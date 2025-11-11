Melissa Gate ya tuvo su primer enfrentamiento en ‘La casa de Alofoke’: “Tú eres una colombianita ‘whatever’”

Vlady y Mariana Zapata fueron los primeros en enfrentarse a la paisa en 'La casa de Alofoke' - crédito @samilu/IG

La reciente llegada de la influencer Melissa Gate a La casa de Alofoke provocó un fuerte enfrentamiento verbal con Vlady, participante cubano del reality.

El cruce de palabras entre ambas figuras adquirió notoriedad en redes sociales, en especial entre los seguidores de la colombiana, quienes manifestaron apoyo desde el denominado Team Meli Gate.

Durante una conversación en el programa, Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, lanzó afirmaciones directas hacia el cubano, en la que la paisa aseguró: “Hay demasiados colgados, baby, listo”, aludiendo a la situación de varios inquilinos en la competencia que ‘se pegan’ de la fama de otros para figurar.

Melissa Gate llegó desestabilizando a sus compañeros en 'La casa de Alofoke' - crédito @team_meligate/IG

De inmediato, Vlady respondió: “No hay ninguna fila, no me voy a poner en ninguna fila”, para después recalcar: “Yo no soy ningún colgado. Yo acabo de entrar igualito que entraste tú. Y no voy a estar en ningún nivel, porque no quiero estar en tu nivel.”

El intercambio ganó temperatura cuando Gate señaló que el nivel profesional de Vlady no equipararía al suyo dentro del contexto televisivo: “Tú, la verdad, no estás a mi nivel, entonces…”.

El cubano, que se identificó como relacionista público, replicó: “Tú eres un reality TV star. Yo nunca te he visto en reality”. Gate respondió a este ataque destacando su experiencia previa en el formato, mientras Vlady remarcó que, tras su primer paso por el programa, debió abandonar debido a un problema de salud: “Me fui por hipertensión arterial para tu información, queridita. No, no, yo no tengo nada que decirte”.

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' no reaccionó a los ataques del cubano - crédito @Nmar2255/X

El intercambio subió de tono cuando la colombiana sugirió que Vlady debería recurrir a ayuda profesional para gestionar sus reacciones: “Tú eres el que debería de ir a un buen psicólogo”.

El participante replicó exponiendo que ya ha recibido apoyo terapéutico y cuestionó la fortaleza emocional de su interlocutora: “Psicológicamente, eres más loca que la loca de las locas. ¡La reverenda loca!”, bajo los aplausos y gritos de otros participantes presentes.

En las últimas intervenciones del intercambio, Vlady ironizó sobre la trayectoria de Melissa Gate y puso en tela de juicio su estabilidad frente a la presión del formato, mientras la colombiana desacreditó la edad y experiencia de Vlady, asegurando que no se siente intimidada.

Vlady, el cubano que encaró a Melissa Gate y le dijo 'chica reality' en 'La casa de Alofoke' - crédito @justvladyg/IG

Tras el episodio, la conversación cobró relevancia en plataformas digitales, donde la presencia de Melissa Gate y el protagonismo de Vlady acentuaron la competitividad en La casa de Alofoke, con nuevos seguidores atentos a la evolución de los enfrentamientos entre los concursantes.

La confrontación marcó el inicio de una dinámica tensa dentro del reality con seguidores de ambos participantes reaccionando en redes sociales: “Melissa toda tranqui y el otro alterado, gritándole, parece que es lo único que saben hacer ahí en contra de los colombianos, gritar y pegarles”; “deberían sancionarlo como hicieron con el que se metió en la pelea de Karola y La Perversa”, entre otros más.

La pelea con Mariana Zapata en el ingreso de Melissa Gate

La paisa llegó a enfrentarse con Mariana Zapata, uno de los momentos más esperados por sus fans - crédito @team_meligate/IG

La tensión marcó el ingreso de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, a La casa de Alofoke, uno de los realities más vistos en las redes sociales. El recibimiento estuvo lejos de ser pacífico tras un fuerte enfrentamiento verbal entre Mariana Zapata y la creadora de contenido.

Una fuerte discusión televisada expuso viejas rencillas y generó un momento de alto voltaje frente a las cámaras, según relataron fuentes del programa.

Al incorporarse al set, Gate saludó a uno de sus compañeros y luego se dirigió a Zapata con un mensaje directo: “Que hay mucha gente mentirosa e hipócrita en tu programa”, expresó la también modelo.

A lo que Melissa agregó: “Tú ya hablaste mucho y yo no te voy a dar foco. Así que vete a otro país”, replicó Gate, tal y como detalló el programa de Alofoke. La interacción subió de tono cuando Gate acusó a Zapata de buscar “pauta gratis” y añadió: “Tú te callas que yo... Tú ya hablaste mucho, querida”.

La finalista de La casa de los famosos confesó cuánto le cobró a Cami por su entrevista - crédito montaje @CamiPulgarinn / YouTube - @mariana.zapata13 / Instagram

Mariana Zapata negó que la disputa se relacionara con dinero y afirmó públicamente: “Sabés que nunca fue la plata. Si fueras mi amiga... No, es que nunca fuiste mi amiga”.

Las declaraciones fueron transmitidas en vivo, a través de las diferentes plataformas digitales y replicadas por la propia Melissa Gate: “Me voy a echar estas lágrimas tan falsas como tú”, mostrando un supuesto llanto frente a los presentes.