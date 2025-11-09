Colombia

Petro arremetió contra Iván Duque por llamarlo “cómplice” de Maduro: “Usted piensa que luchar contra una dictadura es invadir”

El presidente afirmó que únicamente los pueblos tienen el poder para vencer a los dictadores y que cualquier intervención extranjera solo agrava la situación, luego de las declaraciones del exmandatario sobre los líderes de América Latina, que él considera responsables

Guardar
El expresidente Iván Duque estalló en contra de los líderes de América Latina por no mantenerse al margen de la dictadura de Venezuela - crédito @IvanDuque/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una dura crítica contra el exmandatario Iván Duque, luego de que este último se refiriera en una entrevista a la gestión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y sus posiciones sobre la dictadura de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro.

Las palabras de Petro, publicadas a través de su cuenta en X, no dejaron lugar a ambigüedades, ya que el mandatario recordó su lucha histórica contra la violencia política y los dictadores en su país, en respuesta a las acusaciones de Duque, que había calificado de “complicidad” el apoyo de ciertos líderes latinoamericanos al régimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fue entonces cuando Gustavo Petro decidió responder, no solo para defender su postura, sino para recordar su propia historia política, marcada por la lucha contra la violencia paramilitar y la ‘dictadura de facto’ que vivió Colombia durante el Frente Nacional.

El presidente Gustavo Petro reaccionó
El presidente Gustavo Petro reaccionó ante las críticas de Iván Duque sobre la postura de Lula y otros líderes latinoamericanos hacia Venezuela - crédito Presidencia - Ivanduque.com/Sitio web

En su mensaje, Petro no dudó en comparar el gobierno de Iván Duque con los “regímenes autoritarios” a los que había enfrentado en su juventud: “Usted piensa que luchar contra una dictadura es invadir un país”.

“Yo luché contra el estado de sitio, el Frente Nacional y la gobernanza paramilitar de la que eres heredero, sin pedir jamás una invasión”, continuó el presidente colombiano, al dejar en claro que no respalda las intervenciones militares en otros países, especialmente cuando se trata de naciones hermanas de América Latina.

Petro, que nunca rechazó la dictadura de Venezuela, aprovechó para recordar las atrocidades que vivieron él y muchos de sus colegas políticos durante el conflicto armado en Colombia: “Miles de mis compañeros y compañeras políticas fueron asesinados, yo fui torturado como otros tantos miles”.

Gustavo Petro defendió su lucha
Gustavo Petro defendió su lucha contra la violencia en Colombia y rechazó cualquier intervención militar en Venezuela - crédito @petrogustavo/X

Petro enfatizó que “solo el pueblo derrota las dictaduras” y recalcó que lo que se logra mediante la intervención extranjera es simplemente “reemplazar una dictadura por otra peor”. El presidente colombiano mostró su desacuerdo con cualquier intento de injerencia militar en Venezuela, al advertir que “jamás espere que le hagamos daño a otro pueblo hermano”.

“El pueblo no es el dictador, pero a usted le gusta golpear los pueblos, al parecer le parece bien ver la sangre de los jóvenes derramada en las calles”, concluyó el mandatario en su post.

Iván Duque responsabilizó al presidente Petro y otros líderes de ser “cómplices” del régimen venezolano

La polémica comenzó cuando Iván Duque compartió en sus redes sociales un mensaje crítico con la postura de Lula sobre Venezuela. En ese mensaje, el exmandatario acusó a algunos presidentes de América Latina de ser “cómplices” de la dictadura de Maduro, al no condenar con firmeza la situación en Venezuela.

El expresidente Iván Duque acusó
El expresidente Iván Duque acusó a Petro de complicidad con el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela - crédito Adrián Escandar/Infobae

El expresidente colombiano destacó que “la ambigüedad frente a la dictadura venezolana no es neutralidad, es complicidad con la tragedia”, refiriéndose a las políticas de gobiernos como el de Petro, Lula, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y otros. Según Duque, estos mandatarios no condenaron suficientemente las violaciones de derechos humanos en Venezuela y la “destrucción” que el chavismo causó en ese país.

“Defender la libertad no es opción: es un deber continental”, escribió Duque en su cuenta, junto a un video en el que se explaya sobre su visión de la situación en Venezuela y de la gestión de Lula en Brasil.

En la entrevista con TN Internacional, el exmandatario de Colombia argumentó que, para Lula, “es un tema de coherencia ideológica con muchos de los regímenes del Foro de São Paulo”, y agregó que tanto él como otros líderes latinoamericanos han “validado” lo que calificó de “usurpación del poder” por parte de Nicolás Maduro en Venezuela.

El expresidente Iván Duque estalló
El expresidente Iván Duque estalló contra presidente de América Latina por ser "cómplices" del régimen de Nicolás Maduro - crédito Reuters

Según Duque, la región de América Latina no puede seguir tolerando dictaduras como la de Nicolás Maduro, que considera exportadora de terrorismo, y justifica la necesidad de una “acción de precisión” para enfrentarlo y acabar con el régimen que lleva más de 11 años.

Iván Duque dijo: “Esto no es Estados Unidos solamente luchando contra Maduro; la América Latina democrática tiene que entender que como región no podemos permitir más dictaduras en nuestras narices y sobre todo, exportando terrorismo por todo el continente. Por eso, cualquier acción de precisión es más que necesaria y más que justificada contra el régimen de Nicolás Maduro”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIván DuqueRégimen de Nicolás MaduroVenezuelaLula da SilvaPresidente de BrasilColombia-Noticias

Más Noticias

Bernardo Olaya Triana es el nuevo alcalde de Villeta tras las elecciones atípicas: conozca de quién se trata

El Consejo de Estado anuló la elección de Yosimar Reyes por un contrato firmado con una entidad pública en el periodo de inhabilidad; esta decisión llevó a la convocatoria de nuevas elecciones en el municipio de Cundinamarca

Bernardo Olaya Triana es el

Jóvenes de Bogotá podrán acceder a 9.500 cupos en universidades y formación técnica a través de cinco convocatorias

Nuevas líneas de apoyo permiten a estudiantes destacados y en situación vulnerable avanzar hacia carreras profesionales sin barreras tradicionales ni requisitos de historial crediticio

Jóvenes de Bogotá podrán acceder

Tolimense desaparecida en Bogotá habría amenazado con suicidarse: familiares están desesperados

La ciudadana envió un mensaje preocupante a su hijo, lo que incrementó la preocupación de sus familiares

Tolimense desaparecida en Bogotá habría

En vivo| IV Cumbre de la Celac-UE: Representantes de más de 40 países de América, el Caribe y Europa se reúnen en privado en Santa Marta, Colombia

El evento concentra a 13 jefes de Estado y un gran número de delegaciones que arrancarán el encuentro haciendo un balance de los acuerdos obtenidos en 2023 durante el último encuentro de naciones en materia de comercio y transición verde

En vivo| IV Cumbre de

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

La batuta como los máximos exponentes del K-pop la tiene la agrupación BTS, que ha impuesto marcas mundiales y ha cambiado la manera en la que los fans influyen en la industria musical

Mark Tuan conquista el ranking
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Mark Tuan conquista el ranking

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Top 10 Netflix Colombia: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas del momento

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Deportes

Kevin Mier sufrió fuerte lesión

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

Estos son los primeros jugadores que llegaron a la concentración de la selección Colombia para los amistosos de noviembre