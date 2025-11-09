La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

El cantante estaría pasando por una crisis económica - crédito @letengoelchisme/IG

La revelación de Giovanny Ayala sobre sus dificultades económicas sorprendió a sus seguidores, quienes horas antes lo habían visto ofrecer una recompensa de 30 millones de pesos para dar con el responsable de un caso de maltrato animal en Sonsón, Antioquia.

El cantante de música popular utilizó sus redes sociales para compartir este aspecto personal, justo después de involucrarse en la búsqueda de justicia por la muerte de un perro que generó indignación nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En su publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, Ayala se dirigió a sus seguidores con un mensaje cargado de sinceridad. El artista explicó que había reflexionado mucho antes de hablar abiertamente sobre su situación financiera y admitió que no le resultaba sencillo hacerlo.

El cantante que presume sus lujos en redes, dejó a más de uno con la boca abierta tras la inesperada confesión - crédito giovannyayalaoficial/Instagram

Finalmente, expresó que se encontraba sin dinero y atravesaba un momento económico complicado, repitiendo varias veces la palabra “apretado” para enfatizar la gravedad de su situación.

Esta confesión, realizada de manera espontánea y directa, contrastó con la imagen pública de éxito que suele acompañar a figuras del espectáculo.

La decisión de Ayala de ofrecer una suma considerable de dinero, seguida poco después por su confesión de dificultades económicas, generó una ola de comentarios y preguntas entre el público.

Muchos se preguntaron cómo podría cumplir con el compromiso de la recompensa si él mismo reconocía estar atravesando una situación financiera adversa.

Esta aparente contradicción alimentó el debate en redes sociales sobre la procedencia de los fondos y la transparencia en el ofrecimiento, mientras otros destacaron la vulnerabilidad y honestidad del artista al compartir su realidad: “Si no tiene plata, por qué se pone a ofrecer recompensas”; “ayer estaba ofreciendo plata, hoy ya no tiene un peso”; “entonces me estás diciendo que los lujos que se dan no los saben administrar”; “no les cree uno nada porque vean con lo que salen”, entre otros.

La recompensa por el asesino de un perro en Antioquia

El contexto de esta declaración se remonta al caso de maltrato animal que conmocionó a Colombia. Tras la difusión de imágenes que mostraban la brutal golpiza a un perro en Sonsón, las autoridades locales anunciaron una recompensa para dar con el paradero del presunto agresor.

Ayala, visiblemente afectado por el hecho, decidió sumarse a la iniciativa y ofreció de manera personal 30 millones de pesos para reforzar la búsqueda. En su mensaje, el cantante calificó al responsable como una “bestia” y pidió a la ciudadanía que colaborara con las autoridades para identificarlo.

Responsable de maltrato animal se entregó en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

“Esta persona no es un ser humano, es una bestia; es una persona que no tiene corazón, no tiene humanidad”, afirmó, instando a sus seguidores a denunciar cualquier información relevante.

Mientras tanto, las autoridades continuaron con las acciones para esclarecer el caso. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que la administración departamental ofrecía hasta 50 millones de pesos adicionales por información que permitiera ubicar al responsable del ataque.

Rendón calificó el hecho como uno de los casos más estremecedores de maltrato animal en los últimos años y apeló a la colaboración ciudadana para lograr la captura del agresor.

Finalmente, el presunto responsable se entregó a las autoridades el 7 de noviembre, y se coordinó con la Fiscalía y la Policía su disposición ante la justicia para avanzar en el proceso de judicialización.

Gobernador de Antioquia confirmó entrega de hombre que maltrato a un perro - crédito @AndresJRendonC/X

Sorprendió que al momento de su entrega, el hombre apareció en el lugar cargando un guacal y diciendo que el animal del video viral estaba vivo, algo que la comunidad no cree del todo sea cierto.

El gobernador de Antioquia destacó la importancia de la verificación técnica en el proceso: “El sujeto llegó con un perrito: es tarea de los veterinarios evaluar si se trata del mismo que aparece en las imágenes y es competencia de la Fiscalía y la Policía Nacional esclarecer estos hechos”, explicó Rendón.