇴 Colombia (+57)
  • Correo electrónico
  • Alcaldía
    • Selecciona la opción correspondiente a tu municipio o alcaldía local.
  • Perfil del aspirante
    • Debes elegir la opción que corresponda a tu nivel académico o área de interés relevante.
  • Institución
    • Unimiami (debe seleccionarse esta institución).
  • Tipo de programa
    • Maestría (marca la casilla para este nivel de estudios).
  • Nombre del programa
    • Especifica la maestría a la que deseas aplicar (de acuerdo con la oferta actual, como MBA, Maestría en Finanzas, Maestría en Educación, etc.).

El registro es el primer paso para poder ser considerado como candidato a las becas exclusivas. Recuerda que las becas se asignan de acuerdo con el orden de matrícula y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

