Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Al parecer, Melissa cobraría todo lo que Zapata ha dicho sobre ella en redes sociales - crédito @inforfarándulacolombia/IG

La inminente llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke en República Dominicana ha generado gran expectativa entre los seguidores del formato de telerrealidad tanto en Colombia como en el país en el que se realizan las grabaciones.

Recordada por su estilo directo y su paso por La casa de los famosos Colombia en la segunda temporada, se prepara para ingresar al nuevo reality internacional con una estrategia clara: confrontar a quienes han hablado de ella durante el programa, según reveló la paisa en una transmisión en vivo que hizo en sus canales.

Mariana Zapata revoluciona La casa de Alofoke 2 con su llegada y una confesión inesperada - crédito @mariana.zapata13/IG

Y es que la figura de Melissa Gate ha trascendido en el extranjero gracias a su personalidad sin filtros, su personaje distintivo y frases que han calado en la audiencia, además de haber formado parte de La casa de los famosos All-Stars.

Sumado a esto, su participación en el reality colombiano la consolidó como una de las mujeres más comentadas del momento, lo que ha facilitado su salto a la versión creada por Alofoke, que se transmite en vivo las veinticuatro horas desde territorio dominicano.

En un video reciente difundido por la producción de La casa de Alofoke, se observa a la colombiana interactuando con su grupo de seguidores, conocido como la “pandilla”.

Durante este intercambio, Melissa solicitó a sus fans que le informaran sobre los concursantes que han hecho comentarios negativos sobre ella dentro de la casa.

Las respuestas no se hicieron esperar y el primer nombre que surgió fue el de Vladi. Melissa Gate manifestó desconocerlo por completo, afirmando que nunca había escuchado hablar de él.

No obstante, se comprometió a investigar qué se ha dicho sobre su persona y a identificar con precisión a quién deberá enfrentar tras su ingreso al programa.

La creadora de contenido aseguró que llegará a República Dominicana para demostrar por qué es considerada “la reina” en Colombia y en otros países de Latinoamérica.

El momento más destacado de la conversación se produjo cuando los seguidores mencionaron a Mariana Zapata, una antigua amiga de Melissa. La reacción de la participante fue restar importancia al asunto, asegurando que ese nombre no le resultaba familiar.

“Mariana, ¿quién es Mariana? No sé quién es esa, no la conozco... ¿Mariana qué? Yo conozco muchas Marianas, Mariana González, Mariana Restrepo, Mariana Jurado...”, declaró Melissa Gate, según el video publicado en diferentes cuentas de entretenimiento.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores de Melissa dejaron mensajes como: “Me encanta cómo ella solita va sacando el listado de todos los que han hecho fama con su nombre”; “tengo miedo de que Melissa entre porque va a acabar hasta con el nido de la perra”; “amigas y rivales, todo lo que quedó en el pasado, lo mismo pasó con Yina y se volvieron a dejar de hablar”, entre otros.

Los seguidores le aclararon que se referían a Mariana Zapata, ante lo cual la colombiana reiteró que no tenía idea de quién era. Todo apunta a que Melissa Gate se incorporará al reality el lunes 10 de noviembre.

La finalista de La casa de los famosos reveló que no le cobro nada a Cami por la invitación al pódcast y le envió indirecta a Mariana Zapata - crédito captura de pantalla Cami Pulgarín / YouTube

Además, unas fotografías en las que aparece junto a La Divaza sugieren que ambos podrían ingresar juntos a la competencia, lo que añade un nuevo elemento de interés para la audiencia que sigue de cerca el desarrollo de La casa de Alofoke.

La pelea entre las dos creadoras de contenido surgió después de que Mariana Zapata en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram insinuara que le pagó 15 millones de pesos a Melissa por estar en su stand en Expobelleza 2025 y no cumpliera con el contrato.

“Después de rogarle, me mandó los precios que está cobrando por publicidad”, mencionó Mariana, mientras revelaba que Gate habría empezado cobrando 15 millones de pesos, y aunque bajó la cifra a 7 millones, Mariana consideró que el precio era excesivo y fuera de lugar tratándose de una amiga.