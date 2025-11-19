Colombia

Secuestraron al hijo de Giovanny Ayala y a su mánager en la vía Panamericana

Los responsables del secuestro detuvieron el vehículo en el que se desplazaban y procedieron a llevárselos con rumbo desconocido

Hijo de Giovanny Ayala fue
Hijo de Giovanny Ayala fue secuestrado en Cauca - crédito Redes sociales

El hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, Miguel Ayala y su mánager, Jairo Maturana fueron secuestrados en el departamento del Cauca.

Las autoridades habrían informado que la retención ocurrió cuando ambos fueron interceptados en la vía Panamericana, en el tramo que conduce de Popayán al aeropuerto de Palmira, a la altura de La Venta (Cajibío), y desviados hacia la zona del lago El Bolsón, mientras transitaban por esta importante carretera, una de las más concurridas del suroccidente colombiano.

Según la información suministrada por La FM, los responsables del secuestro detuvieron el vehículo en el que se desplazaban y procedieron a llevárselos con rumbo desconocido.

La confirmación del secuestro por parte de las autoridades locales ha intensificado los operativos de búsqueda en la región, mientras familiares y seguidores del artista permanecen a la espera de novedades sobre el paradero de Miguel Ayala y su acompañante.

De acuerdo con informaciones preliminares, el joven de 23 años horas antes habría estado en uno de los corregimientos del municipio de El Tambo dando un concierto.

Giovanny Ayala y su hijo
Giovanny Ayala y su hijo Miguel - crédito redes sociales/X

Noticia en desarrollo...

