Colombia

Melissa Gate ya tuvo su primer enfrentamiento en ‘La casa de Alofoke’: “Tú eres una colombianita ‘whatever’”

El ingreso de la exparticipante colombiana agita al ‘reality’, provocando fuertes declaraciones entre los concursantes y reacciones inmediatas entre sus seguidores. Mariana Zapata también se enfrentó con la paisa

Guardar
Vlady y Mariana Zapata fueron los primeros en enfrentarse a la paisa en 'La casa de Alofoke' - crédito @samilu/IG

La reciente llegada de la influencer Melissa Gate a La casa de Alofoke provocó un fuerte enfrentamiento verbal con Vlady, participante cubano del reality.

El cruce de palabras entre ambas figuras adquirió notoriedad en redes sociales, en especial entre los seguidores de la colombiana, quienes manifestaron apoyo desde el denominado Team Meli Gate.

Durante una conversación en el programa, Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, lanzó afirmaciones directas hacia el cubano, en la que la paisa aseguró: “Hay demasiados colgados, baby, listo”, aludiendo a la situación de varios inquilinos en la competencia que ‘se pegan’ de la fama de otros para figurar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Melissa Gate llegó desestabilizando a
Melissa Gate llegó desestabilizando a sus compañeros en 'La casa de Alofoke' - crédito @team_meligate/IG

De inmediato, Vlady respondió: “No hay ninguna fila, no me voy a poner en ninguna fila”, para después recalcar: “Yo no soy ningún colgado. Yo acabo de entrar igualito que entraste tú. Y no voy a estar en ningún nivel, porque no quiero estar en tu nivel.”

El intercambio ganó temperatura cuando Gate señaló que el nivel profesional de Vlady no equipararía al suyo dentro del contexto televisivo: “Tú, la verdad, no estás a mi nivel, entonces…”.

El cubano, que se identificó como relacionista público, replicó: “Tú eres un reality TV star. Yo nunca te he visto en reality”. Gate respondió a este ataque destacando su experiencia previa en el formato, mientras Vlady remarcó que, tras su primer paso por el programa, debió abandonar debido a un problema de salud: “Me fui por hipertensión arterial para tu información, queridita. No, no, yo no tengo nada que decirte”.

La exparticipante de 'La casa
La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' no reaccionó a los ataques del cubano - crédito @Nmar2255/X

El intercambio subió de tono cuando la colombiana sugirió que Vlady debería recurrir a ayuda profesional para gestionar sus reacciones: “Tú eres el que debería de ir a un buen psicólogo”.

El participante replicó exponiendo que ya ha recibido apoyo terapéutico y cuestionó la fortaleza emocional de su interlocutora: “Psicológicamente, eres más loca que la loca de las locas. ¡La reverenda loca!”, bajo los aplausos y gritos de otros participantes presentes.

En las últimas intervenciones del intercambio, Vlady ironizó sobre la trayectoria de Melissa Gate y puso en tela de juicio su estabilidad frente a la presión del formato, mientras la colombiana desacreditó la edad y experiencia de Vlady, asegurando que no se siente intimidada.

Vlady, el cubano que encaró
Vlady, el cubano que encaró a Melissa Gate y le dijo 'chica reality' en 'La casa de Alofoke' - crédito @justvladyg/IG

Tras el episodio, la conversación cobró relevancia en plataformas digitales, donde la presencia de Melissa Gate y el protagonismo de Vlady acentuaron la competitividad en La casa de Alofoke, con nuevos seguidores atentos a la evolución de los enfrentamientos entre los concursantes.

La confrontación marcó el inicio de una dinámica tensa dentro del reality con seguidores de ambos participantes reaccionando en redes sociales: “Melissa toda tranqui y el otro alterado, gritándole, parece que es lo único que saben hacer ahí en contra de los colombianos, gritar y pegarles”; “deberían sancionarlo como hicieron con el que se metió en la pelea de Karola y La Perversa”, entre otros más.

La pelea con Mariana Zapata en el ingreso de Melissa Gate

La paisa llegó a enfrentarse con Mariana Zapata, uno de los momentos más esperados por sus fans - crédito @team_meligate/IG

La tensión marcó el ingreso de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, a La casa de Alofoke, uno de los realities más vistos en las redes sociales. El recibimiento estuvo lejos de ser pacífico tras un fuerte enfrentamiento verbal entre Mariana Zapata y la creadora de contenido.

Una fuerte discusión televisada expuso viejas rencillas y generó un momento de alto voltaje frente a las cámaras, según relataron fuentes del programa.

Al incorporarse al set, Gate saludó a uno de sus compañeros y luego se dirigió a Zapata con un mensaje directo: “Que hay mucha gente mentirosa e hipócrita en tu programa”, expresó la también modelo.

A lo que Melissa agregó: “Tú ya hablaste mucho y yo no te voy a dar foco. Así que vete a otro país”, replicó Gate, tal y como detalló el programa de Alofoke. La interacción subió de tono cuando Gate acusó a Zapata de buscar “pauta gratis” y añadió: “Tú te callas que yo... Tú ya hablaste mucho, querida”.

La finalista de La casa
La finalista de La casa de los famosos confesó cuánto le cobró a Cami por su entrevista - crédito montaje @CamiPulgarinn / YouTube - @mariana.zapata13 / Instagram

Mariana Zapata negó que la disputa se relacionara con dinero y afirmó públicamente: “Sabés que nunca fue la plata. Si fueras mi amiga... No, es que nunca fuiste mi amiga”.

Las declaraciones fueron transmitidas en vivo, a través de las diferentes plataformas digitales y replicadas por la propia Melissa Gate: “Me voy a echar estas lágrimas tan falsas como tú”, mostrando un supuesto llanto frente a los presentes.

Temas Relacionados

Melissa GateLa casa de AlofokeVladyMariana ZapataColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro recibió duras críticas de la mano derecha de Marco Rubio: “Gracias a Dios habrá una elección en Colombia”

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, habló de las relaciones entre Colombia y el país norteamericano

Gustavo Petro recibió duras críticas

Resultados Baloto y Revancha lunes 10 de noviembre: números ganadores último sorteo

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo Baloto

Resultados Baloto y Revancha lunes

En Barranquilla bandos de Los Pepes y Los Costeños cambiaron las armas por los botines y un balón: el partido de fútbol que reafirma la intención de paz

La cancha de arena del barrio Barlovento fue el lugar elegido por ambos bandos, que lideraron las actividad según lo que confirmó el mismo coordinador de los diálogos de paz, Camilo Pineda

En Barranquilla bandos de Los

Corte Constitucional elimina restricción para ingresar al Ejército Nacional y facilita el acceso a nuevos postulantes

Una decisión del alto tribunal modificó los requisitos para quienes buscan ingresar como soldados profesionales al Ejército Nacional de Colombia

Corte Constitucional elimina restricción para

Resultados de la Lotería de Cundinamarca 10 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En Barranquilla bandos de Los

En Barranquilla bandos de Los Pepes y Los Costeños cambiaron las armas por los botines y un balón: el partido de fútbol que reafirma la intención de paz

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló sobre su

Karina García habló sobre su paso por OnlyFans y le dio un consejo a compañera de ‘La casa de Luinny’: “Tienes que ponerle un fin a eso, amor”

Integrante de ‘La mansión de Luinny’ insinúo plan para agredir físicamente a Karina García: esta es la razón

Top 10 Apple Colombia: Blessd inunda los puestos del ranking de las canciones más escuchas del momento

Sofía Vergara encendió las redes al posar junto a su hermana en una fiesta llena de estrellas: estas son las fotografías

Top 10 Netflix Colombia: “Simplemente Alicia” encabeza el ranking de las mejores series del momento

Deportes

Esto fue lo que dijo

Esto fue lo que dijo Néstor Lorenzo a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich en el partido ante Unión Berlín por la Bundesliga

Boyacá Chicó jugará contra Millonarios a puerta cerrada por culpa de un “poderoso Petrista”, según su máximo accionista

Independiente Santa Fe dio a conocer decisión crucial con respecto a Hugo Rodallega de cara a 2026: “Capitán campeón”

Medellín se instaló en la final de la Copa BetPlay Dimayor y espera por Nacional o América: 1-1 frente a Envigado

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”